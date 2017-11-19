Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt

Giải trí 19/11/2017 14:08

Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn có thân hình săn chắc, thon gọn và phong cách thời trang trẻ trung không kém gì các thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Mẹ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tên là Ngọc Hương, sinh năm 1957 tại Huế. Ở tuổi 60, mẹ "Nữ hoàng giải trí" vẫn vô cùng trẻ trung, sành điệu. Đặc biệt, bà có thân hình rất dẻo dai, săn chắc không kém gì cô con gái nổi tiếng của mình.

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 1
Mẹ giọng ca Cả một trời thương nhớ thướt tha trong tà áo dài trắng - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 2
Dù đã 60 tuổi nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được nét trẻ trung và thân hình "chuẩn" khiến không ít người phải thầm ganh tỵ - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 3
Bà Ngọc Hương tạo dáng trước ống kính vô cùng tự tin, chẳng khác gì một người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 4
Bà cười hạnh phúc khi chụp hình cùng ông xã - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 5
Để có được thân hình "chuẩn" như vậy, bà Ngọc Hương từng cho biết phải giữ tinh thần luôn vui vẻ, chế độ ăn hợp lý và quan trọng nhất là thường xuyên tập luyện yoga - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 6
Nhìn những động tác yoga phức tạp và độ khó cao mà mẹ Hà Hồ thực hiện, nhiều người phải thầm nể phục - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 7
Những động tác như thế này, không phải ai cũng có thể thực hiện được - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 8
Hồ Ngọc Hà và mẹ thường xuyên cùng nhau tập yoga với những động tác khó như thế này - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 9
Bà Ngọc Hương cũng không quên hướng dẫn cháu ngoại Subeo tập luyện yoga - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 10
Với thân hình thon gọn, mẹ nữ ca sĩ 8x không hề ngần ngại diện những trang phục gợi cảm - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 11
Với phong cách thời trang sành điệu và trẻ trung, không ai nghĩ rằng mẹ Hồ Ngọc Hà đã 60 tuổi - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 12
Không ít nhận xét cho rằng gu thời trang của "Nữ hoàng giải trí" có nhiều điểm tương đồng với mẹ - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 13
Bố mẹ chính là điểm tựa giúp Hồ Ngọc Hà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng như vững bước trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 14
Vợ chồng bà Ngọc Hương thường xuyên xuất hiện ủng hộ con gái trong các buổi sự kiện - Ảnh: Internet

Loạt ảnh khó tin ở tuổi 60 của mẹ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 15
Mới đây, mẹ Hồ Ngọc Hà (trái) đã cùng con gái trao quà cho người dân xã Đại Tân, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề của bão Damrey - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi 60

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 37 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp