MC Hồng Phượng bật khóc khi được hot boy làng xiếc bí mật cầu hôn

Sau đó anh đã quyết định cầu hôn và trao tặng nhẫn kim cương cùng những lời ngôn tình trên sân khấu:

"Anh từng đi diễn nhiều nước và năm một mình trong phòng đêm Valentine. Anh phải ăn cơm một mình, đi đâu cũng một mình. Anh muốn bây giờ sẽ có em cùng ăn với anh, ngủ với anh và đi khắp thế giới cùng anh. Hãy đồng ý lấy anh nhé".

Dưới sự chứng kiến của hơn 1.200 người, Hồng Phương MC HTV đã khóc như mưa và chấp nhận cầu hôn.

Khang đã "bắt" hai người thực hiện màn hôn ướt át trên sân khấu này.

Và rồi khi lái xe ra về, cô ấy đã dúi vào tay mình thiệp cưới ngày 27/2, dù bận show cũng nhớ ghé đến 5 phút vì tui nha bạn (thiệp cưới lên kế hoạch rồi nhưng cô không hề biết có màn cầu hôn ấn tượng này).

Chúc mừng anh Cơ và Phượng. Happy forever nhé.

Một câu chuyện đẹp nhân ngày Valentine 2016".

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Riêng Quốc Cơ, anh bày tỏ trên trang cá nhân: "Mặc dù chúng mình đã lên kế hoạch đám cưới từ hơn một tháng nay, nhưng anh vẫn nợ em một lời cầu hôn chính thức. Valentine năm nay không có nến, không có hoa nhưng đây là món quà từ tấm lòng của anh gửi tặng em. Một video clip cầu hôn mà anh và Quốc Nghiệp cùng các đồng nghiệp đã suy nghĩ và chuẩn bị trong một thời gian khá lâu. Mong rằng em sẽ thích. Yêu em nhiều...".

Giang Quốc Cơ và em trai Giang Quốc Nghiệp lần đầu gặp Hồng Phượng là trong chương trình Trò chuyện cuối tuần (HTV7, Đài Truyền hình TP HCM) vào năm 2011. Trong quá trình yêu nhau, Quốc Cơ và Hồng Phượng không hề chia sẻ bất cứ thông tin hay hình ảnh nào với truyền thông. Vì vậy, tin cả hai sắp kết hôn khiến không ít khán giả bất ngờ, hàng nghìn lời chúc hạnh phúc được gửi đến đôi trẻ.

Nhắc đến 2 cái tên Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, hầu hết những người trong nghề đều không dấu được sự cảm mến pha lẫn thán phục đối với 2 gương mặt trẻ này. Họ là những nghệ sĩ Xiếc Việt Nam sớm thành danh trên sân nhà và ghi thành tích tại các kì Liên hoan Xiếc tại các nước trên thế giới.

Bảng thành tích của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp có thể kể đến như: 3 Huy chương vàng , 3 Huy chương bạc tại các kì Liên hoan xiếc Quốc tế tổ chức tại Ý, Nga, Trung Quốc, Cuba và các nước khác, 2 giải đặc biệt tại Festival Xiếc Monte Carlo, Monaco...

Gần 10 năm vừa tập luyện, vừa biễu diễn, tiết mục 'Sức mạnh đôi tay' đã đưa tên tuổi Quốc Cơ, Quốc Nghiệp bừng sáng trên các đấu trường xiếc quốc tế, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của nghệ thuật xiếc Việt Nam với bạn bè năm châu.

Nguồn: Fanpage MC Nguyên Khang