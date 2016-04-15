Lộ thân thế đầy bất ngờ của soái ca tattoo, khiêu chiến với Hot boy xăm trổ

Người này có tên tài khoản cá nhân là Bùi Tùng, anh dùng hình ảnh mình và Hot boy xăm trổ trong 1 cuộc thi ảnh trên Facebook. Kèm theo ảnh ghép là nội dung: "Soái ca tattoo đẹp trai gấp 10 lần Hot bot xăm trổ. Mọi người thấy đúng không?".

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện 1 chàng trai tự phong là soái ca tattoo, sẵn sàng khiêu chiến với Hot boy xăm trổ (Hoàng Anh Lê, sinh năm 1988, Tiền Giang).

Để hiểu rõ về thân thế của soái ca tattoo, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng anh.

Bùi Tùng chia sẻ, bố mẹ anh là công chức nhà nước. Dưới anh là một cô em gái đang đi học. Vì gia cảnh bình thường và không muốn dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ nên chàng trai sinh năm 1991 phải tự lập từ những năm đại học.

"Bố mẹ không cho tôi tiền, tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Sau 1 năm, tôi cố gắng tự mua cho mình 1 chiếc mô tô. Thu nhập khoảng 60 triệu/tháng từ công việc xăm hình nghệ thuật" - Tùng bộc bạch.

Cũng theo Bùi Tùng, điều anh có quyền tự hào về bản thân hơn hot boy xăm trổ là tự lập bằng chính bàn tay của mình chứ không phải thân thế xuất thân từ nhà tiệm vàng.