Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn có thân hình săn chắc, thon gọn và phong cách thời trang trẻ trung không kém gì các thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Mẹ của nữ ca sĩ
Hồ Ngọc Hà tên là Ngọc Hương, sinh năm 1957 tại Huế. Ở tuổi 60, mẹ "Nữ hoàng giải trí" vẫn vô cùng trẻ trung, sành điệu. Đặc biệt, bà có thân hình rất dẻo dai, săn chắc không kém gì cô con gái nổi tiếng của mình.
Mẹ giọng ca Cả một trời thương nhớ thướt tha trong tà áo dài trắng - Ảnh: Internet
Dù đã 60 tuổi nhưng
mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được nét trẻ trung và thân hình "chuẩn" khiến không ít người phải thầm ganh tỵ - Ảnh: Internet
Bà Ngọc Hương tạo dáng trước ống kính vô cùng tự tin, chẳng khác gì một người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet
Bà cười hạnh phúc khi chụp hình cùng ông xã - Ảnh: Internet
Để có được thân hình "chuẩn" như vậy, bà Ngọc Hương từng cho biết phải giữ tinh thần luôn vui vẻ, chế độ ăn hợp lý và quan trọng nhất là thường xuyên tập luyện yoga - Ảnh: Internet
Nhìn những động tác yoga phức tạp và độ khó cao mà mẹ Hà Hồ thực hiện, nhiều người phải thầm nể phục - Ảnh: Internet
Những động tác như thế này, không phải ai cũng có thể thực hiện được - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà và mẹ thường xuyên cùng nhau tập yoga với những động tác khó như thế này - Ảnh: Internet
Bà Ngọc Hương cũng không quên hướng dẫn cháu ngoại Subeo tập luyện yoga - Ảnh: Internet
Với thân hình thon gọn, mẹ nữ ca sĩ 8x không hề ngần ngại diện những trang phục gợi cảm - Ảnh: Internet
Với phong cách thời trang sành điệu và trẻ trung, không ai nghĩ rằng mẹ Hồ Ngọc Hà đã 60 tuổi - Ảnh: Internet
Không ít nhận xét cho rằng gu thời trang của "Nữ hoàng giải trí" có nhiều điểm tương đồng với mẹ - Ảnh: Internet
Bố mẹ chính là điểm tựa giúp Hồ Ngọc Hà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng như vững bước trong sự nghiệp - Ảnh: Internet
Vợ chồng bà Ngọc Hương thường xuyên xuất hiện ủng hộ con gái trong các buổi sự kiện - Ảnh: Internet
Mới đây, mẹ Hồ Ngọc Hà (trái) đã cùng con gái trao quà cho người dân xã Đại Tân, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề của bão Damrey - Ảnh: Internet
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