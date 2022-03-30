Bạn trai '7 phần nuông chiều' Ngô Thanh Vân: Trước thềm đám cưới, nịnh nọt cực khéo còn tranh thủ 'đánh dấu chủ quyền'

Hậu trường 30/03/2022 14:09

Sau khi công khai tình yêu, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khiến dân tình ghen tị.

Vào dịp Valentine vừa qua, showbiz Việt không khỏi rộn ràng khi các sao nữ đình đám lần lượt công khai người yêu. Trong số đó, không thể không nhắc đến mối tình của Ngô Thanh Vân và tình trẻ kém 11 tuổi Huy Trần. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng không ai lên tiếng xác nhận. Vì vậy, ngay khi nữ diễn viên công khai được cầu hôn và dự tính đính hôn trong thời gian gần khiến người hâm mộ vỡ òa.

Từ thời điểm công khai chuyện tình yêu, cả hai thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" trên trang cá nhân chứ không còn e ngại như trước. Nhìn vào loạt hình ảnh đăng tải thì người hâm mộ cũng đủ ghen tỵ với độ chiều chuộng, hết mực yêu thương của chồng sắp cưới dành cho nữ diễn viên.

Bạn trai '7 phần nuông chiều' Ngô Thanh Vân: Trước thềm đám cưới, nịnh nọt cực khéo còn tranh thủ 'đánh dấu chủ quyền' - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân công khai tình yêu với Huy Trần khiến người hâm mộ vỡ òa - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Huy Trần lại tiếp tục khiến dân tình mất máu khi đăng ảnh tình tứ cùng bạn gái hơn tuổi và kèm theo dòng trạng thái "nịnh nọt": "I got your back. And your front. And your sides. I’ve got all of you and not letting go (tạm dịch: Anh đã có phía sau, phía trước của em và ở bên cạnh em. Anh đã có tất cả mọi điều của em và không bao giờ buông tay)".

Trước đó, trong tâm thư thông báo đính hôn, "đả nữ" màn ảnh Việt cũng từng dành nhiều lời chia sẻ ngọt ngào cho chồng sắp cưới: "Anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Anh ấy cùng dạo phố vào ban trưa. Anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối. Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân. Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn".

Bạn trai '7 phần nuông chiều' Ngô Thanh Vân: Trước thềm đám cưới, nịnh nọt cực khéo còn tranh thủ 'đánh dấu chủ quyền' - Ảnh 2
Huy Trần tranh thủ đăng ảnh nịnh nọt vợ sắp cưới và tranh thủ 'đánh dấu chủ quyền' - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, cặp đôi còn dẫn các cháu nhỏ đi chơi tại trung tâm thương mại. Nữ diễn viên thích thú chia sẻ hình ảnh "chú Huy" chăm sóc ân cần các nhóc tỳ gia đình nhà vợ. Netizen chỉ biết thốt lên: "Ra dáng ông bố quá!".

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