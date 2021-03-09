Bạn đã biết cách sử dụng trà xanh giảm cân an toàn và hiệu quả?

Việc bổ sung các hợp chất thực vật cùng các chất chống oxy hóa dồi dào có trong trà xanh vào cơ thể thường xuyên có thể giúp ích rất nhiều cho sức khỏe. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh còn giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo và giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Dùng trà xanh giảm cân từ lâu đã là bí quyết để nhiều phụ nữ sở hữu vóc dáng thon gọn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khoa học đã chứng minh trà xanh là loại thức uống tốt và an toàn cho sức khỏe .

Mặc dù vậy, ít người biết rằng trà xanh còn có một công dụng tuyệt vời cho phái đẹp là giúp tiêu hao chất béo, đốt cháy mỡ thừa cực kì hiệu quả. Không chỉ là bí quyết giúp chị em có vóc dáng hoàn hảo mà việc uống trà xanh thường xuyên còn đem đến khả năng giảm mỡ tăng cơ cho cả nam giới.

Trà xanh từ lâu đã được biết đến với vô số tác dụng tốt cho sức khỏe như chống lão hóa da, hỗ trợ thải độc cơ thể, thậm chí nó còn có khả năng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, mỡ máu hay ung thư.

Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các hoạt chất như: polyphenol, epigallocatechin gallate,… giúp kích thích chuyển hóa glucozo (tinh bột), ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể, từ đó giúp chỉ số cân nặng giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, nụ trà xanh tươi hoặc sấy khô còn giúp phá vỡ một số chất béo vừa mới được cơ thể hấp thụ, nhanh chóng đào thải chúng ra ngoài thông qua đường tiêu hóa.

Trà xanh ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể, từ đó giúp chỉ số cân nặng giảm đi đáng kể

Ai đã giảm cân bằng việc uống trà xanh? Đó là những người đang trong giai đoạn béo phì, cân nặng vượt quá mức kiểm soát. Việc uống trà xanh thường xuyên mỗi ngày giúp cấp nước cho cơ thể, kiểm soát cơn đói và tạo cảm giác no lâu hơn, khiến cho họ không còn cảm giác thèm đồ ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột như trước đây.

Vì thế, có thể kết luận uống trà xanh có thể giúp giảm mỡ bụng, giảm cân hiệu quả nếu bạn biết cách sử dụng hợp lý. Cụ thể, uống trà xanh giúp đốt cháy hơn 100 calo mỗi ngày.

2. Các cách tốt nhất để uống trà xanh giảm cân

+ Pha trà xanh đúng cách

Việc biết cách pha trà không chỉ giúp giữ lại hương vị thơm ngon vốn có của chúng mà còn không làm mất đi các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là các thành phần giúp giảm cân. Trà pha không đúng cách khi uống sẽ có vị đắng, chát nhiều và mất đi hương vị thơm ngon tự nhiên.

Cách pha trà xanh giảm cân:

- Tốt nhất nên dùng nước khoáng để có một bình trà thơm ngon.

- Mang lá trà xanh đi rửa sạch, có thể dùng kéo cắt nhỏ hoặc dùng tay vặn nhẹ cho lá trà hơi dập.

- Sau đó cho lá trà vào ấm, thêm nước vào và đun sôi ấm trà.

Pha trà xanh đúng cách

Bạn cần lưu ý là chỉ dùng lượng nước sôi khoảng 70 – 80% so với ấm để hãm chè. Không nên đậy nắp khi hãm trà vì làm như vậy có thể giữ được hương vị chè tốt và không làm cho nước trà tiếp theo bị nhạt, đồng thời giúp hạn chế nhiệt độ cao làm phá huỷ các thành phần có lợi trong trà.

Tránh sử dụng nước sôi 100 độ để pha trà hoặc để ngâm trà quá lâu trong nước sôi. Điều này sẽ dẫn đến việc các vitamin C, polyphenols bị phá hủy, nước trà sẽ dần chuyển sang màu vàng và hương thơm tự nhiên của trà cũng bị mất đi. Để giữ hương thơm và giúp vị trà không bị chát, bạn nên bỏ qua nước đầu tiên khi pha trà.

+ Uống trà đúng cách

Dù có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là bạn có thể uống trà xanh bất cứ lúc nào mà bạn thích. Việc uống trà xanh đúng cách, đúng thời điểm có thể giúp quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả, an toàn mà không gây hại cho sức khỏe.

Thời gian tốt nhất trong ngày để uống trà xanh giảm cân là buổi sáng

Thời gian tốt nhất trong ngày để uống trà xanh giảm cân là buổi sáng, khi thức dậy và sau khi đã ăn sáng ít nhất 30 phút - 1 giờ. Uống một tách trà vào mỗi buổi sáng có thể giúp bổ sung lượng nước kịp thời và có thể làm hạ huyết áp, giảm quá trình hấp thụ chất béo từ thức ăn trong ngày.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức một tách trà xanh sau bữa ăn nhiều muối để giúp lợi tiểu, đào thải lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể nhanh chóng hoặc sau các bữa ăn có quá nhiều dầu mỡ.

Các thành phần trong trà xanh sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm quá trình hấp thụ chất béo trong thức ăn cũng như giữ lại các vitamin mà cơ thể cần. Nếu muốn kiểm soát sự thèm ăn của cơ thể thì nên uống trà xanh trước bữa ăn một giờ.

Bên cạnh sử dụng trà xanh giảm cân thì cũng cần kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập luyện thể thao đều đặn để đạt được kết quả tốt.

Nếu muốn kiểm soát sự thèm ăn của cơ thể thì nên uống trà xanh trước bữa ăn một giờ

3. Một số lưu ý khi dùng trà xanh giảm cân

Mặc dù nhiều người cho rằng có thể giảm 3-5 kg khi uống trà xanh giảm cân và đẹp da nhưng nếu không có cách sử dụng đúng bạn sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn mà còn gây ra những tác hại xấu cho cơ thể:

Lưu ý là bạn không nên sử dụng các loại thức uống từ chè xanh trước và trong khi ăn, vì điều này có thể gây nên bệnh lý phù beriberi do cơ thể tiết ra các hoạt chất làm ngăn chặn sự hấp thụ vitamin B1 từ thức ăn.

Uống trà xanh giảm cân bao lâu thì thấy kết quả?

Đây là câu hỏi rất khó để trả lời chính xác bao lâu thì giảm được cân nhờ uống lá trà xanh. Vì điều này phụ thuộc nhiều vào tình trạng tích tụ mỡ hiện tại cũng như cơ địa hấp thụ của mỗi người, trà xanh sẽ phát huy tác dụng nhanh hay chậm.

Thông thường, cơ thể sẽ giảm được từ 3-5 kg trong vòng 3-4 tuần thực hiện cách giảm cân bằng trà xanh

Mặc dù vậy, thông thường nếu bạn duy trì chế độ ăn uống, tập luyện thể thao cũng như áp dụng cách giảm cân bằng trà xanh theo đúng hướng dẫn như trên thì cơ thể sẽ giảm được từ 3-5 kg trong vòng 3-4 tuần thực hiện.

Ai không nên dùng trà xanh giảm cân?

Mặc dù trong trà xanh có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng nó cũng gây ra một số tác dụng phụ đối với các trường hợp đang mắc những bệnh lý như:

- Người bị đau dạ dày, táo bón: Thành phần phenol có trong lá trà xanh sẽ làm khó tiêu và dẫn đến rối loạn đường ruột nghiêm trọng hơn ở những đối tượng đang gặp vấn đề về dạ dày.

- Trẻ em dưới 10 tuổi: Việc uống trà xanh từ quá sớm có thể khiến trẻ bị thiếu sắt, thiếu vitamin B,… dẫn đến còi xương, suy dinh dưỡng.

- Người mắc bệnh lý tim mạch, huyết áp, sỏi thận, viêm gan: Chất axit oxalic và Caffeine có mặt trong lá trà xanh có thể làm cho thần kinh bị kích thích mạnh, tạo kết tủa soi, gây ra hiện tượng tim đập nhanh, tăng huyết áp,…

- Người có tiền sử thần kinh, mất ngủ kéo dài: Tương tự như cafe, trà xanh cũng mang trong mình nhiều chất kích thích giúp tăng sự tập trung trí não nhưng nó lại rất dễ gây ức chế thần kinh, hậu quả là người dùng sẽ bị mất ngủ thường xuyên, tinh thần suy nhược,…

- Phụ nữ có thai, đang cho con bú: Lượng acid oxalic lớn (cụ thể 30%) sẽ khiến cho các phân tử sắt bị kết dính, dẫn đến việc cơ thể không hấp thụ được sắt. Từ đó, làm rối loạn sự phát triển của thai nhi và ảnh hưởng không nhỏ đến sức đề kháng của mẹ.

Dùng trà xanh giảm cân an toàn và hiệu quả sẽ giúp chị em có vóc dáng thon thả, làn da tươi sáng

Với bài viết trên, chúng tôi hy vọng bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích về cách dùng trà xanh giảm cân an toàn và hiệu quả để chị em có vóc dáng thon thả, làn da tươi sáng để tự tin đón xuân.