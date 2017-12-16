U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ

Giải trí 16/12/2017 09:52

Theo thời gian, nhan sắc của Lý Nhã Kỳ dường như càng trở nên đằm thắm, quyến rũ hơn.

Lẽ thường tình, phụ nữ khi ngoài 30 sẽ bắt đầu xuống sắc, thần thái gương mặt cũng sẽ có sự biến chuyển đáng kể. Tuy nhiên, đối với Lý Nhã Kỳ thì mọi quy luật của tạo hoá dường như chưa ăn khớp với cô.

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 1
Nhan sắc rực rỡ theo thời gian của Lý Nhã Kỳ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 2
Mỗi một năm trôi qua, vẻ đẹp của Lý Nhã Kỳ càng thêm quyến rũ - Ảnh: Internet

Dù đã nhiều năm gia nhập showbiz nhưng Lý Nhã Kỳ chưa bao giờ là cái tên gây nhàm chán với công chúng. Sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng tố chất của một người phụ nữ quyền lực, cứ mỗi năm trôi qua, nữ diễn viên Gió nghịch mùa lại khiến khán giả thêm phần ngưỡng mộ.

Không chỉ có vẻ đẹp hút hồn, Lý Nhã Kỳ còn là cái tên được nhiều người kiêng nể nhờ có mối quan hệ với hàng loạt các nhân vật nổi tiếng thế giới. 

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 3
Cận cảnh gương mặt tuyệt đẹp của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 4
Bộ ảnh này được nhiếp ảnh gia của Lý Nhã Kỳ chụp trong chuyến du ngoạn châu Âu mới đây - Ảnh: Internet

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 5
Không cần dùng chiêu trò và cũng chẳng mấy khi tham gia đóng phim, Lý Nhã Kỳ vẫn khiến nhiều bái phục vì khả năng kiếm tiền cực đỉnh. Mới ngoài 30 nhưng người đẹp đã sở hữu khối tài sản kếch xù khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh: Internet

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 6

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 7
Nhiều người nhận xét, trông Lý Nhã Kỳ không khác gì một minh tinh màn bạc - Ảnh: Internet

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 8
Dù đã bước qua tuổi 35, Lý Nhã Kỳ vẫn chưa có ý định lập gia đình - Ảnh: Internet

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 9
Trong làng giải trí Việt, thật hiếm có một nữ diễn viên nào lại giỏi giữ vững phong độ như người đẹp sinh năm 1982 - Ảnh: Internet

U40 rồi nhưng Lý Nhã Kỹ vẫn cứ đẹp và sang chảnh đến lạ - Ảnh 10
Hình ảnh chụp Lý Nhã Kỳ nhiều năm trước - Ảnh: Internet

Lý Nhã Kỳ thu hút quan khách bởi nét đẹp cổ điển tại sự kiện của tổng lãnh sự Hàn Quốc

Lý Nhã Kỳ thu hút quan khách bởi nét đẹp cổ điển tại sự kiện của tổng lãnh sự Hàn Quốc

Lý Nhã Kỳ làm khách VIP của Tổng lãnh sự Hàn Quốc. Cô khiến toàn thể quan khách ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp quyến rũ sang trọng không tì vết của mình.

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ nhan sắc Lý Nhã Kỳ

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