Trang điểm cầu kỳ, ăn mặc sang chảnh, Huyền Baby vẫn không ngại ngần vạch áo cho con bú gây sốt cộng đồng mạng

Giải trí 03/10/2017 13:55

Xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật con gái đầu lòng, Huyền Baby ăn diện cầu kỳ và trang điểm sang chảnh nhưng không quên thiên chức làm mẹ. Cô sẵn sàng vạch áo lên cho con trai thứ 2 bú một cách vô tư khiến cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ.

Dù mới sinh con trai được hai tuần nhưng Huyền Baby vẫn chưng diện sang chảnh và make up khá cầu kỳ trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của bé Củ Cải - con gái đầu lòng của vợ chồng cô.

Tuy ăn vận khá chỉn chu nhưng cựu hot girl vẫn không ngại ngần khi sẵn sàng kéo áo xuống để xoa dịu cơn đói cho con trai 2 tuần tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Có thể bạn nhìn thấy tôi chỉn chu qua mỗi bức hình sau đó, nhưng tôi cũng là một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu", Huyền Baby tâm sự.

Dù mới sinh con chưa lâu nhưng bà mẹ hai con vẫn khiến cư dân mạng phải xuýt xoa ganh tị khi xuất hiện với vẻ đẹp sang trọng cùng khí chất ngời ngời. Trong bộ váy lộng lẫy màu vàng đồng, nhan sắc của Huyền Baby được cộng đồng mạng ví như Phạm Băng Băng hoặc Nữ hoàng Ai Cập. 

Cô cũng khiến nhiều người khá bất ngờ khi chia sẻ quan điểm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, đây là điều mà không phải bà mẹ nổi tiếng nào cũng có thể làm được.

Trang điểm cầu kỳ, ăn mặc sang chảnh, Huyền Baby vẫn không ngại ngần vạch áo cho con bú gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1
Hình ảnh Huyền Baby sang chảnh ngồi cho con bú gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Huyền Baby không ngại ngần vạch áo cho con bú gây sốt cộng đồng mạng

Huyền Baby không ngại ngần vạch áo cho con bú gây sốt cộng đồng mạng
Dù trải qua 2 lần sinh nở nhưng Huyền Baby vẫn sở hữu nhan sắc "vạn người mê" - Ảnh: FBNV

Không ngờ Chi Pu, Huyền Baby có chị gái quá nóng bỏng

Không ngờ Chi Pu, Huyền Baby có chị gái quá nóng bỏng

Chị gái của như Chi Pu, Huyền Baby thực sự khiến không ít người hâm mộ “phát cuồng” vì họ xinh đẹp chẳng kém gì hot girl.

Xem thêm
Từ khóa:   Huyền Baby con trai Huyền Baby con gái Huyền Baby

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 18 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ