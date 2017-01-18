Trương Quỳnh Anh và Tim hoảng hốt chạy vào cánh gà vì trần nhà bốc cháy

Giải trí 18/01/2017 13:06

Vừa trình diễn xong tiết mục của mình, cả hai nhanh chóng chạy vào cánh gà vì phát hiện trần nhà của sân khấu bốc cháy

Tối qua, trong chương trình ca nhạc của T-Ara, NCT và hàng loạt ca sĩ Việt Nam, Tim và Trương Quỳnh Anh tham gia trình diễn ca khúc “Ta là tất cả của nhau”.

Cặp "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Việt diện trang phục ấn tượng với nhiều chi tiết đính nổi hình rắn đầy quyền lực và bí ẩn. Cả hai tự tin “cháy” hết mình trên sân khấu.

Trương Quỳnh Anh và Tim hoảng hốt chạy vào cánh gà vì trần nhà bốc cháy - Ảnh 1
Tim và Trương Quỳnh Anh nổi bật trên sân khấu.

Tuy nhiên, ngay sau phần trình diễn kết thúc, Tim và Trương Quỳnh Anh nhanh chóng chạy vào cánh gà khi thấy trần sân khấu bóc cháy. Trương Quỳnh Anh chia sẻ: "Lửa đột ngột bốc lên trần nhà sau phần bắn pháo sáng trên sân khấu. Khi nhìn thấy lửa bốc lên trên trần nhà, tôi và anh Tim vô cùng lo lắng và hoảng hốt. Thật may mắn là ngay sau đó, đám cháy được nhân viên hậu đài dập tắt nhanh chóng. Thật là một phen hú hồn".

Trương Quỳnh Anh và Tim hoảng hốt chạy vào cánh gà vì trần nhà bốc cháy - Ảnh 2
Trần nhà sân khấu bất ngờ bốc cháy.

Trương Quỳnh Anh và Tim hoảng hốt chạy vào cánh gà vì trần nhà bốc cháy - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được dập cháy.

 

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