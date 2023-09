Mỹ Tâm “đỏng đảnh” không thừa nhận tuổi, Thu Phương… cởi áo giành thí sinh

Mỹ Tâm quyết liệt tranh giành thí sinh này với Đàm Vĩnh Hưng





Cô nhất quyết không chịu thừa nhận mình 34 tuổi mà chỉ nhận mình... 24 tuổi thôi

Với Thu Phương, tài năng “dụ dỗ” thí sinh của nữ HLV này không chỉ dừng ở lời nói, mà còn là hành động. Để cướp một thí sinh nam về đội mình từ tay Tuấn Hưng, Thu Phương đã rới ghế nóng lên sân khấu để chứng tỏ cho thí sinh này biết cô đã bấm nút đến tay đau như thế nào. Không những thế, nữ giám khảo còn cởi áo khoác mình đang mặc để choàng cho thí sinh này như một hình thức “đóng dấu” bản quyền.

Thu Phương còn “chốt hạ” lại một câu rằng: “Lợi hại nhất là phụ nữ. Phụ nữ ra tay là gạo sẽ xay thành cám.” Kết quả HLV Tuấn Hưng dù rất yêu thích nhưng cũng đành ngậm ngùi nhìn anh chàng rocker Nguyễn Thái Dương rơi vào tay Thu Phương.



Mr. Đàm phải thừa nhận Thu Phương là “nữ hoàng chiêu trò” của mùa thi năm nay. Tài ăn nói của HLV Thu Phương cũng xuất sắc đến mức khiến cho Mỹ Tâm vô cùng ngưỡng mộ.

“Họa mi tóc nâu” chia sẻ trên ghế nóng: “Chị Phương, chị có thể nói gì đó đơn giản chút giùm em được không? Em thật sự không hiểu. Nãy chị nói câu gì mà em tưởng chị nói em nhưng anh Tuấn Hưng lại quay sang ôm chị. Rồi cuối cùng bạn thí sinh lại chọn về đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Em thật sự không thể hiểu nổi.”



Tập 4 kết thúc chứng kiến sự vượt lên của Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng khi lần đầu tiên anh dẫn đầu trong việc lôi kéo thí sinh, với việc đưa 3 thành viên mới vào trong đội. Huấn luyện viên Tuấn Hưng vẫn là giám khảo “thiệt thòi” nhất khi chỉ chiêu dụ được một cái tên. Cùng đưa thêm hai cái tên vào danh sách cho vòng Đối đầu, giọng ca “Chưa bao giờ” và nàng “Họa mi tóc nâu” tiếp tục khẳng định là sự sâu sắc đầy thuyết phục, cùng những “chiêu” lôi kéo ấn tượng của mình.

Những màn trình diễn xuất sắc của các thí sinh đêm qua:

Nam thí sinh điển trai Phạm Anh Duy gây ấn tượng mạnh với giọng giả thanh cao vút trong ca khúc Ain't No Sunshine. Cả 4 chiếc ghế nóng đều đã quay lại, sau khi HLV Tuấn Hưng nhận đồng hương và thuyết phục đủ điều thì cuối cùng thí sinh này lại chọn về với đội… HLV Thu Phương.

Dương Thành Nam khoe giọng hát nam tính qua ca khúc When I was your man. Thí sinh này là người khiến cho các HLV tốn nhiều “nước bọt” nhất khi tranh cãi đủ điều để mang được anh chàng về đội mình. Tuy Thu Phương là người không bấm đèn nhưng lại tác động trực diện thí sinh này bằng câu nói: “Thà làm quân của một tướng giỏi còn hơn làm tướng của một đội quân không giỏi.”

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng tuy không nói gì nhiều nhưng cuối cùng lại có thí sinh này trong đội khiến Mỹ Tâm đặt nghi vấn về giới tính của HLV cũng như thí sinh này.



Thí sinh gốc Hawaii Trish Lương không may mắn tại Giọng hát Việt sau khi trình diễn "Something's Got A Hold On Me". Tuy nhiên đích thân HLV Đàm Vĩnh Hưng đã cho cô nàng số điện thoại riêng để liên lạc sau này.





Phạm Phương Liên Trà về với Mỹ Tâm sau tiết mục "Angels".





Huỳnh Thụy Thanh Tú trình diễn bài hit của Wham - "Careless Whisper" và được HLV Tuấn Hưng bấm nút chọn ở những giây cuối cùng.





Võ Thị Thương với ca khúc “Yêu thương cho anh” về với đội HLV Mỹ Tâm.





Trần Quốc Khánh thể hiện "Một ngày mùa đông" với phong cách rất riêng biệt khiến HLV Đàm Vĩnh Hưng và Thu Phương rất thích thú. Cuối cùng thí sinh này chọn về đội của “ông hoàng nhạc Việt”