Phương Thanh lần đầu tiên đăng ảnh chồng, tiết lộ người cha đã mất của con gái sau 11 năm giấu kín thông tin

Giải trí 17/09/2017 11:53

Sau thời gian giấu kín thông tin, nữ ca sĩ Phương Thanh đã lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh về người bố quá cố của con gái trên trang cá nhân. Tuy nhiên, đồng thời với việc công bố thông tin này, chị cũng cho biết hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của anh. Bí mật của nữ ca sĩ được tiết lộ khiến nhiều fan rất xót xa thương cảm và đau lòng.

Cách đây 3 năm, phải khó khăn lắm Phương Thanh mới quyết định công khai con gái đã lớn cùng danh tính người đàn ông đi bên đời. Từ đó đến nay, rất hiếm khi Phương Thanh chia sẻ thêm hình ảnh của bé Gà - con gái chị. Về bố của con gái Phương Thanh, người hâm mộ lại càng không có chút thông tin gì.

Mới đây, nữ ca sĩ Một thời đã xa gây chú ý khi đăng tải bức ảnh người chồng bí ẩn đang ôm bé Gà sau thời gian dài giữ kín. Tuy nhiên, Phương Thanh tiết lộ, đây chỉ là những hình ảnh chụp lúc anh còn sống. Còn hiện tại, chồng của chị đã mất được một năm và hôm nay là ngày giỗ đầu.

Hôm nay là giỗ đầu của bố em Gà - ông Đặng Ngọc Cuờng. Cầu mong anh mau siêu thoát nhẹ nhàng về với Phật. Hai mẹ con em đã vượt qua tất cả rồi, mọi người bình an hoan hỉ rồi. Ông Cường trọc oi ... yên tâm nhá, 2 đứa đã ổn định tinh thần rồi..." - Phương Thanh viết.

Phương Thanh lần đầu tiên đăng ảnh chồng, tiết lộ người cha đã mất
Người chồng bí ẩn của Phương Thanh chụp ảnh cùng con gái trước khi mất - Ảnh: FBNV

Phương Thanh lần đầu tiên đăng ảnh chồng, tiết lộ người cha đã mất
Bé Gà trong ngày giỗ đầu của bố - Ảnh: FBNV

Phương Thanh lần đầu tiên đăng ảnh chồng, tiết lộ người cha đã mất
Người đàn ông bí mật của chị "Chanh"có biệt danh là Cường trọc - Ảnh: FBNV

Phương Thanh lần đầu tiên đăng ảnh chồng, tiết lộ người cha đã mất
Khi biết chồng Phương Thanh đã mất, nhiều fan của chị rất đau lòng - Ảnh: FBNV

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