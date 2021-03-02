Uống nước chanh giảm cân hiệu quả không? 

Giảm cân 02/03/2021 15:44

Uống nước chanh giảm cân là một trong những cách lấy lại vóc dáng thon gọn được nhiều chị em lựa chọn. Vậy uống nước chanh giảm cân có thực sự hiệu quả?

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Chanh là một trong những loại quả không chỉ chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn được sử dụng trong việc làm đẹp. Nước chanh là loại thức uống được làm từ nước pha với nước chanh tươi có công dụng giải khát, cấp nước rất tốt. Không chỉ vậy, nước chanh còn được biết đến với công dụng giảm cân. Nước chanh rất dễ uống, bạn có thể thêm đường và đá để ngon hơn. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem uống nước chanh giảm cân có thực sự hiệu quả không nhé!

Uống nước chanh giảm cân hiệu quả không?

Để biết được uống nước chanh giảm cân có thực sự hiệu quả không thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số tác dụng của nước chanh dưới đây.

Nước chanh chứa hàm lượng calo thấp

Nước chanh được biết đến là loại thức uống có lượng calo rất thấp. Nếu bạn thay thế các loại nước hoa quả, nước giải khát đóng chai khác bằng một ly nước chanh sẽ có thể giảm lượng calo hàng ngày 100-200 calo. Mặc dù nước chanh không chứa nhiều calo, nhưng lượng calo đủ thấp sẽ có thể tạo ra hiệu ứng tương tự và giảm lượng calo cơ thể tiêu thụ.

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Uống nước chanh giảm cân hiệu quả không? - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh giúp giữ đủ nước cho cơ thể

Uống nước giúp cung cấp các chất dinh dưỡng đến mọi tế bào và vận chuyển chất thải ra khỏi cơ thể. Việc uống đủ nước để giữ nước trong cơ thể có vai trò quan trọng quyết định đến sức khỏe.

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Nước chanh giúp giữ đủ nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Duy trì hydrat hóa đầy đủ là điều cần thiết, giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và cải thiện hoạt động thể chất. Giữ đủ nước cũng có thể giúp ngăn chặn các triệu chứng như đầy hơi, bọng mắt và tăng cân. Phần lớn nước chanh được tạo thành từ nước, vì vậy việc uống nước chanh thường xuyên sẽ  giúp duy trì hydrat hóa đầy đủ cho cơ thể.

Uống nước chanh giúp bạn no lâu

Vì nước chanh có chứa hàm lượng calo thấp nên có thể thúc đẩy sự đầy đặn giống như nước thông thường. Uống nước chanh là cách hiệu quả để giúp giảm lượng calo.

Hỗ trợ nhanh trong việc giảm cân

Do có tác dụng có lợi đối với quá trình trao đổi chất,tạo cảm giác no lâu và hydrat hóa nên nước chanh có thể tăng cường giảm cân hiệu quả. Một số nghiên cứu còn cho thấy, uống nước chanh thường xuyên có thể làm tăng hiệu quả giảm cân, bất kể chế độ ăn uống hay tập thể dục.

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Uống nước chanh thường xuyên có thể làm tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Các loại nước chanh giảm cân

Nước chanh gừng

Nước chanh gừng có công dụng làm giảm lượng calo thừa. Bởi cả chanh và gừng đều có khả năng thúc đẩy và đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ loại bỏ các chất cặn bên trong cơ thể. Vì thế, uống nước chanh gừng sẽ giúp các chị em giảm cân rất hiệu quả. Tốt nhất bạn nên uống nước chanh gừng mỗi ngày vào trước buổi sáng.

Cách thực hiện như sau:

  • Gừng cạo sạch vỏ rồi giã nhuyễn hoặc đập dập. Sau đó pha gừng với nước ấm theo tỉ lệ 1:3.
  • Vắt chanh lấy nước cốt pha với nước ấm theo tỉ lệ 1:3.
  • Đỗ hỗn hợp nước chanh vào nước gừng là có thể thưởng thức.
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Cả chanh và gừng đều có khả năng thúc đẩy và đốt cháy mỡ thừa - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh bưởi

Bưởi được biết đến là có công dụng làm giảm nồng độ insulin trong máu. Có tác dụng ổn định lượng đường huyết. Mức độ thấp của insulin thường đồng nghĩa với việc cơ thể bạn có thể sử dụng thực phẩm để tạo ra năng lượng hiệu quả hơn là lưu trữ dưới dạng chất béo. Điều này sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hiệu quả hơn mà không mệt mỏi và vẫn tràn đầy năng lượng. Nước bưởi kết hợp với nước chanh sẽ tạo ra combo giảm cân vô cùng hiệu quả. Bạn nên uống nước chanh bưởi vào buổi sáng sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.

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Nước bưởi kết hợp với nước chanh sẽ tạo ra combo giảm cân vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

  • Vắt nửa quả chanh lấy nước cốt rồi đổ vào 100ml nước ấm.
  • Ép lấy 200ml nước bưởi rồi trộn với nước chanh vừa pha ở trên.

Nước chanh bạc hà

Nhờ có khả năng hấp thu các dưỡng chất nhanh chóng, hỗ trợ tăng cường quá trình tiêu hóa và trao đổi chất đánh tan mỡ nên lá bạc hà được xem là nguyên liệu có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, mùi hương của bạc hà còn có thể giúp giảm cân bằng cách cản trở cơn thèm ăn của bạn. Bạn nên uống nước chanh bạc hà vào mỗi buổi sáng sau khi ăn để đạt hiệu quả tốt nhất.

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Mùi hương của bạc hà có thể giúp giảm cân bằng cách cản trở cơn thèm ăn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

  • Vắt chanh lấy nước cốt, lá bạc hà rửa sạch và đập dập rồi cho vào nước ấm ngâm khoảng 30 phút.
  • Đổ nước cốt chanh vào trong nước bạc hà và cho thêm 50ml nước ấm.

Những lưu ý khi uống nước chanh để giảm cân

  • Bạn không nên uống trực tiếp nước chanh, bởi tính axit mạnh có trong chanh sẽ dễ gây tổn hại đến đường tiêu hóa.
  • Khi uống nước chanh giảm cân bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục để việc giảm cân đạt hiệu quả cao.
  • Người mắc các bệnh về dạ dày không nên áp dụng cách uống nước chanh giảm cân.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn biết được uống nước chanh giảm cân có thật sự hiệu quả hay không và một số lưu ý khi uống nước chanh giảm cân. 

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