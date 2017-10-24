Thanh Lam giữa tâm bão dư luận: Nhận xét Thu Minh hát thiếu chất do thương mại quá, không thể tin nổi khi ca sĩ 'Đường Cong' bất ngờ phản ứng thế này

Giải trí 24/10/2017 13:48

Trong khi các đồng nghiệp khác đều “xù lông” lên phản ứng lại trước phát ngôn gây sốc của Thanh Lam - cho rằng miền Nam nhiều ca sĩ không học hành gì cũng nổi tiếng, thì Thu Minh lại có hành động ngược lại khiến đàn chị hết sức cảm động và ngạc nhiên.

Sau ồn ào phát ngôn gây sốc khi nhận xét về tài năng của các ca sĩ ở thị trường âm nhạc miền Nam, Thanh Lam đã có buổi phỏng vấn trần tình với báo chí về những thị phi bủa vây mình mấy ngày vừa rồi.

Theo Thanh Lam, chi không có ý xấu muốn trù dập ai mà chỉ là đang góp ý để lớp trẻ trong nghề tự nhìn nhận lại mình mà tiến bộ hơn. Bản thân Thanh Lam cũng không lường trước chuyện những phát ngôn thật lòng của mình lại có thể gây bão và chạm vào lòng tự ái của nhiều nghệ sĩ đến vậy.

Thanh Lam giữa tâm bão dư luận: Nhận xét Thu Minh hát thiếu chất do thương mại quá, không thể tin nổi khi ca sĩ 'Đường Cong' bất ngờ phản ứng thế này - Ảnh 1
Thanh Lam mong các nghệ sĩ trẻ bình tâm suy nghĩ lại trước những phát ngôn của chị - Ảnh: Internet

Thanh Lam cho biết, nếu chị không nói ra thì đến một ngày nào đó những lời này cũng sẽ được phát ra từ miệng một bậc tiền bối khác. Có điều “sự thật thì mất lòng”, nữ ca sĩ đã không chọn nói những lời hoa mỹ nên mới gây ra tranh cãi không đáng có như vậy.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn mới nhất trên Vietnamnet, Thanh Lam cũng khiến nhiều người hết sức bất ngờ khi hé lộ phản ửng của Thu Minh sau khi bị chê về giọng hát thiếu chất do thương mại quá. Theo đó, Thanh Lam chia sẻ giọng ca Đường cong không những không giận khi bị đàn chị góp ý thẳng thắn mà còn trực tiếp gọi điện để động viên nữ ca sĩ trước tâm bão dư luận.

“Chiều nay Thu Minh có gọi điện và tôi rất cảm động những chia sẻ của bạn ấy.  Thu Minh nói: “Em gọi điện cho chị để muốn nói rằng em hoàn toàn tôn trọng những ý kiến của chị. Em cảm kích những điều chị nói và chị phải bình tĩnh, đừng bị kích động bởi công chúng. 

Trong ngôi nhà lớn của nghệ thuật, nghệ sĩ đôi lúc, đâu đó chúng tôi có chia sẻ, giãi bày mà bị hiểu bảo ban dạy dỗ thì cũng mong được cảm thông cho. Tôi muốn nhấn mạnh ở bất cứ đâu người ta đánh giá con người nghệ sĩ chủ yếu bằng tác phẩm và cống hiến chứ không bằng những lời chia sẻ giãi bày đã qua "tam sao" thì có thể là "thất bản" - Thanh Lam trả lời trên Vietnamnet.

Thanh Lam giữa tâm bão dư luận: Nhận xét Thu Minh hát thiếu chất do thương mại quá, không thể tin nổi khi ca sĩ 'Đường Cong' bất ngờ phản ứng thế này - Ảnh 2
Thanh Lam và Thu Minh đã có nhiều năm chơi thân trong quá trình hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

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Có nhiều người bạn tôi quen, hay bảo: Trên thế giới mạng hiện nay đang dần lộ ra những đám đông khát máu, những anh hùng bàn phím với đủ các loại ngôn từ đao to búa lớn thi nhau bổ xuống đầu người đàn bà đẹp, người dám “mở mồm” nói thẳng, nói gắt về điều chị đang nghĩ.

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Từ khóa:   Thanh Lam Thu Minh Thanh Lam chê Thu Minh

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