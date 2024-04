Bắt trọn khoảnh khắc mẹ con Diva Mỹ Linh gặp gỡ CEO Apple Tim Cook: Uống cà phê trứng, nhâm nhi hạt hướng dương như người Hà Nội

Nam CEO Apple hào hứng vì được thưởng thức cà phê trứng ở phố cổ

Nam CEO hào hứng viết: "Xin chào, Vietnam! Thank you to the very talented musicians My Linh and My Anh for such a warm welcome. And I loved the egg coffee! (tạm dịch: Xin chào, Việt Nam. Cảm ơn các nghệ sĩ âm nhạc tài năng, Mỹ Linh và Mỹ Anh vì sự đón tiếp nồng nhiệt. Và tôi yêu cà phê trứng)".

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Hàng loạt khán giả tại Việt Nam cũng gửi lời chào mừng CEO của Apple tới với Việt Nam lần này.