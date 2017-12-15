Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ

Giải trí 15/12/2017 16:16

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày cưới của bố mẹ, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hé lộ nhiều hình ảnh ngọt ngào của hai đấng sinh thành khiến fan vô cùng bất ngờ.

Mới đây, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đăng tải khá nhiều hình ảnh hạnh phúc của bố mẹ được chụp trong bữa tiệc kỷ niệm 45 năm ngày cưới. Dù gần bước qua tuổi 70 nhưng song thân của nữ ca sĩ vẫn dành cho nhau sự lãng mạn như thuở mới yêu. Thậm chí, đôi vợ chồng già còn không ngần ngại nắm tay, hôn má, đeo đồng hồ cặp và dính nhau không rời.

Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh ngưỡng mộ hạnh phúc của bố mẹ - Ảnh: FBNV

Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh 2
Dù đã U70 nhưng bố mẹ Phạm Quỳnh Anh vẫn nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh: FBNV

Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh 3

Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh 4
Hạnh phúc ngọt ngào của cặp vợ chồng già khiến fan hết lời khen ngợi - Ảnh: FBNV

Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh 5
45 năm qua, bố Phạm Quỳnh Anh vẫn chiều vợ như ngày mới yêu - Ảnh: FBNV

Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh 6
Bố mẹ Phạm Quỳnh Anh chụp cùng hai cháu ngoại - Ảnh: FBNV

Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh 7
Bố mẹ Phạm Quỳnh Anh chụp ảnh lãng mạn trong một chuyến du lịch  - Ảnh: FBNV

Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ - Ảnh 8
Hạnh phúc lâu bền của bố mẹ là niềm tự hào của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: FBNV

Chứng kiến sự dễ thương của bố mẹ, Phạm Quỳnh Anh mơ rằng đó sẽ là hạnh phúc của mình sau này. Cựu thành viên nhóm H.A.T rất thần tượng bố bởi nhiều năm qua ông vẫn là người đàn ông "soái ca", chăm sóc vợ chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ.

“Chẳng mơ gì nhiều, mơ đến U70 vẫn còn được yêu thương ngọt ngào như đôi trẻ nhà mình thoai. 

Hâm mộ anh trai lắm, bảo sao chị gái mình không mê: bữa cơm gắp thức ăn cho vợ, xé từng miếng thịt gà cho vợ, mua hoa về tự cắm tặng vợ, vợ muốn đi đâu, mua gì cũng chiều hết nấc kể cả việc ra chợ mua cá mua rau, chăm sóc chu đáo tận răng, lúc nào cũng dính như sam, bất cứ ngày kỉ niệm nào cũng nhớ như in và chúc sớm trước một ngày.... 

Không biết 'soái ca' nhà mình có định viết sách không nhỉ? Ai có nhu cầu mình xé cho trang cuối... “, Phạm Quỳnh Anh viết.

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