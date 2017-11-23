Ngỡ ngàng với quy định 'khó đỡ' dành cho khách mời tham dự lễ cưới của Khởi My và Kelvin Khánh

Ngày mai (24/11), hôn lễ của cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh sẽ diễn ra tại một địa điểm thuộc quận 2 (TP. HCM). Để tạo không gian riêng tư và ấm áp, buổi tiệc sẽ giới hạn khách mời, đồng thời hôn lễ được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Một điều khiến nhiều dân mạng bất ngờ là cô dâu và chú rể đã đề ra yêu cầu về trang phục đối với khách mời tham dự.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Đại Nhân vừa “hờn trách” vợ chồng Khởi My vì yêu cầu trang phục tông trắng khi đến tham dự lễ cưới khiến anh lúng túng khi lựa chọn.

Hiện tại, thiệp mời đã được chuyển đến tận tay bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của cả hai. Bên cạnh đó, những điểm thú vị về hôn lễ cũng được khách mời tiết lộ như Thanh Duy làm MC chương trình, Đức Phúc là ca sĩ duy nhất biểu diễn tại tiệc cưới.

Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ cưới, không chỉ khách mời mà fan cũng đang hào hứng mong ngóng khoảnh khắc đôi vợ chồng trẻ nắm tay thề nguyền trăm năm.