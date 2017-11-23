Ngỡ ngàng với quy định 'khó đỡ' dành cho khách mời tham dự lễ cưới của Khởi My và Kelvin Khánh

Giải trí 23/11/2017 13:52

Không chỉ nghệ sĩ Việt mà dân mạng cũng choáng khi biết được yêu cầu dành cho khách mời dự lễ cưới của cặp đôi Khởi My và Kelvin Khánh.

Ngày mai (24/11), hôn lễ của cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh sẽ diễn ra tại một địa điểm thuộc quận 2 (TP. HCM). Để tạo không gian riêng tư và ấm áp, buổi tiệc sẽ giới hạn khách mời, đồng thời hôn lễ được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Một điều khiến nhiều dân mạng bất ngờ là cô dâu và chú rể đã đề ra yêu cầu về trang phục đối với khách mời tham dự.

Ngỡ ngàng với quy định 'khó đỡ' dành cho khách mời tham dự lễ cưới của Khởi My và Kelvin Khánh - Ảnh 1
Thiệp cưới đơn giản và đáng yêu của Khởi My và Kelvin Khánh - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Đại Nhân vừa “hờn trách” vợ chồng Khởi My vì yêu cầu trang phục tông trắng khi đến tham dự lễ cưới khiến anh lúng túng khi lựa chọn.

Ngỡ ngàng với quy định 'khó đỡ' dành cho khách mời tham dự lễ cưới của Khởi My và Kelvin Khánh - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, ca sĩ Đại Nhân tiết lộ về yêu cầu trang phục khi tham dự hôn lễ của Khởi My và Kelvin Khánh - Ảnh: Internet

Hiện tại, thiệp mời đã được chuyển đến tận tay bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của cả hai. Bên cạnh đó, những điểm thú vị về hôn lễ cũng được khách mời tiết lộ như Thanh Duy làm MC chương trình, Đức Phúc là ca sĩ duy nhất biểu diễn tại tiệc cưới.

Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ cưới, không chỉ khách mời mà fan cũng đang hào hứng mong ngóng khoảnh khắc đôi vợ chồng trẻ nắm tay thề nguyền trăm năm.

Ngỡ ngàng với quy định 'khó đỡ' dành cho khách mời tham dự lễ cưới của Khởi My và Kelvin Khánh - Ảnh 3
Tháng 4/2017, cặp đôi được các bạn trẻ yêu thích nhất nhì làng giải trí Việt đã âm thầm tổ chức lễ đính hôn khiến nhiều bạn bè và fan bất ngờ - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với quy định 'khó đỡ' dành cho khách mời tham dự lễ cưới của Khởi My và Kelvin Khánh - Ảnh 4
Tiết lộ ảnh cưới đẹp lung linh, cặp đôi cũng khiến không ít khán giả khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Khởi My và Kevin Khánh bí mật cưới sáng nay

Khởi My và Kevin Khánh bí mật cưới sáng nay

Trái với thông tin cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 24/11, lễ cưới lại diễn ra vào ngày 23/11. Họ giấu kín thông tin với truyền thông để đảm bảo sự riêng tư.

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