Mặc ồn ào túi nhái, Ngọc Trinh tung bộ ảnh gợi cảm

'Nữ hoàng nội y' khoe đường cong quyến rũ khi diện các trang phục đơn giản nhưng đầy tinh tế.
Ngọc Trinh vừa tung bộ ảnh mới do nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn thực hiện. Người đẹp Trà Vinh dù dã bước sang ngưỡng U30 nhưng vẫn giữ được các đường cong cơ thể nóng bỏng, thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Vừa qua, Ngọc Trinh gây xôn xao trước nhiều tin đồn dùng túi xách Hermes 1,5 tỷ hàng nhái. Trước các ý kiến trái chiều dư luận, 'Nữ hoàng nội y' không ngần ngại đáp trả thẳng thắn. Cô khẳng định mình không xài hàng dỏm, la khách hàng VIP của Hermes từ nhiều năm liền.
Gam áo màu đen giúp tôn làm da trắng của Ngọc Trinh.
'Nữ hoàng nội y' luôn 'lột xác' qua từng gia đoạn trong suốt 10 năm qua để bản thân hoàn hảo hơn.
Với các gam màu đơn giản song vẫn giúp tôn dáng người đẹp.
Hiện, Ngọc Trinh đang khá thành công ở lĩnh vực kinh doanh thời trang và mỹ phẩm.
Ảnh: Lê Thiện Viễn
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