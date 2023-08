Thực phẩm giảm cân nam giúp tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả

Áp dụng thực phẩm giảm cân nam sẽ giúp bạn giải quyết được tình trạng thừa cân do chế độ ăn uống không lành mạnh, tiêu thụ nhiều chất béo có hại, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, lười vận động,…

Ngày nay, do áp lực công việc căng thẳng nên nhiều nam giới phải thức khuya quá nhiều, về lâu dài không cân bằng được giấc ngủ. Hệ quả là gây ra cho cơ thể sự mệt mỏi và cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, việc ngồi làm việc quá lâu, ít vận động sẽ làm tăng tích lũy mỡ thừa trong cơ thể, bao gồm cả mỡ bụng.

2. Thực phẩm giảm mỡ bụng cho nam giới

Với cách chọn thực phẩm giảm cân tốt cho nam giới sẽ giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng, hạn chế mệt mỏi trong suốt quá trình giảm cân, đồng thời giúp tăng cơ hiệu quả.

Thực đơn giảm cân nam sẽ giúp bạn giải quyết được tình trạng thừa cân do chế độ ăn uống không lành mạnh

+ Giảm mỡ bụng cho nam giới bằng cà chua

Một cách giảm cân đơn giản dành cho nam giới là sử dụng 1 trái cà chua chín trước mỗi bữa ăn. Trong thành phần của loại quả này có chứa rất nhiều vitamin C và các khoáng chất. Bên cạnh đó, cà chua còn giúp ngăn ngừa lão hóa và giảm lượng cholesterol trong máu, đặc biệt là lớp mỡ thừa được tích lũy hiệu quả.

Lưu ý là khi ăn sống nên chọn những quả chín mọng vì trong đó sẽ chứa lượng lycopene nhiều gấp 3 lần so với những quả còn xanh. Ngoài cách ăn sống thì bạn có thể làm sinh tố cà chua để sử dụng trước bữa ăn. Lượng đường và nước trong cà chua sẽ giúp hạn chế cảm giác thèm ăn.

Giảm mỡ bụng cho nam giới bằng cà chua

+ Giảm mỡ bụng cho nam giới bằng bí đao

Thành phần chủ yếu có trong bí đao là nước, chất xơ và không chứa chất béo, điều này sẽ giúp cơ thể tiêu hao một lượng mỡ thừa tích lũy trong cơ thể đáng kể. Có rất nhiều món từ bí đao mà bạn có thể thêm vào thực đơn giảm cân của mình.

- Bữa sáng: Chúng ta có thể ăn sáng thoải mái bánh mì, phở, bún,… kết hợp cùng một ly sinh tố bí đao.

- Bữa trưa: Bổ sung bí đao kèm với một số loại thịt trắng như thịt gà, cá, cua… Vì thịt trắng chứa ít năng lượng, dễ tiêu hóa nên rất có lợi cho việc giảm cân. Với những người mới áp dụng phương pháp giảm cân thì có thể ăn thêm một chén cơm trắng để tạo cảm giác no lâu hơn.

- Bữa tối: Đây là thời điểm không nên tiếp thêm tinh bột. Chúng ta có thể sử dụng bí đao kết hợp thịt trắng hấp hoặc luộc, tuyệt đối tránh các thức ăn chứa nhiều dầu mỡ vì sẽ khiến cơ thể khó ngủ.

Thành phần chủ yếu có trong bí đao là nước, chất xơ và không chứa chất béo

Ngoài bí đao thì chúng ta nên kết hợp với với các loại rau củ quả khác để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, chỉ nên sử dụng bí đao 3-5 bữa/tuần, còn lại có thể sử dụng nhiều loại rau xanh khác như: cải bó xôi, bông cải xanh, cải bắp,…

+ Giảm cân nhanh cho nam giới bằng chanh

Giàu axit cùng vitamin C nên chanh được cho là loại thực phẩm giúp thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và góp phần làm giảm quá trình hấp thụ chất béo.

Với chanh, có rất nhiều loại thức uống khác nhau được tạo ra từ loại quả này như: nước chanh pha mật ong, nước chanh muối, nước chanh pha loãng với nước lọc,... Đặc biệt, nước chanh muối rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp đào thải độc tố và mỡ thừa của cơ thể một cách nhanh chóng.

Chanh được cho là loại thực phẩm giúp thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và góp phần làm giảm quá trình hấp thụ chất béo

3. Thực đơn mẫu giảm mỡ bụng cho nam giới hiệu quả

- Bữa sáng: Nên bắt đầu buổi sáng vào lúc 7-8 giờ. Chúng ta có thể ăn 1 tô phở, bún hay các thực phẩm chứa nhiều tinh bột. Đồng thời, hãy sử dụng thêm 1 ly sinh tố cà chua hay bí đao như đã nói ở trên.

- Bữa ăn nhẹ (10 giờ): Ăn hoa quả hay 1 hộp sữa chua không đường.

- Bữa trưa (12 giờ): Luộc rau củ hoặc nấu canh nhưng không nên ăn nhiều dầu mỡ, có thể trộn salad rau củ ăn để ăn cùng với thịt trắng như cá, các loại hải sản hoặc thịt nạc luộc cùng nửa chén cơm. Đây là thời điểm nên ăn nhiều rau trong ngày để cung cấp chất xơ cho cơ thể giúp cơ thể có cảm giác no lâu hơn.

- Bữa ăn nhẹ (16 giờ): 1 ly sữa tươi không đường hay 1 ly sinh tố cà chua.

- Bữa tối (19 giờ): đây là lúc chúng ta không nên nạp thêm các loại thực phẩm có chứa nhiều tinh bột. Hãy ăn rau củ luộc hoặc hấp thay cơm. Bên cạnh đó, có thể bổ sung thêm một cốc nước chanh muối giúp cơ thể đốt cháy lượng mỡ thừa nhanh nhất.

Thực đơn giảm cân nam đẩy lùi mỡ bụng và tăng cơ giúp nhanh chóng sở hữu một vóc dáng cân đối, vòng 2 săn chắc và tăng thêm sức hấp dẫn của phái mạnh

3. Những điều cần lưu ý trong quá trình giảm cân cho nam giới

+ Ăn chậm, nhai kĩ

Nam giới thường có thói quen ăn uống nhanh dẫn đến việc ăn nhiều và khó kiềm chế bản thân. Do đó, hãy tập thói quen ăn chậm, nhai kỹ để có cảm giác no nhanh và no lâu, giúp kiểm soát được mức độ ăn của mình.

Nam giới cầntập thói quen ăn chậm, nhai kỹ để có cảm giác no nhanh và no lâu

+ Hạn chế thức uống có gas

Trong nước uống có gas chứa rất nhiều đường nhân tạo và lượng calo lớn. Vì thế, để giúp quá trình giảm mỡ bụng diễn nhanh chóng và hiệu quả, cách tốt nhất là chúng ta nên hạn chế các loại nước uống này.

+ Lựa chọn những loại thực phẩm ít calo

Nên tránh ăn đồ cay nóng, dầu mỡ và những đồ ăn có nhiều muối vì muối sẽ khiến cho cơ thể bị tích tụ mỡ thừa, làm cho vòng bụng tăng lên nhanh chóng. Đừng quên bổ sung thường xuyên các loại rau xanh hay những loại thực phẩm tốt cho việc giảm cân như: yến mạch, sữa chua, trà xanh…

Bổ sung thường xuyên các loại rau xanh hay những loại thực phẩm tốt cho việc giảm cân như: yến mạch, sữa chua, trà xanh…

+ Hạn chế ăn vặt trong ngày

Như đã nói, việc ăn vặt thường xuyên sẽ làm lượng calo trong cơ thể tăng đáng kể, đồng nghĩa với việc tích trữ lượng mỡ thừa lớn. Cách tốt nhất để hạn chế thói quen xấu này là sử dụng các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ và khoáng chất.

+ Đảm bảo ngủ đúng giờ, đủ giấc

Một giấc ngủ ngon sẽ giúp cơ thể đủ năng lượng và hạn chế bệnh tật. Hãy duy trì thói quen ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày để thấy được sự thay đổi tích cực của bản thân. Việc thức quá khuya, ngủ không đủ giấc sẽ khiến cơ thể tích lũy mỡ thừa và dễ tăng cân. Do đó, theo các chuyên gia về sức khỏe thì chúng ta nên ngủ trước 23 giờ và thức dậy lúc 6 giờ sáng, đây chính là cách giúp cơ thể nhanh chóng loại trừ lớp mỡ thừa dưới bụng và giúp tinh thần sảng khoái để làm việc hiệu quả.

+ Vận động thể thao đều đặn

Cách đốt chất béo dành cho nam giới tốt nhất bên cạnh việc kiểm soát các thực phẩm nạp vào cơ thể chính là thường xuyên rèn luyện thể thao hợp lý. hãy rèn luyện thói quen duy trì một số bài tập luyện như đi bộ giảm cận đều đặn 30 phút/ngày thay vì dành thời gian tụ tập nhậu nhẹt. Ngoài ra, bạn có thể thay thế việc đi bộ bằng một số bài tập khác như: bơi lội, chạy bộ, tập gym…

Hy vọng với thực phẩm giảm cân nam đẩy lùi mỡ bụng và tăng cơ mà chúng tôi vừa gợi ý sẽ giúp quý độc giả nhanh chóng sở hữu một vóc dáng cân đối, vòng 2 săn chắc và tăng thêm sức hấp dẫn của phái mạnh.