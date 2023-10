Không những thế, Phúc còn tiết lộ nhờ thói quen "trẻ thơ" này mà anh phát hiện bệnh ung thư vú của mẹ và kịp thời chữa trị. Nghe vậy, MC Nam Thư đã phải gật gù: "Giải pháp chữa trị ung thư hữu hiệu cho mẹ".

Khi đến phần lộ diện, chàng trai "ngựa quen đường cũ", làm hành động này khiến cả trường quay như muốn "thót tim". Cụ thể, nam thanh niên muốn tặng cho bạn nữ nhưng lại kèm theo 1 điều kiện không thể nào khó tưởng tượng hơn: "Trước khi tặng quà, bạn cho mình sờ thử 3 vòng của bạn được không?".

Tình huống này khiến nữ chính và cả 2 MC vô cùng hoang mang, đều lặng im đợi Hoàng Phúc giải thích. Hóa ra anh chàng là thợ may và muốn may đồ tặng bạn gái: "Vì mình là thợ may, mình muốn tặng bạn 1 xấp vải áo dài để mình may cho bạn. Nếu bạn không ngại, mình sẽ đo ở đây".

Hiểu được ý bạn nam, nhưng nữ chính cũng không quên góp ý: "Bạn có thể dùng từ nào hoa mỹ hơn một chút...".

Không dừng lại ở đó, Hồng Phúc còn đọc rành mạch số đo của nữ chính tại trường quay, điều vốn là nhạy cảm của phái nữ khiến cô chỉ muốn "độn thổ" cho xong. Cuối cùng trước sự dễ thương của nữ chính và nhiệt tình của chàng trai "đầy tật xấu", hai người đã quyết định bấm nút hẹn hò.