Huyền Baby không ngại ngần vạch áo cho con bú gây sốt cộng đồng mạng

Xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật con gái đầu lòng, Huyền Baby ăn diện cầu kỳ và trang điểm sang chảnh nhưng không quên thiên chức làm mẹ. Cô sẵn sàng vạch áo lên cho con trai thứ 2 bú một cách vô tư khiến cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ.

Dù mới sinh con trai được hai tuần nhưng Huyền Baby vẫn chưng diện sang chảnh và make up khá cầu kỳ trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của bé Củ Cải - con gái đầu lòng của vợ chồng cô.

Tuy ăn vận khá chỉn chu nhưng cựu hot girl vẫn không ngại ngần khi sẵn sàng kéo áo xuống để xoa dịu cơn đói cho con trai 2 tuần tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Có thể bạn nhìn thấy tôi chỉn chu qua mỗi bức hình sau đó, nhưng tôi cũng là một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu", Huyền Baby tâm sự.

Dù mới sinh con chưa lâu nhưng bà mẹ hai con vẫn khiến cư dân mạng phải xuýt xoa ganh tị khi xuất hiện với vẻ đẹp sang trọng cùng khí chất ngời ngời. Trong bộ váy lộng lẫy màu vàng đồng, nhan sắc của Huyền Baby được cộng đồng mạng ví như Phạm Băng Băng hoặc Nữ hoàng Ai Cập.

Cô cũng khiến nhiều người khá bất ngờ khi chia sẻ quan điểm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, đây là điều mà không phải bà mẹ nổi tiếng nào cũng có thể làm được.

Không ngờ Chi Pu, Huyền Baby có chị gái quá nóng bỏng Chị gái của như Chi Pu, Huyền Baby thực sự khiến không ít người hâm mộ “phát cuồng” vì họ xinh đẹp chẳng kém gì hot girl.

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