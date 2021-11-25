Tưởng đã chia tay nhưng Chi Dân bất ngờ nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân mạng chú ý

Dân mạng đồn đoán, phải chăng vẫn còn yêu nhau.

Cặp đôi Chi Dân - Lan Ngọc đã dính phải tin đồn hẹn hò được 2 năm khi dân tình bắt gặp nhiều bằng chứng cho thấy cả 2 thân thiết trên mức bạn bè. Tuy nhiên, từ hồi đầu tháng 10 mạng xã hội lại rấy lên tin đồn tan vỡ giữa 2 người khi không thấy họ có bất cứ dấu hiệu tương tác nào, hay rò rỉ bằng chứng hẹn hò nhiều như trước.

Vậy mà mới đây, trong buổi livestream trực tiếp với khán giả, khi được một dân mạng đề nghị mời Ninh Dương Lan Ngọc lên sóng chung. Ngay lập tức, Chi Dân liền phản hồi: “Chắc chắn luôn, hôm nào Chi Dân sẽ mời Lan Ngọc lên livestream cùng Chi Dân”. Động thái này của nam ca sĩ đã ngay lập tức khiến dân mạng chú ý. Nhiều người còn đoán già đoán non, chắc họ vẫn còn yêu nhau nên anh chàng mới thản nhiên nhắc tới cô nàng mà không băn khoăn gì.

Chi Dân vô tư nhắc đến Lan Ngọc hậu tin đồn chia tay, nam ca sĩ còn hứa hẹn sẽ mời nữ diễn viên cùng lên sóng livestream vào một lần gần nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên, Chi Dân thẳng thắn nhắc đến tên nữ diễn viên mà không màng tới những tin đồn hẹn hò bủa vây như trước. Dù lộ nhiều hint khó chối, thậm chí còn bị đồn đã tổ chức lễ đính hôn sau rất nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung, diện đồ đôi... nhưng cả 2 vẫn chưa một lần công khai. Dù khẳng định chỉ là bạn nhưng netizen vẫn liên tục soi ra những bằng chứng đáng ngờ của cặp đôi.

Mối quan hệ của Lan Ngọc và Chi Dân vẫn còn chưa có lời giải.

Lan Ngọc vạ miệng gọi tên người đàn ông bí ẩn, Trường Giang - Tiến Luật tra hỏi danh tính Trải qua 4 mùa phát sóng và nhận được rất nhiều tình cảm, sự ủng hộ của khán giả. Tối qua tập 1 mùa 5 đã mang đến những tràng cười sảng khoái, thỏa lòng mong nhớ sau thời gian dài chờ đợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-da-chia-tay-nhung-chi-dan-bat-ngo-nhac-den-ninh-duong-lan-ngoc-khien-dan-mang-chu-y-438426.html