“Miêu nữ” Phạm Băng Băng không cần hở hang vẫn vô cùng quyến rũ

Không cần hở hang người đẹp Phạm Băng Băng vẫn vô cùng hấp dẫn khi hóa thân thành “miêu nữ” trên tạp chí Cosmopolitan số tháng 2.

Khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt hút hồn người đẹp Phạm Băng Băng đã mang đến một bộ ảnh vô cùng ấn tượng trên tạp chí Cosmapolitan. Không cần phô trương hay ăn mặc hở hang, chỉ cần thần thái và biểu cảm của đôi mắt Phạm Băng Băng đã hút hồn người xem.

Được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo” của làng giải trí Hoa ngữ, ở đâu có sự xuất hiện của Phạm Băng Băng ở đó bỗng trở nên náo nhiệt. Xuất hiện trên tạp chí Cosmopolitan Trung Quốc tháng 2 này, Phạm Băng Băng hóa thân thành “miêu nữ” với đủ sắc màu.

Sự nghiệp thành công cùng tình yêu lãng mạn với Lý Thần khiến Phạm Băng Băng giờ đây chính là ngôi được săn đón nhất tại các sự kiện mà cô tham gia.

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