Ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của bố mẹ Phạm Quỳnh Anh: U70 vẫn hôn và nắm tay nhau đầy tình tứ

Mới đây, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đăng tải khá nhiều hình ảnh hạnh phúc của bố mẹ được chụp trong bữa tiệc kỷ niệm 45 năm ngày cưới. Dù gần bước qua tuổi 70 nhưng song thân của nữ ca sĩ vẫn dành cho nhau sự lãng mạn như thuở mới yêu. Thậm chí, đôi vợ chồng già còn không ngần ngại nắm tay, hôn má, đeo đồng hồ cặp và dính nhau không rời.

Chứng kiến sự dễ thương của bố mẹ, Phạm Quỳnh Anh mơ rằng đó sẽ là hạnh phúc của mình sau này. Cựu thành viên nhóm H.A.T rất thần tượng bố bởi nhiều năm qua ông vẫn là người đàn ông "soái ca", chăm sóc vợ chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ.

“Chẳng mơ gì nhiều, mơ đến U70 vẫn còn được yêu thương ngọt ngào như đôi trẻ nhà mình thoai.

Hâm mộ anh trai lắm, bảo sao chị gái mình không mê: bữa cơm gắp thức ăn cho vợ, xé từng miếng thịt gà cho vợ, mua hoa về tự cắm tặng vợ, vợ muốn đi đâu, mua gì cũng chiều hết nấc kể cả việc ra chợ mua cá mua rau, chăm sóc chu đáo tận răng, lúc nào cũng dính như sam, bất cứ ngày kỉ niệm nào cũng nhớ như in và chúc sớm trước một ngày....

Không biết 'soái ca' nhà mình có định viết sách không nhỉ? Ai có nhu cầu mình xé cho trang cuối... “, Phạm Quỳnh Anh viết.