Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng thay nhau “cưỡng hôn” Mỹ Tâm trên ghế nóng

Trong tập 2, nếu như Tuấn Hưng “bội thu” với 3 thí sinh thì đêm thi này anh lại “không may mắn” khi số thí sinh anh có được là ít nhất với chỉ 1 giọng ca. Tập 3 vòng Giấu mặt này chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của HLV Thu Phương, cô đã chứng tỏ khả năng thuyết phục của mình bằng việc đưa về đội thêm 4 thành viên, trong đó có những thí sinh đầy tiềm năng. Theo ngay sau là Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm, mỗi HLV đều "chiêu dụ" được thêm 2 thí sinh cho mình.

Trong tuần này, có 11 phần thi đã cùng tranh tài và 2 giọng ca trong đó đã phải tạm biệt chương trình. 9 phần biểu diễn còn lại là những sự tỏa sáng của các chất giọng đầy cá tính.

Ca nương Kiều Anh, Á quân Vietnam's Got Talent, người từng "gây sốt" ở The Remix cách đây không lâu bất ngờ xuất hiện với tư cách thí sinh Giọng hát Việt. Cô thể hiện bài hit của Hoàng Thùy Linh – Rơi với chất giọng và cách xử lí mang âm hưởng ca trù. Ngay lập tức, cả 4 chiếc ghế đã xoay lại.

Sau khi nhận người quen với Tuấn Hưng, trả lời thần tượng Mỹ Tâm và yêu thích Đàm Vĩnh Hưng thì Kiều Anh lại chọn về với đội Thu Phương trong sự ngỡ ngàng của 3 giám khảo còn lại.

Các tiết mục còn lại trong chương trình:



Nguyễn Quỳnh Như đầy cá tính trong ca khúc "Hellelujah I Love Him So". HLV Thu Phương đã chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Tuấn Hưng.



Trần Thị Lan khoe giọng hát mãnh liệt qua ca khúc "Anh" và trở thành cái tên tiếp theo về với đội Thu Phương.





Trần Đăng Quang thể hiện 1 bài hit của thần tượng Brian McKnight - "Back At One". Anh trở thành thành viên nam thứ 2 của đội Tuấn Hưng.





Cô gái từng 3 lần thi "Giọng hát Việt" - Trần Thị Tố Ny mang đến sân khấu bản Mash-up "Rời - Love Me Like You Do". Tố Ny tuy đến từ Đà Nẵng nhưng không về với Mỹ Tâm và lại lựa chọn HLV Đàm Vĩnh Hưng.





"Điều ngọt ngào nhất" là ca khúc dự thi của cô dược sĩ Trần Thị Linh Trang. Mỹ Tâm là HLV duy nhất bấm lựa chọn cô gái xinh đẹp này.





Thu Phương có thêm 1 thí sinh nam tiềm năng nữa - Nguyễn Hoàng Dũng sau tiết mục "Mùa yêu đầu".





Trương Ny, chàng trai 26 tuổi đến từ Huế là thí sinh tiếp theo về với team Mỹ Tâm sau ca khúc "Chỉ còn lại tình yêu".





Nguyễn Thị Thùy Linh lựa chọn ca khúc "One Moment In Time". Nữ thí sinh đã về với đội Đàm Vĩnh Hưng.