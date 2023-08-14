Bà Phạm Kim Dung tiết lộ tình trạng sức khỏe tinh thần sa sút của Hoa hậu Ý Nhi sau tin đồn tự nguyện trao trả vương miện!

Hậu trường 14/08/2023 08:58

Về phía cơ quan quản lý Ý Nhi, sau loạt ồn ào phát ngôn của "gà nhà", bà Phạm Kim Dung đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng "đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về".

Thời gian qua, hoa hậu Ý Nhi trở thành cái tên gây nhiều sự chú ý bởi những phát ngôn được cho là đề cao bản thân, xem thường người khác. Trước làn sóng dữ dội của dư luận, tối ngày 12/8, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện thông tin Ý Nhi tự nguyện trả lại vương miện.

Nói về thông tin này, tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Huỳnh Tấn Nguyên - bố của hoa hậu Ý Nhi cho biết, hoa hậu gốc Bình Định vẫn đang ở tập trung cùng các bạn tại địa điểm do Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam 2023) - sắp xếp. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên thời gian gần đây, Ý Nhi ít tham gia các sự kiện sau đăng quang.

Bà Phạm Kim Dung tiết lộ tình trạng sức khỏe tinh thần sa sút của Hoa hậu Ý Nhi sau tin đồn tự nguyện trao trả vương miện! - Ảnh 1
Ông Nguyên - bố Hoa hậu Ý Nhi khẳng định thông tin đồn việc gia đình và hoa hậu Ý Nhi liên hệ ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 để bày tỏ mong muốn trả lại vương miện là không chính xác

Ông Nguyên khẳng định thông tin đồn thổi trên mạng xã hội về việc gia đình và hoa hậu Ý Nhi liên hệ ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 để bày tỏ mong muốn trả lại vương miện là không chính xác.

Trước đó, về phía cơ quan quản lý Ý Nhi, sau loạt ồn ào phát ngôn của "gà nhà", bà Phạm Kim Dung đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng "đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về".

Bà Phạm Kim Dung tiết lộ tình trạng sức khỏe tinh thần sa sút của Hoa hậu Ý Nhi sau tin đồn tự nguyện trao trả vương miện! - Ảnh 2
Sau loạt ồn ào phát ngôn của "gà nhà", bà Phạm Kim Dung đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng "đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về".

Theo nội dung báo cáo, Bà Phạm Kim Dung cho biết: "Các ngày 24, 26/7, Top 3 Miss World Vietnam 2023 gồm Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Đào Hiền, Á hậu Minh Kiên tham gia các buổi phỏng vấn theo đề nghị của các báo. Ý Nhi có một số phát ngôn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ thật thà, diễn đạt chưa rõ ràng, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng".

Đánh giá phần trả lời của Ý Nhi là cảm nhận cá nhân, phù hợp với bối cảnh các trò chơi thử thách khi phỏng vấn, bà Dung cho rằng, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng "cách diễn đạt vụng" để cắt ghép, chỉnh sửa, đưa tin không đầy đủ, nhằm kích động, dẫn dắt dư luận đẩy vấn đề theo chiều hướng tiêu cực, đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm Huỳnh Trần Ý Nhi và danh tiếng, uy tín phía công ty.

Bà Phạm Kim Dung tiết lộ tình trạng sức khỏe tinh thần sa sút của Hoa hậu Ý Nhi sau tin đồn tự nguyện trao trả vương miện! - Ảnh 3
Bà Dung tiết lộ sức khỏe, tinh thần Hoa hậu Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng và cô không phải là nạn nhân duy nhất

Bà Dung tiết lộ sức khỏe, tinh thần Hoa hậu Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng và cô không phải là nạn nhân duy nhất. Thực tế, từng có người bị tước đoạt sinh mạng trong những tình huống tương tự.

Bà Phạm Kim Dung tiết lộ tình trạng sức khỏe tinh thần sa sút của Hoa hậu Ý Nhi sau tin đồn tự nguyện trao trả vương miện! - Ảnh 4
Đánh giá phần trả lời của Ý Nhi là cảm nhận cá nhân, phù hợp với bối cảnh các trò chơi thử thách khi phỏng vấn, bà Dung cho rằng, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng "cách diễn đạt vụng" để cắt ghép, chỉnh sửa, đưa tin không đầy đủ, nhằm kích động, dẫn dắt dư luận

"Phát ngôn của hoa hậu có phần đáng trách. Chúng tôi đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa Ý Nhi cũng như bộ phận truyền thông công ty" - Tổng Giám đốc Sen Vàng thừa nhận, đồng thời cam kết "rút kinh nghiệm sâu sắc để không tạo nên sự hiểu nhầm, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng".

Sau thông báo Ý Nhi không có ý định trả lại vương miện, bố ruột tiết lộ lý do con gái vắng mặt tại các sự kiện hậu đăng quang

Sau thông báo Ý Nhi không có ý định trả lại vương miện, bố ruột tiết lộ lý do con gái vắng mặt tại các sự kiện hậu đăng quang

Ông Huỳnh Tấn Nguyên, bố của hoa hậu Ý Nhi, cho biết nàng hậu vẫn đang ở tập trung cùng các bạn tại địa điểm do Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 - sắp xếp.

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