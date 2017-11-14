Sốc: Chiếc ô tô lạ chở hình ảnh vợ chồng Thu Minh đi khắp đường phố Sài Gòn, tố chồng nữ ca sĩ lừa đảo

Giải trí 14/11/2017 15:04

Một chiếc xe bán tải dán hình vợ chồng ca sĩ Thu Minh sau đuôi xe cùng lời tố chồng nữ ca sĩ là kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công nhân và doanh nghiệp.

Sáng nay, nhiều người rất ngạc nhiên lẫn tò mò khi đi trên đường và nhìn thấy một chiếc xe đang chạy vòng vòng nhờ tìm tung tích vợ chồng ca sĩ Thu Minh.

Trên tấm background được dán sau đuôi xe, tên doanh nhân Otto được in rõ to cùng lời cáo buộc người này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều công nhân và doanh nghiệp. Chủ chiếc xe cũng thông báo rằng hiện tại không thể liên lạc được với vợ chồng nữ ca sĩ do họ không có mặt ở nhà riêng hay nơi làm việc.

Ô tô treo banner tố <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/chong-thu-minh.topic'>chồng Thu Minh</a> lừa đảo khắp đường phố Sài Gòn
Chiếc xe lạ chạy trên đường phố TP.HCM khiến nhiều người tò mò - Ảnh: Internet

“Otto chồng ca sĩ Thu Minh. Hai vợ chồng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công nhân và doanh nghiệp Việt hiện đang không có tại nhà riêng và công ty làm việc. Ai biết hai vợ chồng này ở đâu xin cho chúng tôi biết, xin chân thành cảm ơn!” - nội dung tấm biển tố chồng Thu Minh lừa đảo.

Ô tô treo banner tố chồng Thu Minh lừa đảo khắp đường phố Sài Gòn
Vợ chồng Thu Minh bị tố lừa tiền của công nhân và doanh nghiệp - Ảnh: Internet

Chưa rõ thực sự chuyện này ra sao nhưng thông tin này khiến dư luận hoang mang, đặc biệt là các fan của Thu Minh.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên doanh nhân Otto bị tố lừa đảo, khoảng đầu năm 2016, ông cũng bị nhiều doanh nghiệp Việt Nam gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra tội lạm dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ô tô treo banner tố chồng Thu Minh lừa đảo khắp đường phố Sài Gòn
Cận cảnh nội dung trên tấm background dán sau đuôi xe - Ảnh: Internet

Thu Minh: Tôi chưa thể gọi Chi Pu là ca sĩ theo quan điểm thế hệ tôi

Thu Minh: Tôi chưa thể gọi Chi Pu là ca sĩ theo quan điểm thế hệ tôi

Thu Minh nói về phát ngôn: “Muốn mài thì phải là viên ngọc mới mài được, chứ là viên đất sét có mài ngàn đời cũng không sáng nổi".

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Từ khóa:   Thu Minh chồng Thu Minh doanh nhân Otto

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