Quý tử nhà 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai lộ thân hình phổng phao chuẩn soái ca, nhìn mẹ lại càng trẻ trung hơn

Giải trí 16/06/2023 09:09

Nữ hoàng ảnh lịch dù đã U60 nhưng vẫn mặn mà không thua kém gái đôi mươi. Nét đẹp ấy còn đuược di truyền sang quý tử khiến mọi người trầm trồ.

Diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967, là một nghệ sĩ gốc Hà Nội. Với nhan sắc trong trẻo, thuần khiết cùng mái tóc dài mượt mà và đôi mắt buồn đẹp đến xao xuyến, Hiền Mai được xem là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám của thập niên 1990, cùng với các nghệ sĩ khác như Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh và Thanh Mai.

Sau đấy, cô bén duyên với nghiệp diễn xuất, Hiền Mai nổi lên “như diều gặp gió”, gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp và gây ấn tượng với các vai diễn trong phim Tuổi thần tiên, Dù gió có thổi, Lối sống sai lầm. Trong đó, vai diễn cô giáo Mai trong phim "Tuổi thần tiên" (hay còn có tên khác là "Cu Tý và cô giáo Mai") phát sóng năm 1995 giúp tên tuổi Hiền Mai nổi tiếng khắp nước.

Quý tử nhà 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai lộ thân hình phổng phao chuẩn soái ca, nhìn mẹ lại càng trẻ trung hơn - Ảnh 1
Sau vai diễn để đời trong phim Tuổi thần tiên, tên tuổi của nữ diễn viên được nhiều người biết đến

Nữ hoàng ảnh lịch cho biết rằng, sắc vóc trẻ trung của cô không phải là nhờ vào bí quyết gì mà đơn giản là do cô sống lạc quan, vui vẻ, uống nhiều nước và ăn trái cây. Theo cô, tướng mạo của một người phụ thuộc vào tâm hồn của họ. Nếu tâm hồn đẹp, thì tướng mạo cũng sẽ đẹp. Cô cũng cho rằng, tướng mạo của một người sau tuổi trung niên sẽ phản ánh ảnh hưởng của tâm hồn của họ.

Quý tử nhà 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai lộ thân hình phổng phao chuẩn soái ca, nhìn mẹ lại càng trẻ trung hơn - Ảnh 2
Nhan sắc nữ diễn viên U60 khiến mọi người phải trầm trồ

Có thể do sắc đẹp từ tâm, nên nhan sắc của mỹ nhân 6X vẫn giữ được sự tươi trẻ qua thời gian. Được khen ngợi về nhan sắc của "Nữ hoàng ảnh lịch" là điều bình thường đối với công chúng. Thú vị hơn, cô vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ và phù hợp với độ phổng phao của nam giới lớn tuổi.

Quý tử nhà 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai lộ thân hình phổng phao chuẩn soái ca, nhìn mẹ lại càng trẻ trung hơn - Ảnh 3
Diễn viên Hiền Mai đi cổ vũ cho con trai trong show mới đây

Con trai Hiền Mai sở hữu chiều cao nổi bật hơn 1,8 m. Sở hữu gần 60 chiếc huy chương vàng, bạc và cúp vô địch ở các bộ môn như golf, cờ vua, bóng rổ, võ thuật, bơi lội hay bóng đá... Sau khi tốt nghiệp THPT, con trai Hiền Mai đã đi du học Mỹ. Mới đây, Hiền Mai thông báo tin vui con đỗ trường Top 20 trong số 4000 trường Đại học ở Mỹ. 

Quý tử nhà 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai lộ thân hình phổng phao chuẩn soái ca, nhìn mẹ lại càng trẻ trung hơn - Ảnh 4
Sở hữu gần 60 chiếc huy chương vàng, bạc và cúp vô địch ở các bộ môn thể thao

Nhìn những hình ảnh hiện tại của Tony có thế thấy, quý tử nhà "nữ hoàng ảnh lịch" đã có màn "lột xác" cực kỳ ngoạn mục. 

Quý tử nhà 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai lộ thân hình phổng phao chuẩn soái ca, nhìn mẹ lại càng trẻ trung hơn - Ảnh 5
Màn lột xác ngoạn mục khiến hội chị em thi nhau ứng tuyển làm con dâu mẹ Hiền Mai

Nhìn vào trang cá nhân của nữ diễn viên, ta có thể thấy rằng không chỉ giỏi học và tài năng, cậu còn sở hữu một vẻ ngoài lộng lẫy với gương mặt điển trai và phong cách chững chạc. Sự xuất hiện của quý tử nhà Hiền Mai trên trang cá nhân của mẹ luôn nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. 

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