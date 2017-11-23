Sau ồn ào ' thảm họa âm nhạc' Chi Pu: Diva Mỹ Linh bất ngờ lên tiếng ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ

Giải trí 23/11/2017 10:31

Diva Mỹ Linh hoàn toàn ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ tuy nhiên không thể dùng việc này để phân biệt ai hát live hay hơn.

Mới đây, trong tập 1 chương trình Ban nhạc Việt phát sóng trên kênh VTV3, ca sĩ Mỹ Linh với vai trò huấn luyện viên đã có những bàn luận về các vấn đề nóng hổi trong showbiz hiện nay. Đặc biệt gần đây, một vài ca sĩ đã kêu gọi ký tên đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ sau vụ ồn ào của Chi Pu.

Sau ồn ào ' thảm họa âm nhạc' Chi Pu: Diva Mỹ Linh bất ngờ lên tiếng ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ - Ảnh 1
Mỹ Linh đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ trong chương trình Ban nhạc Việt - Ảnh: Internet

Nói về chủ đề này, diva Mỹ Linh thẳng thắn cho biết cô hoàn toàn ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ vì điều này sẽ giúp những ai mang nghiệp cầm ca được bình đẳng trước pháp luật.

Giọng ca Giọt nắng bên thềm chia sẻ: "Cấp thẻ hành nghề để chúng ta bình đẳng trước pháp luật. Tất cả công dân hoạt động ở các ngành nghề đều phải có bằng cấp hoặc thẻ hành nghề như bác sĩ, giáo viên, kỹ sư… đặc biệt ở nước ngoài, bạn muốn đi bán nhà cũng phải có chứng chỉ về bất động sản. Tương tự như vậy, muốn trình diễn trước công chúng thì cũng phải có thẻ hành nghề.

Khi được cấp thẻ hành nghề, đồng nghĩa với việc người ca sĩ được pháp luật bảo vệ quyền lợi trong quá trình làm nghề và đồng thời người ca sĩ cũng có những nghĩa vụ của mình trước pháp luật, ví dụ như nghĩa vụ thuế".

Sau ồn ào ' thảm họa âm nhạc' Chi Pu: Diva Mỹ Linh bất ngờ lên tiếng ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ - Ảnh 2
Theo Mỹ Linh, cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ sẽ giúp các bạn trẻ theo nghề ca hát được bình đẳng trước pháp luật - Ảnh: Kenh14.vn

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng cho rằng việc yêu cầu cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ với mục đích để phân biệt người hát hay và dở như hiện nay là không đúng cũng như rất... buồn cười.

Mỹ Linh cho biết: "Lâu nay chúng ta vẫn loay hoay về việc có nên cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ hay không, vấn đề này cũng lâu rồi, tự nhiên gần đây chỉ vì thấy một số bạn ca sĩ hát live chưa tốt mà đề nghị cấp thẻ hành nghề để 'thanh lọc' các bạn ấy, thì lý do này hơi buồn cười".

Sau ồn ào ' thảm họa âm nhạc' Chi Pu: Diva Mỹ Linh bất ngờ lên tiếng ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ - Ảnh 3
Vì ồn ào của Chi Pu mà yêu cầu cấp thẻ cho ca sĩ để phân biệt người hát hay và dở, theo Mỹ Linh là không đúng và... buồn cười - Ảnh: Internet

Để giúp các bạn trẻ có thể trở thành một ca sĩ đúng nghĩa được khán giả chấp nhận và yêu mến, nữ diva khẳng định chỉ có đam mê thôi vẫn chưa đủ.

Muốn theo đuổi và trụ được trên con đường ca hát, theo Mỹ Linh, người đó cần có năng khiếu, đam mê, chăm chỉ, nghiêm túc với công việc học hành và tập luyện, quan trọng là không được nóng vội thì mới có thể thành công được.

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