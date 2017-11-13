Quyết định 'đập mặt xây lại' sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn

Bẵng đi một thời gian, Thảo Trang tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi ly hôn với ông xã - cầu thủ Phan Thanh Bình. Thời điểm đó, cô đã thực hiện phẫu thuật nâng vòng 1 để thân hình trở nên nóng bỏng và cuốn hút hơn.

Từng tham gia chương trình Vietnam’s Next Top Model 2013, Thảo Trang gây được sự chú ý nhờ chiều cao ấn tượng cùng cách nói chuyện thông minh.

Mới đây, người đẹp lại một lần nữa khiến dư luận “nóng lên” khi quyết định chỉnh sửa lại gương mặt của mình.

Cô chia sẻ: “Nhiều người nói mũi khòm kém may mắn, lận đận tình cảm nên tôi quyết định sửa mũi”.

Ngoài ra, vợ cũ Phan Thanh Bình còn làm lại cằm để gương mặt trở nên thon gọn và có dáng V-line. Đặc biệt, vì muốn bản thân trở nên cá tính và xinh đẹp hơn, bà mẹ một con còn nâng cơ mặt.