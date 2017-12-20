Nghi án Minh Luân đính hôn với Ninh Dương Lan Ngọc: Người trong cuộc chính thức lên tiếng

Trước nghi án về quê nhà Đồng Tháp đính hôn với Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Luân chính thức lên tiếng.

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao khi diễn viên Minh Luân công khai xin lỗi và muốn nối lại tình yêu với bạn gái cũ trên sóng truyền hình. Dù không nhắc thẳng tên nhưng khán giả đều biết người anh nói đến chính là diễn viên Cô Ba Sài Gòn - Ninh Dương Lan Ngọc.

Xuất hiện trong chương trình Hát câu chuyện tình, Minh Luân ngỏ ý muốn nối lại tình xưa với Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh: Internet

Trong lúc giữa làn sóng dư luận vẫn còn rất "nóng", chiều 19/12, lại rộ lên tin đồn Minh Luân và Ninh Dương Lan Ngọc đang bí mật tổ chức đám hỏi tại Đồng Tháp.

Nghi án cặp đôi đính hôn được lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến công chúng hoang mang. Vì trước đó, thông tin cặp đôi này tái hợp vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận.

Ninh Dương Lan Ngọc vui vẻ chụp ảnh khi tham gia chung sự kiện với Minh Luân - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau tin đồn, Minh Luân cho biết, anh không tham gia buổi họp báo Tuyệt đỉnh song ca vì bận về quê ăn đám giỗ. Về việc đám hỏi thì anh phải xem kỹ ngày giờ, khi nào tổ chức, chắc chắn sẽ thông báo để mọi người cùng chung vui.

Về phía diễn viên Cô Ba Sài Gòn, cô tỏ ra khá bất ngờ khi được hỏi về việc này và phủ nhận thông tin đính hôn với Minh Luân. Bên cạnh đó, Lan Ngọc cũng tiết lộ, bản thân vừa mới mổ amiđan do đó không tiện trò chuyện nhiều.

Hình ảnh cặp đôi vui vẻ khi còn yêu nhau - Ảnh: Internet

Thổ lộ còn yêu Lan Ngọc và muốn nối lại tình xưa, Minh Luân bị bạn gái mới mắng là ‘đồ hèn’ Sau khi nghe bạn trai Minh Luân xin lỗi công khai trên sóng truyền hình, Hồ Bích Trâm đã tức tối đăng đàn phản pháo. Cô dùng khá nhiều từ ngữ nặng nề để mỉa mai nam diễn viên khi biết anh vẫn còn nhớ nhung người yêu cũ.

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