Việt Hương viết thư tay xin lỗi đồng nghiệp và khán giả sau vụ diễn hài thô tục ở đám cưới

Việt Hương cho hay 'có sai thì phải sửa', ở thời điểm này mọi lời giải thích đều quá muộn mạng. Cô cũng thừa nhận, do quá lâu chưa tham gia một bữa tiệc mang không khí gia đình như vậy nên lúc cao hứng đã không kiểm soát được lời nói. Nữ danh hài hứa sẽ không tham gia bất cứ tiệc tùng nào trong vòng 2 năm như hình phạt kiểm điểm bản thân.

Nội dung thư tay của Việt Hương:

"Kính gửi quý khán giả, quý báo, quý fan của Việt Hương!

Sau 3 ngày suy nghĩ về những gì đã xảy ra tại đám cưới của ca sĩ Đình Bảo, Việt Hương xin cúi đầu nhận lỗi vì đã làm phiền lòng quý vị.

Bởi quá phấn khích vì đã lâu Việt Hương không đi dự buổi tiệc nào mang tính chất gia đình nên đã không kiềm chế bản thân, đã nói những từ ngữ khó nghe làm mất hình ảnh trong lòng khán giả.

Sau những phần nghi thức chính của đám cưới, khi đa số khách mời đã ra về lúc 22h, Việt Hương được cô dâu chú rể nhờ lên giúp đỡ phần trò chơi. Nội dung trò chơi cũng như rất nhiều đám cưới khác tại Mỹ, có phần nhạy cảm vì thường dành cho lớp trẻ. Việt Hương xin được nói sự xuất hiện của Việt Hương tại đây hoàn toàn nằm trong khuôn khổ một buổi tiệc gia đình chứ không phải một phần trình diễn chuyên nghiệp trước khán giả.

Tuy nhiên mọi giải thích lúc này không phải để biện hộ cho việc làm của mình. Mình đã sai thì phải sửa. Việt Hương tự phạt bản thân 2 năm không tham gia các buổi tiệc và kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói.

Cũng cảm ơn các chị đã dạy cho em một bài học trên bước đường đời. Và đâu đó em mong rằng vẫn còn tồn tại tình nghệ sĩ.

Một lần nữa Việt Hương cúi đầu xin lỗi quý vị khán giả".