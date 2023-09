Ngô Thanh Vân công khai tình yêu với Huy Trần khiến người hâm mộ vỡ òa - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Huy Trần lại tiếp tục khiến dân tình mất máu khi đăng ảnh tình tứ cùng bạn gái hơn tuổi và kèm theo dòng trạng thái "nịnh nọt": "I got your back. And your front. And your sides. I’ve got all of you and not letting go (tạm dịch: Anh đã có phía sau, phía trước của em và ở bên cạnh em. Anh đã có tất cả mọi điều của em và không bao giờ buông tay)".

Trước đó, trong tâm thư thông báo đính hôn, "đả nữ" màn ảnh Việt cũng từng dành nhiều lời chia sẻ ngọt ngào cho chồng sắp cưới: "Anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Anh ấy cùng dạo phố vào ban trưa. Anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối. Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân. Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn".