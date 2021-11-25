Tưởng đã chia tay nhưng Chi Dân bất ngờ nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân mạng chú ý

Giải trí 25/11/2021 15:00

Dân mạng đồn đoán, phải chăng vẫn còn yêu nhau.

Cặp đôi Chi Dân - Lan Ngọc đã dính phải tin đồn hẹn hò được 2 năm khi dân tình bắt gặp nhiều bằng chứng cho thấy cả 2 thân thiết trên mức bạn bè. Tuy nhiên, từ hồi đầu tháng 10 mạng xã hội lại rấy lên tin đồn tan vỡ giữa 2 người khi không thấy họ có bất cứ dấu hiệu tương tác nào, hay rò rỉ bằng chứng hẹn hò nhiều như trước. 

Vậy mà mới đây, trong buổi livestream trực tiếp với khán giả, khi được một dân mạng đề nghị mời Ninh Dương Lan Ngọc lên sóng chung. Ngay lập tức, Chi Dân liền phản hồi: “Chắc chắn luôn, hôm nào Chi Dân sẽ mời Lan Ngọc lên livestream cùng Chi Dân”. Động thái này của nam ca sĩ đã ngay lập tức khiến dân mạng chú ý. Nhiều người còn đoán già đoán non, chắc họ vẫn còn yêu nhau nên anh chàng mới thản nhiên nhắc tới cô nàng mà không băn khoăn gì.

Tưởng đã chia tay nhưng Chi Dân bất ngờ nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân mạng chú ý - Ảnh 1

Chi Dân vô tư nhắc đến Lan Ngọc hậu tin đồn chia tay, nam ca sĩ còn hứa hẹn sẽ mời nữ diễn viên cùng lên sóng livestream vào một lần gần nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên, Chi Dân thẳng thắn nhắc đến tên nữ diễn viên mà không màng tới những tin đồn hẹn hò bủa vây như trước. Dù lộ nhiều hint khó chối, thậm chí còn bị đồn đã tổ chức lễ đính hôn sau rất nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung, diện đồ đôi...  nhưng cả 2 vẫn chưa một lần công khai. Dù khẳng định chỉ là bạn nhưng netizen vẫn liên tục soi ra những bằng chứng đáng ngờ của cặp đôi. 

Tưởng đã chia tay nhưng Chi Dân bất ngờ nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân mạng chú ý - Ảnh 2Tưởng đã chia tay nhưng Chi Dân bất ngờ nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân mạng chú ý - Ảnh 3

Mối quan hệ của Lan Ngọc và Chi Dân vẫn còn chưa có lời giải.

Lan Ngọc vạ miệng gọi tên người đàn ông bí ẩn, Trường Giang - Tiến Luật tra hỏi danh tính

Lan Ngọc vạ miệng gọi tên người đàn ông bí ẩn, Trường Giang - Tiến Luật tra hỏi danh tính

Trải qua 4 mùa phát sóng và nhận được rất nhiều tình cảm, sự ủng hộ của khán giả. Tối qua tập 1 mùa 5 đã mang đến những tràng cười sảng khoái, thỏa lòng mong nhớ sau thời gian dài chờ đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Ninh Dương Lan Ngọc Chi Dân Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 32 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 32 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy