Văn Mai Hương khoe thân hình nóng bỏng trong bộ ảnh mới khiến netizen tranh cãi nảy lửa

Sao Việt 30/05/2023 17:53

Nhan sắc Văn Mai Hương trong bộ ảnh mới khiến ai nấy cũng phải suýt soa vì nhan sắc thăng hạng.

Gần đây, Văn Mai Hương chia sẻ bộ ảnh mới sau khi cho ra mắt MV "Mưa tháng sáu", gây xôn xao cộng đồng mạng. Bộ ảnh ngay lập tức nhận được sự chú ý và cơn mưa lời khen về nhan sắc ngày càng mặn mà.

Cụ thể, trong bộ ảnh mới đây giọng ca gốc Hà Nội mang trên mình chiếc đầm trắng xẻ tà cao, đính kim sa lấp lánh. Không những vậy, việc khéo léo búi cao mái tóc kết hợp cùng phần thiết kế trễ vai của váy đã khiến nữ ca sĩ khoe trọn đôi vai trần gợi cảm, quyến rũ.

Văn Mai Hương khoe thân hình nóng bỏng trong bộ ảnh mới khiến netizen tranh cãi nảy lửa - Ảnh 1

 Văn Mai Hương rạng rỡ trong bộ ảnh mới nhất

Thời điểm trước đây, Văn Mai Hương xuất hiện với thân hình tròn trịa."Tôi quyết định giảm cân, không phải vì tự nhận ra được hình thể béo tròn của mình mà bởi tự ái vì một lời chê của người bạn mà tôi hợp tác", nữ ca sĩ chia sẻ lý do giảm cân. Chúng ta có thể thấy thành quả của nữ ca sĩ thông qua bộ ảnh mới khiến ai nấy đều phải suýt soa.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Văn Mai Hương đã chỉnh sửa ảnh quá đà. Cộng đồng mạng đã soi ra phần khung cửa phía sau lưng của Văn Mai Hương bị méo mó. Tuy vậy, luồng ý kiến còn lại vẫn quả quyết rằng Văn Mai Hương đã cố gắng luyện tập để tu bổ nhan sắc.

Văn Mai Hương khoe thân hình nóng bỏng trong bộ ảnh mới khiến netizen tranh cãi nảy lửa - Ảnh 2
Những bình luận nghi vấn chỉnh ảnh quá đà

Vào ngày 24/5 vừa qua, nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã cho ra mắt MV "Mưa tháng sáu" lấy bối cảnh khá đơn giản gói gọn mọi cảm xúc từ lúc còn mặn nồng tình cảm với bạn trai cho đến khi cô đơn một mình trên chiếc xe ô tô. MV còn có sự góp mặt của Grey D đóng vai tài xế và sự xuất hiện của thánh mưa "Trung Quân" cầm dù bước ra ở cuối MV. Chỉ được hát mỗi 2 câu nên Trung Quân đã than trách Văn Mai Hương làm khách mời thiệt thòi thật đấy! 

Văn Mai Hương khoe thân hình nóng bỏng trong bộ ảnh mới khiến netizen tranh cãi nảy lửa - Ảnh 3
Nhan sắc Văn Mai Hương trong buổi họp báo ra mắt MV Mưa tháng sáu
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Bạn yêu thích sản phẩm của Văn Mai Hương, Erik hay Liz Kim Cương nhất?

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Từ khóa:   Văn Mai Hương nhan sắc Văn Mai Hương Mưa tháng 6

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