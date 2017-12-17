Mặc dư luận chỉ trích, MC Thanh Bạch khẳng định sẽ tổ chức hôn lễ lần thứ 10 với doanh nhân Thúy Nga Paris by Night

Giải trí 17/12/2017 11:31

Thanh Bạch cho biết sẽ không dừng ở đám cưới thứ 9 mà anh và doanh nhân Thúy Nga Paris sẽ tổ chức thêm nhiều lần khác trong tương lai.

Trong chương trình Chuyện của sao phát sóng vào sáng 16/12, Thanh Bạch bất ngờ tiết lộ nhiều bí mật thú vị. Nam MC 58 tuổi lần đầu tiết lộ tuổi thật của mình cũng như đã dành hơn 30 năm để hoạt động, cống hiến vì nghệ thuật.

Được biết đến là một nghệ sĩ khá kín tiếng và ít khi chia sẻ về chuyện đời tư, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này, Thanh Bạch đã phá lệ và có nhiều tâm sự về hôn nhân với Thúy Nga Paris.

Mặc dư luận chỉ trích, MC Thanh Bạch khẳng định sẽ tổ chức hôn lễ lần thứ 10 với doanh nhân Thúy Nga Paris by Night - Ảnh 1
Thanh Bạch cho biết sẽ tránh những ồn ào không đáng có và tiếp tục tổ chức cưới thêm nhiều lần nữa trong tương lai - Ảnh: Ngoisao.vn

Trước những ý kiến thiếu tích cực của công chúng về việc đám cưới với doanh nhân Thúy Nga đến 9 lần, Thanh Bạch cho biết: "Các bạn trẻ thấy vậy chụp hình đăng trên mạng xã hội chứ chúng tôi không hề muốn khoe, vì hạnh phúc riêng giữ càng kín càng tốt”.

Anh cho biết thêm, bản thân không làm việc gì xấu hay tổn thương ai thì không có gì phải e ngại. Đặc biệt, những ai đã từng dự đám cưới thì sẽ có cái nhìn khác về sự chân thành mà anh và bà xã dành cho nhau, không hề có sự toan tính.

Mặc dư luận chỉ trích, MC Thanh Bạch khẳng định sẽ tổ chức hôn lễ lần thứ 10 với doanh nhân Thúy Nga Paris by Night - Ảnh 2
Hình ảnh Thanh Bạch và Thúy Nga trong đám cưới lần 9 tại một quán bar ở trung tâm TP.HCM - Ảnh: Internet

Cũng trong chương trình này, Thanh Bạch cho biết: “Chúng tôi sẽ còn tổ chức nhiều lần cưới nữa nhưng thay vì làm rầm rộ thì sẽ làm nhỏ hơn, ít khách mời hơn. Chúng tôi không muốn người khác lấy chuyện đám cưới của mình để làm đầu môi câu chuyện".

Chưa dừng lại, nam MC tiếp tục thổ lộ, anh sẽ ghi nhận những ý kiến chê bai và cả những lời khen thật lòng từ bạn bè và công chúng. Cả hai sẽ kín tiếng hơn về cuộc sống đời tư sau những ồn ào không đáng có vừa qua.

 

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