Cách giảm cân sau sinh tại nhà hiệu quả

Cho con bú, nếu có thể.

Lợi ích của việc cho trẻ bú sữa mẹ bao gồm:

Thúc đẩy chức năng miễn dịch

Cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng

Giảm nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, béo phì ở trẻ em và bệnh tiểu đường loại 2

Tiếp xúc da kề da sớm có thể có tác dụng làm dịu em bé

Lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với phụ nữ bao gồm:

Thúc đẩy giảm cân.

Giúp tử cung co lại.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ung thư buồng trứng và một số loại ung thư vú.

Đừng bỏ bữa.

Mọi người thường giảm cân bằng cách cung cấp lượng calo ít hơn so với lượng tiêu thị.

Tuy nhiên, mọi người nên tránh bỏ bữa hoặc hạn chế nghiêm ngặt lượng calo trong khi cố gắng giảm cân. Việc bỏ bữa khiến ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ và bạn. Ngoài ra bỏ bữa khiến bạn ăn vặt nhiều hơn và không kiểm soát được lượng calo cung cấp.

Tránh các thực phẩm chế biến sẵn.

Những thực phẩm chế biến sẵn khiến bạn ít hoạt động hơn cũng như cung cấp lượng calo nhiều hơn. Các dạng thực phẩm chế biến sẵn không tốt cho sức khỏe của trẻ và cả bạn.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ cho con bú bị tiểu đường và các chứng khác do thực phẩm chế biến sẵn.

Thực phẩm giàu chất xơ.

Bạn biết đó hầu như trái cây chứa rất nhiều chất xơ giúp giảm cân hiệu quả. Không những thế chúng cũng khá hiệu quả để giảm.

Chất xơ giúp hấp thụ nước và chất béo nhiều hơn tốt cho tiêu hóa và dạ dày, giảm mỡ. Trái cây được xem là một dạng thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn giản cân của chị em.

Thể dục.

Hoạt động thể chất, cùng với một chế độ ăn uống cân bằng, có thể giúp thúc đẩy giảm cân lành mạnh sau sinh. Đi bộ và thể dục nhẹ là những bài tập thể dục tốt nhất sau sinh.

Uống nhiều nước.

Nước giúp chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh hơn, nước cũng giúp sữa mẹ nhiều hơn. Trước khi ăn bạn uống một ly nước, khi ăn bạn sẽ thấy cảm giác no hơn và không muốn ăn thêm nữa. Ngoài ra khi thiếu nước cơ thể bạn đốt ít calo hơn.

Ngủ đủ giấc.

Ngủ không đủ giấc là một trong những nguy cơ tăng cân khó nhìn thấy. Đây là một trong những sát thủ thầm lặng khiến bạn tăng cân không kiểm soát. Ngủ ít khiến cơ thể bạn mệt mỏi và cần nạp năng lượng. Từ đó bạn sẽ ăn nhiều hơn có thể.

Mẹo giảm cân sau sinh với bí kiếp của chị em với thực phẩm.

Giảm cân sau sinh bằng đậu đen.

Giảm cân sau sinh bằng đậu đen rất hiệu quả

Đậu đen là một loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Trong đậu đen có nhiều dưỡng chất như: albumin, sinh tố A, B, C, PP, protid, glucid, lipid, muối khoáng, lysin, methionin, tryptophan, phenylalanin, alanin, valin, leucin. Chính vì vậy đậu đen có tác dụng giải độc, bổ thận, bổ huyết, chữa được cước khí, bồi bổ cơ thể. Đặc biệt là, một chén đậu đen cũng chứa đến 15g protein, nhiều chất xơ và các chất béo hòa tan có lợi. Chính vì vậy, ăn đậu đen và uống nước đậu đen sẽ giúp cơ thể mẹ luôn có cảm giác no, không thèm ăn, chống béo phì hiệu quả. Do đó, đậu đen là thực phẩm giảm cân sau sinh an toàn và nhiều dinh dưỡng cho mẹ.

Để giảm cân với cách này, mẹ hay cho đậu đen được rửa sạch vào nồi rồi thêm một chút muối rồi nấu nhừ. Sau đó, chắt lấy nước và dùng hằng ngày thay cho nước lọc. Việc cho thêm chút muối sẽ dễ uống hơn và giúp đốt cháy mỡ thừa tốt hơn. Còn phần bã khi nào đói thì mẹ có thể ăn.

Giảm cân sau sinh bằng tinh bột nghệ.

Để giảm cân hiệu quả thì việc quan trọng nhất là làm sao thúc đẩy nhanh quá trình đổi chất và đốt cháy lượng mỡ thừa một cách nhanh chóng. Giảm cân sau sinh bằng tinh bột nghệ sẽ giúp các mẹ điều này, không chỉ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn trong thời gian sớm nhất mà vẫn duy trì được nguồn sữa mẹ đủ lượng và đủ chất cho con bú.

Giảm cân sau sinh bằng bột nghệ rất tốt

Hiệu quả giảm cân bằng tinh bột nghệ đã được nhiều cuộc nghiên cứu chứng minh. Trong tinh bột nghệ có chứa chất curcumin, là chất có rất nhiều công dụng lợi ích cho sức khỏe, hệ tiêu hóa, da và giảm cân rất tốt. Hơn nữa chất này còn có tác dụng phục hồi niêm mạc dạ dày, làm da dẻ hồng hào, chống ung thư, chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn… Bên cạnh đó, tinh bột nghệ còn giúp làm giảm lượng cholesterol dư thừa trong máu, đồng thời cân bằng độ cholesterol phù hợp để cơ thể luôn duy trì được vóc dáng thon gọn, không chảy xệ.

Hiện nay có rất nhiều cách để giúp mẹ giảm cân nhanh chóng sau sinh với tinh bột nghệ. Tuy nhiên do không có nhiều thời gian vì còn bận chăm con nhỏ nên mẹ hãy áp dụng cách giảm cân bằng tinh bột nghệ với mật ong nhé. Đây là các giảm cân vừa an toàn lại đơn giản nhất dành cho mẹ bỉm sữa. Mẹ hãy cho 1 muỗng cà phê bột nghệ vào ly nước ấm, khuấy đều, sau đó thêm 1 muỗng cà phê mật ong vào ly, khuấy đều và uống ngay. Uống trước khi ăn 30 phút để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Giảm cân sau sinh bằng mật ong.

Dùng mật ong là cách giảm cân sau sinh tại nhà hiệu quả. Hơn nữa, đối với hệ tiêu hóa của người trưởng thành thì bào tử Clostridium botulinum có trong mật ong sẽ không gây ảnh hưởng, tác hại nào khi đi vào cơ thể, đảm bảo nguồn sữa của mẹ được bảo dưỡng, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho con. Để nâng cao hiệu quả giảm cân, mẹ hãy kết hợp mật ong với gừng. Bởi đây là hai loại thực phẩm giúp đào thải hiệu quả mỡ thừa và tăng cường trao đổi chất trong cơ thể. Mẹ hãy thái vài lát gừng bỏ vào túi lọc trà, tiếp theo thêm vào một muỗng mật ong và vài giọt chanh pha ấm rồi dùng vào buổi tối. Đây là phương pháp giảm cân sau sinh khá quen thuộc đối với nhiều phụ nữ.

Giảm cân sau sinh bằng mật ong rất an toàn

Giảm cân sau sinh bằng gạo lứt.

Gạo lứt là loại gạo có chứa nhiều chất xơ và các loại vitamin bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, giảm cân, đẹp da... Với những người bị béo bụng hay phụ nữ sau sinh bị thừa cân, áp dụng thực đơn giảm cân sau sinh bằng gạo lứt rất hiệu quả để giảm và ngăn chặn việc tích lũy mỡ thừa nhờ vào axit Alpha Lipoic.

Gạo lứt giúp giảm cân sau sinh nhanh chóng

Hơn nữa, hàm lượng chất xơ và vitamin có trong lớp vỏ lụa của gạo lứt, có tác dụng hiệu quả trong việc giảm cảm giác thèm ăn đồng thời bỏ mỡ thừa trong cơ thể, nhưng các chị em vẫn thấy no trong quá trình giảm cân. Thực đơn giảm cân sau sinh bằng gạo lứt thì rất đa dạng. Các mẹ có thể dùng gạo lứt để nấu những món ăn khác nhau trong ngày để không bị ngán. Ví dụ như buổi sáng dùng bột gạo lứt hỗn hợp cùng sữa gạo lứt, bữa trưa dùng cơm gạo lứt cùng thức ăn kèm, buổi tối cơm gạo lứt cùng thức ăn như ngày thường.

Xông hơi giảm cân sau sinh.

Giảm cân sau sinh bằng xông hơi đem lại nhiều tác dụng cho chị em phụ nữ. Theo các nhà khoa học, nếu áp dụng xông hơi mỗi ngày khoảng 20-30 phút có thể giúp các mẹ tiêu hao một lượng calo bằng với 45 phút đi bộ và 25 phút vận động mạnh. Hơn thế nữa xông hơi còn giúp mẹ có cảm giác thư giãn, đào thải độc cho cơ thể khiến cơ thể khỏe mạnh và sảng khoái hơn.

Xông hơi giảm cân sau sinh

Để xông hơi mẹ hãy chuẩn bị lều xông hơi tại nhà cùng với các loại lá cây tự nhiên như lá chanh, lá ổi, tía tô, bạc hà, bưởi, quýt, sả, gừng, kinh giới, quế, vằng… Rửa sạch, rồi cho các loại lá vào nồi, đổ ngập nước và nấu sôi. Khi nào sôi thì bắc ra, để cho bớt nóng rồi bắt đầu xông. Khi xông hơi, mẹ nên mặc quần áo lót hoặc quần áo mỏng rộng sao cho càng để hở nhiều da càng tốt. Khi thấy lượng mồ hôi tiết ra đã vừa đủ hoặc khi nồi xông không còn bốc hơi nóng thì mẹ ngừng xông, dùng khăn lau người trước khi thay quần áo sạch.

Giảm cân sau sinh bằng hạt chia.

Hạt chia chứa nhiều chất xơ và protein, giúp giảm cân sau sinh hiệu quả. Hạt chia khi ngâm vào nước sẽ trương nở lên nhiều lần, tạo ra một lớp màng nhầy bao quanh, giúp các mẹ luôn có cảm giác no, làm chậm lại quá trình hấp thu thức ăn, nhưng vẫn hỗ trợ quá trình tiêu hóa được tốt hơn, được trao đổi chất thường xuyên hơn, giảm khả năng béo phì.

Vì hạt chia sẻ giúp các mẹ no lâu hơn nên có thể uống trước bữa ăn chính, sẽ giúp kiểm soát việc ăn uống. Tới bữa mẹ có thể ăn thêm rau củ quả, không cần ăn tinh bột nhiều như cơm, có thể ăn thịt, cá nhưng tránh dầu mỡ. Điều này, giúp mẹ giảm cân sau sinh cực kỳ hiệu quả.

Yoga giảm cân sau sinh.

Tập yoga mang lại hiệu quả giảm cân rất tốt

Các bài tập Yoga sau sinh cũng là phương thuốc tuyệt vời giúp đốt cháy chất béo hữu hiệu. Những động tác của Yoga nhẹ nhàng, chậm rãi và không khiến cơ thể phải vận động mạnh nên rất phù hợp cho những sản phụ sau sinh mong muốn phục hồi sức khỏe và sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Phụ nữ sau khi sinh thường nhạy cảm hơn bình thường và hay gặp các vấn đề về tâm lý, nhưng nhờ vào tập Yoga cũng giúp giảm bớt được rất nhiều những áp lực, stress sau sinh, làm giàu đời sống tinh thần hơn. Tuy theo tình trạng, mẹ muốn giảm mỡ vùng nào thì sẽ lựa chọn bài tập yoga phù hợp cho vùng ấy như là: Bài tập gập người, bài tập cho cánh tay và cơ bụng…

Những lý do bạn không thể giảm cân sau sinh.

Nếu sau sinh bạn vẫn không thể giảm cân thì có nhiều nguyên do khác nhau. Nhưng cơ bản nhất vẫn là những lý do bên dưới.

Cơ thể bạn đang được chữa lành.

“Nhiều phụ nữ tăng một lượng lớn trọng lượng thai kỳ. Và sau khi em bé chào đời, bạn có ít thời gian cho việc tập luyện và phải ăn nhiều để có nhiều sữa.

Cơ thể bạn luôn thúc đẩy việc ăn uống để chữa lành các vết thương. Do đó giai đoạn sau sinh và cho con bú rất khó để giảm cân.

Bạn ăn không đủ hoặc sai thực phẩm.

Cắt giảm calo là một hy vọng giảm cân nhưng nó có hiệu quả.

Quá trình trao đổi chất của bạn không nhất thiết giống như trước. “Nếu bạn không ăn đủ chất, cơ thể bạn sẽ tích trữ chất béo. Lên kế hoạch cho các bữa ăn trước và đảm bảo rằng bạn đang ăn đủ các loại thực phẩm cân bằng tốt. Thay vì thực phẩm chế biến sẵn hay lên thực đơn với nhiều rau củ quả và chất xơ no lâu.

Bạn đang mất nước.

“Hãy chắc chắn rằng [rằng] bạn luôn đủ nước. Mất nước đồng nghĩa với việc giảm cân trở nên tệ hơn

Nước khiến cơ thể bạn cảm giác luôn no và không ăn quá nhiều . Ngoài ra, nó giúp cơ thể của bạn hoạt động bình thường về sức khỏe đường ruột , sự trao đổi chất, tâm trạng,.... Và, về mặt giảm cân, uống nhiều nước hơn sẽ giúp đốt cháy chất béo nhiều hơn. Uống nước nhiều và ăn trái cây nhiều hơn sẽ giúp bạn giảm cân tốt hơn.

Bạn đang kiệt sức và căng thẳng.

Sau sinh con nhiều phụ nữ có biểu hiện kiệt sức và căng thẳng buồn chán. Căng thẳng và không ngủ - hai yếu tố cực kỳ phổ biến trong thời kỳ hậu sản - bạn phải vật lộn với việc duy trì cân nặng là điều bình thường.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng căng thẳng dẫn đến mất ngủ. Phụ nữ ngủ dưới 5 tiếng mỗi ngày có thể khiến trọng lượng cơ thể tăng nhanh hơn. Ngoài ra việc kiệt sức và buồn chán khiến cơ thể bạn có nhu cầu nạp thêm năng lượng nhiều hơn dẫn đến tăng cân.

Có thể bạn đã bắt đầu tập luyện hơi sớm.

Nhiều phụ nữ quay lại với việc tập luyện nặng ngay thay vì tập luyện nhẹ từ từ. Sau sinh cơ thể bạn đã thay đổi rất nhiều. “Đừng vội - trọng lượng sẽ giảm. Nên tập luyện nhẹ và kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Tập thể dục nặng sau sinh không những không giúp giảm cân mà còn tác động đến sức khỏe như : tim mạch, xương chậu,.....

Tóm tắt: “Hãy đảm bảo rằng bạn ngủ nhiều nhất có thể, tập trung vào các bài tập phù hợp và thường xuyên ăn các bữa ăn nhẹ và bữa chính giàu chất dinh dưỡng. Giảm cân sau sinh là một quá trình chậm rãi và từ từ, bạn không nên quá vội vàng.