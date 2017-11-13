Quyết định 'đập mặt xây lại' sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn

Giải trí 13/11/2017 16:17

Nhiều dân mạng giật thót tim khi chiêm ngưỡng gương mặt của Thảo Trang - vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình sau khi “đập đi xây lại”.

Từng tham gia chương trình Vietnam’s Next Top Model 2013, Thảo Trang gây được sự chú ý nhờ chiều cao ấn tượng cùng cách nói chuyện thông minh.

Bẵng đi một thời gian, Thảo Trang tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi ly hôn với ông xã - cầu thủ Phan Thanh Bình. Thời điểm đó, cô đã thực hiện phẫu thuật nâng vòng 1 để thân hình trở nên nóng bỏng và cuốn hút hơn.

Quyết định 'đập mặt xây lại' sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 1
Khoảnh khắc Thảo Trang và Phan Thanh Bình khi còn bên nhau - Internet

Quyết định 'đập mặt xây lại' sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 2
Hình ảnh Thảo Trang trước và sau khi làm phẫu thuật nâng ngực - Ảnh: Blogtamsu

Mới đây, người đẹp lại một lần nữa khiến dư luận “nóng lên” khi quyết định chỉnh sửa lại gương mặt của mình.

Cô chia sẻ: “Nhiều người nói mũi khòm kém may mắn, lận đận tình cảm nên tôi quyết định sửa mũi”.

Ngoài ra, vợ cũ Phan Thanh Bình còn làm lại cằm để gương mặt trở nên thon gọn và có dáng V-line. Đặc biệt, vì muốn bản thân trở nên cá tính và xinh đẹp hơn, bà mẹ một con còn nâng cơ mặt.

Quyết định 'đập mặt xây lại' sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 3
Mới đây, bà mẹ một con lại tiếp tục gây xôn xao khi quyết định "đập mặt xây lại" - Ảnh: Internet

Quyết định 'đập mặt xây lại' sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 4
Cô khiến nhiều chị em ngỡ ngàng với nhan sắc sau khi chỉnh sửa - Ảnh: Internet

Quyết định 'đập mặt xây lại' sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 5
Việc sửa mũi, nâng cằm và nâng cơ mặt đã giúp Thảo Trang trở nên xinh đẹp và tự tin hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Quyết định 'đập mặt xây lại' sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 6
Người đẹp tự tin hơn dù là chụp góc nghiêng hay chính diện - Ảnh: Internet

Vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình đẹp cuốn hút sau <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/phau-thuat-tham-my.topic'>phẫu thuật thẩm mỹ</a>
Dễ dàng nhận ra, trải qua nhiều lần chỉnh sửa cô nàng đã trở nên xinh đẹp và cuốn hút hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

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