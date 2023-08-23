Anh Tú xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện sau ồn ào rạn nứt tình cảm với vợ, thần sắc thu hút sự chú ý!

Hậu trường 23/08/2023 06:52

Mới đây nhất, tối ngày 22/8, Anh Tú đã lần đầu lộ diện sau khi vướng loạt ồn ào rạn nứt tình cảm với Diệu Nhi.

Thời gian vừa qua, Diệu Nhi và Anh Tú liên tục vướng nghi vấn trục trặc tình cảm. Nguyên nhân xuất phát từ việc Diệu Nhi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã, nhiều tâm sự trên mạng xã hội. Sau đó, cư dân mạng tiếp tục lan truyền hình ảnh tin nhắn được cho là Anh Tú đang cưa cẩm, thả thính 1 cô gái lạ. 

Anh Tú xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện sau ồn ào rạn nứt tình cảm với vợ, thần sắc thu hút sự chú ý! - Ảnh 1
Thời gian vừa qua, Diệu Nhi và Anh Tú liên tục vướng nghi vấn trục trặc tình cảm. Nguyên nhân xuất phát từ việc Diệu Nhi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã, nhiều tâm sự trên mạng xã hội

Trước những nghi vấn này, ngày 18/8, Anh Tú đã chính thức lên tiếng đính chính đó là thông tin bịa đặt, cố tình gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Anh cho biết cả hai kín tiếng trong chuyện cá nhân và hoàn toàn không bao giờ đem hôn nhân để quảng bá tên tuổi. Sau đám cưới, cả hai nhắc nhở nhau bỏ qua mọi tin đồn và nỗ lực làm việc.

"Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, có vẻ càng giữ im lặng thì tin đồn càng nhiều, càng liên tục và câu chuyện càng trở nên sai lệch. Đó là lý do tôi xin phép được một lần duy nhất trả lời về những tin đồn không hay thời gian qua xung quanh chuyện cá nhân và hôn nhân" - Anh Tú cho hay.

Anh Tú xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện sau ồn ào rạn nứt tình cảm với vợ, thần sắc thu hút sự chú ý! - Ảnh 2
Trước những nghi vấn này, ngày 18/8, Anh Tú đã chính thức lên tiếng đính chính đó là thông tin bịa đặt, cố tình gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình

Không chỉ vậy, ngay sau đó, Diệu Nhi cũng lên tiếng khẳng định những bài đăng tâm trạng thời gian gần đây của cô đơn giản chỉ là sưu tầm những câu nói hay và ý nghĩa để chia sẻ đến người hâm mộ. Đồng thời, nữ diễn viên cũng tung thêm nhiều clip hẹn hò ngọt ngào bên ông xã để đập tan tin đồn.

Anh Tú xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện sau ồn ào rạn nứt tình cảm với vợ, thần sắc thu hút sự chú ý! - Ảnh 3
Anh Tú xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện sau ồn ào rạn nứt tình cảm với vợ, thần sắc thu hút sự chú ý! - Ảnh 4
Mới đây nhất, tối ngày 22/8, Anh Tú đã lần đầu lộ diện sau khi vướng loạt ồn ào rạn nứt tình cảm với Diệu Nhi

Mới đây nhất, tối ngày 22/8, Anh Tú đã lần đầu lộ diện sau khi vướng loạt ồn ào rạn nứt tình cảm với Diệu Nhi. Xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt bộ phim Kẻ Ẩn Danh, nam diễn viên lần nữa khiến dân tình mê mệt với vẻ ngoài điển trai, nam tính. Bộ vest cam nổi bật cùng kiểu tóc nhuộm sáng màu càng làm nổi bật ngoại hình cực phẩm của Anh Tú trên thảm đỏ. 

Anh Tú xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện sau ồn ào rạn nứt tình cảm với vợ, thần sắc thu hút sự chú ý! - Ảnh 5
Nam diễn viên lần nữa khiến dân tình mê mệt với vẻ ngoài điển trai, nam tính. Bộ vest cam nổi bật cùng kiểu tóc nhuộm sáng màu càng làm nổi bật ngoại hình cực phẩm của Anh Tú trên thảm đỏ

Tại sự kiện này, Anh Tú vẫn giữ thái độ vui vẻ, cách nói chuyện hài hước như trước. Bên cạnh đó, anh chàng còn đùa vui với Kiều Minh Tuấn trên thảm đỏ. Hai anh em đã có những màn tương tác cực đáng yêu thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại sự kiện.

Anh Tú xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện sau ồn ào rạn nứt tình cảm với vợ, thần sắc thu hút sự chú ý! - Ảnh 6
Tại sự kiện này, Anh Tú vẫn giữ thái độ vui vẻ, cách nói chuyện hài hước như trước. Bên cạnh đó, anh chàng còn đùa vui với Kiều Minh Tuấn trên thảm đỏ

Sự xuất hiện nổi bật của Anh Tú khiến nhiều người hâm mộ vô cùng vui mừng và chắc chắn rằng tin đồn rạn nứt của Anh Tú – Diệu Nhi là hoàn toàn không có cơ sở. Hiện tại, dân tình đang mong đợi cặp đôi này thông báo tin vui sau gần 1 năm về chung một nhà.

Diệu Nhi chính thức lên tiếng việc đăng tải nhiều dòng trạng thái tâm trạng làm rộ lên tin đồn trục trặc hôn nhân?

Diệu Nhi chính thức lên tiếng việc đăng tải nhiều dòng trạng thái tâm trạng làm rộ lên tin đồn trục trặc hôn nhân?

Trước nhiều nghi vấn rạn nứt hôn nhân, mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi đã chính thức lên tiếng việc hay đăng tải những bài viết tâm trạng. 

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