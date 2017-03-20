Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm

Giải trí 20/03/2017 15:09

'Nữ hoàng nội y' khoe đường cong quyến rũ khi diện các trang phục đơn giản nhưng đầy tinh tế.

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 1
Ngọc Trinh vừa tung bộ ảnh mới do nhiếp ảnh gia  Lê Thiện Viễn thực hiện. Người đẹp Trà Vinh dù dã bước sang ngưỡng U30 nhưng vẫn giữ được các đường cong cơ thể nóng bỏng, thiêu đốt mọi ánh nhìn.

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 2
Vừa qua, Ngọc Trinh gây xôn xao trước nhiều tin đồn dùng túi xách Hermes 1,5 tỷ hàng nhái. Trước các ý kiến trái chiều dư luận, 'Nữ hoàng nội y' không ngần ngại đáp trả thẳng thắn. Cô khẳng định mình không xài hàng dỏm, la khách hàng VIP của Hermes từ nhiều năm liền.

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 3
Gam áo màu đen giúp tôn làm da trắng của Ngọc Trinh.

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 4
'Nữ hoàng nội y' luôn 'lột xác' qua từng gia đoạn trong suốt 10 năm qua để bản thân hoàn hảo hơn.

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 5

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 6

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 7
Với các gam màu đơn giản song vẫn giúp tôn dáng người đẹp.

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 8
Hiện, Ngọc Trinh đang khá thành công ở lĩnh vực kinh doanh thời trang và mỹ phẩm.

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 9

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 10

Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm - Ảnh 11

Ảnh: Lê Thiện Viễn

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 36 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn