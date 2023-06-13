Nàng dâu sướng nhất VBiz gọi tên Phương Trinh Joile: Mẹ chồng thương yêu dù có con riêng, chồng nâng như nâng hoa

Giải trí 13/06/2023 05:01

Phương Trinh Jolie tiết lộ mẹ chồng rất ít khi thể hiện tình cảm nhưng lại thương cô rất nhiều. Không chỉ được chồng cưng chiều, Phương Trinh Jolie rất được lòng gia đình nhà chồng.

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988 được biết đến là một nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, với nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng, gợi cảm. Không những vậy, chỉ sau 1 tháng công khai bạn trai là diễn viên Lý Bình kém cô 3 tuổi, đã tổ chức đám cưới siêu hoành tráng với sính lễ khủng nhất nhì trong làng showbiz Việt.

Trước đó, cô cũng đã từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ và có với nhau 1 người con nhưng bây giờ Phương Trinh Jolie và Lý Bình, cả hai đã vượt qua cách biệt tuổi tác, con chung con riêng để xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Thậm chí, Phương Trinh Jolie còn có được mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ chồng.

Nàng dâu sướng nhất VBiz gọi tên Phương Trinh Joile: Mẹ chồng thương yêu dù có con riêng, chồng nâng như nâng hoa - Ảnh 1
Tiệc kỉ niệm 1 năm ngày cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình

Sau hơn 1 năm kết hôn, Phương Trinh Jolie - Lý Bình sắp đón nhóc tỳ chào đời. Trên mạng xã hội, dân tình không khỏi ghen tỵ trước những khoảnh khắc Lý Bình cưng chiều bà xã hết mực. Mặc dù ít tuổi hơn vợ nhưng anh lại là người đàn ông chững chạc và cực tâm lý, luôn ủng hộ sở thích của bà xã.

Nàng dâu sướng nhất VBiz gọi tên Phương Trinh Joile: Mẹ chồng thương yêu dù có con riêng, chồng nâng như nâng hoa - Ảnh 2
 Mẹ chồng rất thương yêu, chiều chuộng Phương Trinh Jolie

Kể từ sau khi về chung một nhà với Lý Bình, Phương Trinh Jolie đã liên tục đăng tải những bộ hình sexy, gợi cảm. Cô thoải mái diện trang phục cắt xẻ, tạo dáng nóng bỏng bên cạnh ông xã. Phương Trinh Jolie cho biết mẹ chồng rất ủng hộ style thời trang cũng như sự phóng khoáng của cô. Khi đi du lịch cùng mẹ chồng, cô vẫn thoải mái diện đồ sexy, cắt xẻ gợi cảm. “Mẹ thích việc tôi yêu cơ thể mình, thích sự phóng khoáng, hiện đại trong cách tôi diện những bộ trang phục gợi cảm”, Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Nàng dâu sướng nhất VBiz gọi tên Phương Trinh Joile: Mẹ chồng thương yêu dù có con riêng, chồng nâng như nâng hoa - Ảnh 3
 Khoảnh khắc vui vẻ ngày thường của gia đình 

Suốt thời gian mang thai, Phương Trinh Jolie không ngại diện trang phục gợi cảm, cắt xẻ táo bạo. Chính điều này khiến người đẹp sinh năm 1988 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Mọi người cho rằng phụ nữ có thai nên ăn diện kín đáo và hạn chế chụp ảnh khoe thân...

Nàng dâu sướng nhất VBiz gọi tên Phương Trinh Joile: Mẹ chồng thương yêu dù có con riêng, chồng nâng như nâng hoa - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie với chồng trong chuyến đi Bali

Tuy nhiên, sau khi đăng tải những bức hình thì cô lại nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Về phía ông xã Lý Bình, anh cũng không có ý kiến mà còn rất ủng hộ vợ diện những bộ đồ quyến rũ: “Tôi mặc quyến rũ không chỉ để làm đẹp cho bản thân mà còn để chồng mình thích và tự hào về vợ. Anh ấy muốn tôi luôn mặc đẹp, tự tin về bản thân. Phụ nữ mà không yêu mình đắm say thì đừng đòi hỏi người khác phải yêu mình say đắm”.

Nàng dâu sướng nhất VBiz gọi tên Phương Trinh Joile: Mẹ chồng thương yêu dù có con riêng, chồng nâng như nâng hoa - Ảnh 5
Gia đình hạnh phúc của Phương Trinh Jolie chuẩn bị đón thành viên mới

Ngoài ra, mẹ chồng Phương Trinh Jolie khẳng định mình không đặt nặng chuyện cháu đích tôn. Trong một chương trình, bà chia sẻ: "Cô thì cháu trai hay cháu gái đều yêu thương hết. Nhiều người đã kêu cô đoán thử Trinh sinh con trai hay gái nhưng cô không nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu Trinh sinh con trai trước thì sẽ khỏe hơn vì nhà "đủ nếp đủ tẻ", nhưng nếu sinh con gái thì có thể sau này 2 đứa lại cố gắng kiếm thêm con trai. Tuy nhiên, điều đó còn phải tùy theo sức khỏe của Trinh. Lý Bình cũng có suy nghĩ giống cô, dù sinh con trai hay gái đều được. Có cháu là mừng rồi".

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