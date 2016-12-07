Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm

Giải trí 07/12/2016 16:03

Gà Rừng Tattoo vừa chia sẻ bí quyết kiếm được thu nhập khủng chỉ trong 2 năm khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Vũ Ngọc Tân (sinh năm 1991, tại Vĩnh Phúc, nickname: Gà Rừng) từng nổi tiếng trên mạng với hình tượng ông bố 9X chăm sóc con khéo léo. Anh còn gây chú ý khi sở hữu các hình xăm kín người.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên từ năm lớp 9 anh phải bươn chải nhiều công việc để kiếm sống và phụ giúp gia đình. Đến với nghề xăm 1 cách tình cờ và nhận thấy được đúng niềm đam mê thật sự, 9X quyết tâm theo đuổi và trau dồi tay nghề hàng ngày.

Gà Rừng thực hiện hình xăm cho khách.

Sau 1 thời gian làm nghề ở Vĩnh Phúc, năm 2012, Vũ Ngọc Tân một mình khăn gói vào Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội. Xin theo học tại một tiệm xăm được 1 năm, Tân dần tích góp được 1 số vốn và ra mở cửa hàng xăm riêng vào tháng 11/2014.

Nhờ những kinh nghiệm được đút kết qua nhiều năm học nghề, chàng trai quê Vĩnh Phúc dần khẳng định và xây dựng cho mình tên tuổi vững chắc. Hiện không ít sao nổi tiếng và du khách nước ngoài tin tưởng giao cho Tân thực hiện các họa tiết khó, đòi hỏi tay nghề cao.

 

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 1

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 2
Các họa tiết do Tân thực hiện được giới chuyên môn đánh giá cao.

Mới đây, Vũ Ngọc Tân tiết lộ, từ tháng 11/2014 đến hiện tại anh đã kiếm được gần 1 triệu USD từ công việc xăm trổ. Hiện ngoài cửa hàng xăm tại TP HCM, Tân còn có chi nhánh tại thủ đô Hà Nội. Thời gian tới, anh còn mở rộng kinh doanh tại nhiều thành phố lớn trong cả nước.

"Khách hàng của tôi dần đa dạng lứa tuổi và có cả người nước ngoài. Tôi làm việc gần như hết công suất, có hôm thức thâu đêm để xăm cho khách" - Tân bày tỏ.

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 3
Không có giá nhất định cho các hình xăm.

Theo đó, không có giá nhất định cho các hình xăm mà tùy vào kích thước, độ khó dễ khác nhau của chúng. Tân cho biết, hình kín lưng dao động 30-50 triệu đồng, còn các ghi dấu ở tay, tùy vào diện tích có giá 5-20 triệu đồng. Hình có giá thấp nhất anh từng thực hiện là 400.000 đồng.

Hàng ngày, anh nhận xăm cho 1 khách hình lớn còn lại là các hình nhỏ và đơn giản. Có ngày cao điểm anh nhận khoảng 3 khách hình lớn giá vài chục triệu thì phải làm thâu đêm. Thời gian thực hiện cho các hình xăm có giá vài chục triệu này mất khoảng một tuần có khi tới 1 tháng.

"Có ngày tôi phải làm thâu đêm để thực hiện cho xong vì khách ở xa tới, không có thời gian chờ đợi và đi lại nhiều" - Ngọc Tân cho hay.

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 4
Tác phẩm xăm trên da đầu của Ngọc Tân nhận giải  Best of the day - Asian style color.

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 5

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 6
Hình xăm độc đáo của Gà Rừng trên bàn tay.

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 7

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 8
Chân dung thợ xăm tài năng 9X.

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 9

Vừa qua, tại cuộc thi Hanoi International Tattoo Convention - nơi hội tụ tranh tài của các thợ xăm Việt Nam và thế giới, Vũ Ngọc Tân cùng các học trò nhận được giải Best of the day - Asian style color cho hình xăm độc đáo và có màu đẹp nhất.

Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 10
Ngọc Tân và vợ vui mừng nhận giải thưởng.
Sốc: Đây là cách thợ xăm 9X giàu nhất Sài Gòn kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 2 năm - Ảnh 11
Gà Rừng cùng đồng đội tại cuộc thi Hanoi International Tattoo Convention.

Ngọc Tân cho hay, mục đích anh tham gia cuộc thi là để giao lưu với các đồng nghiệp và giới thiệu những tác phẩm của mình đến mọi người.

Sắp đến, Vũ Ngọc Tân vẫn phát triển nghề xăm và tạo ra những hướng đi mới bắt kịp với trào lưu xăm trổ thế giới.

 

 

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Từ khóa:   Gà Rừng Gà Rừng Tattoo

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