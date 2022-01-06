Vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'ai đó' quảng cáo trục lợi trên câu chuyện bé gái 8 tuổi, mắng gắt 'đạo đức giả'

Giải trí 06/01/2022 20:37

Vợ cũ Huy Khánh là doanh nhân Lương Hoàng Anh bị nghi là đã chỉ trích Hà Anh nặng nề vì quảng bá sản phẩm trên câu chuyện đau thương của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong.

Chiều nay (6/1), vợ cũ của diễn viên Huy Khánh là doanh nhân Lương Hoàng Anh đã đăng đàn chia sẻ quan điểm cá nhân về vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong nhưng bị mang ra làm trò câu view, trục lợi. 

Cụ thể, cô viết: "Xã hội ngày càng m** r*. Người ta hả hê chia sẻ hình ảnh những đứa trẻ dăm ba tuổi trên mạng xã hội để bêu rếu đấy là sản phẩm loạn luân như bản án ch** s*** những đứa trẻ, còn man rợ hơn ch** s*** vì chúng không được chết nhanh thế, mà vẫn phải sống không bằng chết cả đời. Hay người ta sẵn sàng chia sẻ hình ảnh, câu chuyện một đứa trẻ bị tra tấn dã man đến chết, để câu view quảng cáo cho nhãn hàng kiếm ăn. Tiền đấy ăn có nuốt nổi không?

Hoặc cả những chuyện người ta dựng lên nói không thành có, để nhục mạ một đứa trẻ chỉ vì đố kỵ với mẹ của nó, mặc dù chả quen biết gì. Mà người ta, toàn là các đạo đức giả".

Vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'ai đó' quảng cáo trục lợi trên câu chuyện bé gái 8 tuổi, mắng gắt 'đạo đức giả' - Ảnh 1

Vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'ai đó' quảng cáo trục lợi trên câu chuyện bé gái 8 tuổi, mắng gắt 'đạo đức giả' - Ảnh 2

Vợ cũ Huy Khánh chỉ trích Hà Anh trục lợi trên câu chuyện thương tâm của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong 

Điều khiến ai nấy chú ý hơn cả là việc Lương Hoàng Anh nhắc tới vụ việc "ai đó" chia sẻ hình ảnh, câu chuyện đứa trẻ bị tra tấn tới chết để câu view, quảng cáo cho nhãn hàng kiếm ăn. Không nhắc cụ thể tên ai nhưng cư dân mạng cho rằng cô đang ẩn ý tới ồn ào của Hà Anh. Bởi trước đó, Hà Anh liên tục chỉ trích mẹ bé gái 8 tuổi có vấn đề tâm lý, thần kinh.... khi không biết cách bảo vệ con. Chưa hết, bức ảnh Hà Anh đính kèm lấp ló sản phẩm đi cùng dòng trạng thái đó khiến ai nấy nghi ngờ nữ người mẫu mượn vụ việc nóng để PR kiếm tiền. Giữa ồn ào, Hà Anh đã lên tiếng xin lỗi mẹ đẻ bé gái 8 tuổi, nhưng vẫn chưa làm thỏa lòng cư dân mạng. Cô cũng lên tiếng làm rõ chuyện PR. Chân dài 8X khẳng định cô không hề có ý PR cho nhãn hàng trong sự việc này, tất cả chỉ là tình cờ.

Vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'ai đó' quảng cáo trục lợi trên câu chuyện bé gái 8 tuổi, mắng gắt 'đạo đức giả' - Ảnh 3

Vợ cũ Huy Khánh chỉ trích 'ai đó' quảng cáo trục lợi trên câu chuyện bé gái 8 tuổi, mắng gắt 'đạo đức giả' - Ảnh 4

Hà Anh bị nghi ngờ quảng cáo sản phẩm bằng câu chuyện thương tâm của bé gái 8 tuổi

Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình

Siêu mẫu Hà Anh lại bị tố hành động phản cảm liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Siêu mẫu Hà Anh lại bị tố hành động phản cảm liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Sau khi có phát ngôn liên quan đến mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng xin lỗi bởi sự thiếu tìm hiểu thông tin của mình. Nhưng sau vụ việc đó, Hà Anh đã liên tục vướng rắc rối.

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