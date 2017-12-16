U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ

Theo thời gian, nhan sắc của Lý Nhã Kỳ dường như càng trở nên đằm thắm, quyến rũ hơn.

Lẽ thường tình, phụ nữ khi ngoài 30 sẽ bắt đầu xuống sắc, thần thái gương mặt cũng sẽ có sự biến chuyển đáng kể. Tuy nhiên, đối với Lý Nhã Kỳ thì mọi quy luật của tạo hoá dường như chưa ăn khớp với cô.

Dù đã nhiều năm gia nhập showbiz nhưng Lý Nhã Kỳ chưa bao giờ là cái tên gây nhàm chán với công chúng. Sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng tố chất của một người phụ nữ quyền lực, cứ mỗi năm trôi qua, nữ diễn viên Gió nghịch mùa lại khiến khán giả thêm phần ngưỡng mộ.

Không chỉ có vẻ đẹp hút hồn, Lý Nhã Kỳ còn là cái tên được nhiều người kiêng nể nhờ có mối quan hệ với hàng loạt các nhân vật nổi tiếng thế giới.

Lý Nhã Kỳ thu hút quan khách bởi nét đẹp cổ điển tại sự kiện của tổng lãnh sự Hàn Quốc Lý Nhã Kỳ làm khách VIP của Tổng lãnh sự Hàn Quốc. Cô khiến toàn thể quan khách ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp quyến rũ sang trọng không tì vết của mình.

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