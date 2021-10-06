28 tuổi vẫn thích sờ ti mẹ, chàng trai 'quen tay' đòi 'kiểm tra 3 vòng' của nữ chính tại trường quay ai cũng sửng sốt

Hậu trường 06/10/2021 16:34

Sau tuyên bố thích “mân ti mẹ", nam thanh niên có gu lạ này lại khiến cả trường quay sửng sốt hết cả hồn khi đưa ra yêu cầu này với với bạn gái tại show hẹn hò?!

Bạn Muốn Hẹn Hò là show truyền hình thực tế mai mối hấp dẫn nhất từ trước đến nay với vô số tình tiết thú vị, hài hước, từ trên trời rơi xuống mà chỉ có ở ngay tại trường quay mới có thể xảy ra. Và đây cũng là điều khiến cho show thực tế này có được sức hút hiện tại.

Trong một tập phát sóng, Hồng Phúc - nam chính chương trình khiến mọi người cực sốc khi tiết lộ thói quen sờ ti mẹ khi ngủ dù thời điểm đó anh đã 28 tuổi. Trước thông tin khá bất ngờ này, hai vị MC đều giật mình, còn bạn nữ thì một phen đứng hình.

28 tuổi vẫn thích sờ ti mẹ, chàng trai 'quen tay' đòi 'kiểm tra 3 vòng' của nữ chính tại trường quay ai cũng sửng sốt - Ảnh 1

Nam chính rất thật thà tiết lộ thói quen của mình, không ngại mất thiện cảm với bạn nữ ngay lần gặp đầu tiên. Anh thẳng thắn cho biết: "Vì nhà ở dưới quê chật, tối ngủ chỉ có hai mẹ con thì em hay mân. Bây giờ em về quê mà em không 'làm', giống như mẹ bị thiếu cái gì đó".

Không những thế, Phúc còn tiết lộ nhờ thói quen "trẻ thơ" này mà anh phát hiện bệnh ung thư vú của mẹ và kịp thời chữa trị. Nghe vậy, MC Nam Thư đã phải gật gù: "Giải pháp chữa trị ung thư hữu hiệu cho mẹ".

28 tuổi vẫn thích sờ ti mẹ, chàng trai 'quen tay' đòi 'kiểm tra 3 vòng' của nữ chính tại trường quay ai cũng sửng sốt - Ảnh 2

Khi đến phần lộ diện, chàng trai "ngựa quen đường cũ", làm hành động này khiến cả trường quay như muốn "thót tim". Cụ thể, nam thanh niên muốn tặng cho bạn nữ nhưng lại kèm theo 1 điều kiện không thể nào khó tưởng tượng hơn: "Trước khi tặng quà, bạn cho mình sờ thử 3 vòng của bạn được không?".

28 tuổi vẫn thích sờ ti mẹ, chàng trai 'quen tay' đòi 'kiểm tra 3 vòng' của nữ chính tại trường quay ai cũng sửng sốt - Ảnh 3

Tình huống này khiến nữ chính và cả 2 MC vô cùng hoang mang, đều lặng im đợi Hoàng Phúc giải thích. Hóa ra anh chàng là thợ may và muốn may đồ tặng bạn gái: "Vì mình là thợ may, mình muốn tặng bạn 1 xấp vải áo dài để mình may cho bạn. Nếu bạn không ngại, mình sẽ đo ở đây".

28 tuổi vẫn thích sờ ti mẹ, chàng trai 'quen tay' đòi 'kiểm tra 3 vòng' của nữ chính tại trường quay ai cũng sửng sốt - Ảnh 4

Hiểu được ý bạn nam, nhưng nữ chính cũng không quên góp ý: "Bạn có thể dùng từ nào hoa mỹ hơn một chút...". 

Không dừng lại ở đó, Hồng Phúc còn đọc rành mạch số đo của nữ chính tại trường quay, điều vốn là nhạy cảm của phái nữ khiến cô chỉ muốn "độn thổ" cho xong. Cuối cùng trước sự dễ thương của nữ chính và nhiệt tình của chàng trai "đầy tật xấu", hai người đã quyết định bấm nút hẹn hò.

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