Những cách dùng gừng giảm cân trong 1 tuần hiệu quả nhanh nhất

Gừng là loại gia vị chứa rất nhiều thành phần rất có lợi cho sức khỏe . Vì thế, đến nay đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra các tác động của gừng trong một số hoạt động của cơ thể. Chất gingerol có trong gừng chính là thành tố quan trọng giúp loại củ này hỗ trợ chúng ta giảm cân nhanh chóng.

Dùng gừng giảm cân trong 1 tuần nghe qua có vẻ khó tin, tuy nhiên vẫn có những người áp dụng thành công phương pháp này. Mời quý độc giả cùng tìm hiểu cách mà người ta sử dụng gừng để giảm cân qua bài viết dưới đây.

Chúng ta có thể dùng gừng giảm cân trong 1 tuần vì loại củ này có tác dụng sinh nhiệt, giúp tăng nhiệt độ của cơ thể, từ đó kích hoạt quá trình trao đổi chất (quá trình cơ thể chúng ta lấy năng lượng từ thức ăn) và dẫn đến việc đốt cháy chất béo nhanh và nhiều hơn.

Sở dĩ nhiều người chọn cách giảm cân bằng gừng vì nó hoạt động như một chất giúp kiểm soát cơn thèm ăn và có thể giữ cho cơ thể cảm thấy no lâu hơn nếu được sử dụng sau bữa ăn. Từ đó giúp giảm lượng thức ăn cũng như calo tiêu thụ giữa các bữa ăn.

+ Thúc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa thức ăn

Các hợp chất trong gừng sẽ tạo ra chuyển động thường xuyên cho dạ dày và ruột, từ đó giúp cải thiện quá trình chuyển hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng nhanh hơn, đồng thời giúp loại bỏ chất thải không cần thiết ra ngoài qua tuyến mồ hôi.

Các hợp chất trong gừng sẽ giúp cải thiện quá trình chuyển hóa thức ăn

+ Giảm nồng độ hormone cortisol

Triệu chứng dư thừa cortisol (hormone căng thẳng) gây ra những tác động tiêu cực đến cơ thể, là một trong những nguyên nhân gây tích tụ mỡ bụng. Mặc dù hormone này tham gia vào các chức năng rất quan trọng của cơ thể, tuy nhiên chúng ta cần giữ nó trong tầm kiểm soát, không chỉ để hạn chế tăng cân mà còn để có một trạng thái sức khỏe tốt nhất.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng dùng gừng thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn việc giải phóng cortisol, đồng thời giúp điều chỉnh các yếu tố khác liên quan đến sự phát triển của bệnh béo phì như kháng insulin, amylase, leptin và lipase.

Ngoài ra, trong gừng còn chứa hàm lượng cao các khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa giúp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đồng thời nâng cao hệ thống miễn dịch, hỗ trợ đào thải độc tố và chống lại các bệnh viêm nhiễm.

Dùng gừng thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn việc giải phóng cortisol, và điều chỉnh các yếu tố khác liên quan đến sự phát triển của bệnh béo phì

Từ những thông tin phân tích ở trên, chúng ta thấy rằng việc giảm cân bằng gừng trong 1 tuần là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng quá trình giảm cân còn dựa vào nhiều yếu tố khác như: chế độ dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe, mức độ luyện tập,…

Việc sử dụng gừng không thường xuyên hoặc chỉ áp dụng trong vài ngày sẽ không giúp bạn giảm cân hiệu quả. Chúng ta cần kiên trì và kết hợp với chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên cùng một lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực.

2. Cách giảm cân bằng gừng trong 1 tuần

Có rất nhiều cách dùng gừng khác nhau như sử dụng trà gừng giảm cân 5 cách làm, thoa rượu gừng, ngậm kẹo gừng, chế biến món ăn từ gừng. Dưới đây là cách cách làm chi tiết mời độc giả cùng tham khảo:

+ Trà gừng giảm cân

Đây là một trong những cách tốt nhất để tận dụng hầu như triệt để những lợi ích giảm cân bằng gừng. Cách này dễ thực hiện, ít tốn kém, có thể chế biến với cả gừng tươi, gừng phơi khô hay gừng xay. Tốt nhất là sử dụng gừng tươi để có được hiệu quả tối ưu nhất.

Trà gừng giảm cân là một trong những cách tốt nhất để tận dụng hầu như triệt để những lợi ích giảm cân bằng gừng

Cách thực hiện:

- Củ gừng mang đi rửa sạch, dùng thìa cạo bỏ phần vỏ bên ngoài rồi thái thành các lát mỏng.

- Tiếp đến cho các lát gừng vào ngâm trong cốc nước sôi khoảng 5-10 phút để nguyên liệu tiết ra hết dầu và các hợp chất tự nhiên.

- Chúng ta nên uống trà gừng khi còn ấm, có thể thêm một số chất tạo ngọt tự nhiên không calo như mật ong, cỏ ngọt để cảm thấy dễ uống hơn.

- Mỗi ngày, tốt nhất nên uống 4 lần, bắt đầu sử dụng khi bụng đói và lặp lại trước hoặc sau bữa ăn, đặc biệt là vào ban đêm. Đây là cách giúp tăng tốc độ trao đổi chất, đẩy nhanh hoạt động tiêu hóa, giữ cho cơ thể cảm giác no lâu và đốt cháy nhiều chất béo hơn trong thời gian dài.

+ Giảm cân bằng nước gừng

Uống gừng giảm cân như thế nào là thắc mắc của nhiều người. Đây là một cách thức tương tự như trà gừng nhưng nó được pha chế khác biệt một chút. Công thức thường được áp dụng là đun sôi 1 lít nước, cho vào 10-12 lát gừng tươi vào ngâm trong vòng 10-15 phút. Khi nước đã ngấm các hợp chất của gừng thì chắt nước (bỏ các lát) và để riêng để uống ấm hoặc bỏ tủ lạnh uống dần.

Khi nước đã ngấm các hợp chất của gừng thì chắt nước (bỏ các lát) và để riêng để uống ấm hoặc bỏ tủ lạnh uống dần

Ngoài ra, còn có cách giảm cân bằng gừng trong 1 tuần đơn giản hơn là chuẩn bị 1 lít nước lọc và cho vào 10-12 lát gừng và ở nhiệt độ phòng qua đêm. Loại nước này sẽ sẵn sàng để uống vào sáng hôm sau sau khi đã lọc bỏ bã.

Nước gừng là một giải pháp bù nước rất tốt, giúp nâng cao năng lượng, hỗ trợ thải độc cơ thể, tránh đầy hơi ở bụng và thúc đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo trong khi chúng ta thực hiện các công việc hàng ngày.

+ Cách giảm cân bằng gừng bột

Gừng bột hoặc gừng xay là phần củ đã trải qua quá trình sấy khô và nghiền mịn. Bột gừng thường được bán nhiều tại các siêu thị. Trong thực tế thì gừng xay được sử dụng nhiều để làm viên nang, trà gừng hoặc thuốc viên.

Đây là một loại gia vị tuyệt vời để tạo hương vị thơm ngon cho thịt, cá, hải sản, súp, salad, thậm chí một số đầu bếp còn dùng chúng để làm bánh quy và kẹo. Giảm cân bằng gừng bột sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời như:

- Cải thiện sự hấp thụ chất béo trong thức ăn

- Tăng cảm giác no

- Hỗ trợ quá trình tiêu hóa carbohydrate

Gừng bột

Một lưu ý quan trọng khi giảm cân bằng gừng là không nên sử dụng vượt quá tổng lượng gừng được khuyến cáo sử dụng trong 1 ngày, nhất là khi dùng ở các chế phẩm khác nhau. Nếu bạn đang uống trà gừng và sử dụng thêm gừng xay để tạo hương vị cho các món ăn, hãy đảm bảo rằng chúng không vượt quá tổng liều 4 gam cho phép mỗi ngày.

+ Giảm béo bằng gừng và mùi tây

Trong mùi tây có chứa nhiều vitamin và chất xơ. Chúng không chỉ giúp giảm cân hiệu quả mà còn làm giảm mức cholesterol, chất béo trung tính và ngăn ngừa cao huyết áp. Loại rau này góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và chống lại nguy cơ hình thành các loại ung thư.

Giảm béo bằng gừng và mùi tây

Mặc dù vậy, đôi khi việc giảm cân bằng rau mùi tây chỉ mang đến những tác dụng tạm thời, do đó khi kết hợp chúng với gừng sẽ đem lại giải pháp lâu dài hiệu quả hơn. Phương pháp giảm cân bằng gừng và mùi tây phổ biến nhất là làm trà gừng mùi tây.

Loại nước này rất dễ dàng thực hiện tại nhà bằng cách ngâm vài lát gừng tươi và một nhánh mùi tây vào 1 cốc nước sôi. Nên uống 2-3 lần một ngày, bắt đầu khi bụng đói. Ngoài ra, độc giả cũng có thể sử dụng ở dạng nước ép bằng cách cho 1 miếng gừng tươi đã gọt vỏ cùng 2 thìa mùi tây tươi băm nhỏ và một chút nước vào máy xay cho thật nhuyễn và uống ngay khi bụng đói.

+ Giảm mỡ bụng bằng kem bôi từ gừng

Một phương pháp đầy sáng tạo trong thời gian gần đây được nhiều chị em ưa thích là dùng kem bôi từ gừng. Đặc biệt loại kem này có thể giúp giảm số đo vòng bụng nhanh chóng và an toàn. Nên nhớ muốn đạt hiệu quả cao thì cần phải kết hợp cùng một chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Kem gừng còn rất hiệu quả trong việc giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo ở bụng.

+ Giảm cân bằng gừng và nghệ

Món thức uống kết hợp gừng và nghệ có thể giúp giảm cân tự nhiên an toàn và hiệu quả. Là họ hàng gần gũi với nhau, nghệ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tương tự như gừng. Cả hai đều có tác dụng sinh nhiệt cho cơ thể, từ đó giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và thúc đẩy tiêu hao năng lượng trong ngày nhiều hơn. Ngoài ra, chúng còn giúp ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến béo phì.

Hy vọng với các cách dùng gừng giảm cân trong 1 tuần mà chúng tôi đã giới thiệu thì các chị em sẽ áp dụng thành công và đạt kết quả được như mong muốn để có một cơ thể thon gọn cùng vòng eo săn chắc đón năm mới vui tươi.