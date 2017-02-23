Lê Phương khoe chất giọng như 'đàn ông' khi song ca cùng người yêu Trung Kiên?

Giải trí 23/02/2017 10:39

Chương trình 'Ngôi sao phương Nam 2017' sẽ phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21h tối 24/2 trên kênh THVL1 với chủ đề 'Lụa'.

Là người hoạt náo nhất trong các giám khảo, Phương Thanh hào hứng cho biết chị sẽ chặt chém từ thí sinh cho đến giám khảo. Cô nói: "Mình phải giữ đúng vai trò là giám khảo nên sẽ 'chặt chém'. Nếu 'chặt' thí sinh chưa đủ thì sẽ 'chặt' luôn ban giám khảo. Bởi các bạn tham gia đều là những người làm nghề chuyên nghiệp nên những sự “chặt chém” sẽ mang đến cho các bạn những góp ý hay để có nhiều kinh nghiệm".

Lê Phương khoe chất giọng như 'đàn ông' khi song ca cùng người yêu Trung Kiên? - Ảnh 1
3 giám khảo Phương Thanh, MC Quỳnh Hoa, Thạc sĩ, NSND Hà Thế Dũng.

Trong tập đầu tiên, đội của ca sĩ Lê Phương, Trung Kiên, MC Phương Thảo, Biên đạo Nam Long sẽ thể hiện tiết mục Giấc mơ của Lụa, thông qua thân phận người phụ nữ Việt Nam.

Lê Phương khoe chất giọng như 'đàn ông' khi song ca cùng người yêu Trung Kiên? - Ảnh 2
Giọng hát của Lê Phương được Phương Thanh hài hước nhận xét giống 'đàn ông'.

Ca sĩ Lê Phương và Trung Kiên chọn liên khúc gồm 2 ca khúc Chờ người - Em trong mắt tôi (sáng tác Khánh Băng - Nguyễn Đức Cường) và song ca khá ăn ý. Từng đạt giải Nhất cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM năm 2013, không lạ gì khi Trung Kiên hát khá hay. Điều thú vị là thay vì nam hát tông thấp, nữ hát tông cao thì Trung Kiên và Lê Phương làm ngược lại. Điều này khiến cho ca sĩ Phương Thanh cảm thấy thú vị và cũng bất ngờ vì Lê Phương có giọng hát rất... 'đàn ông'. 

Ca sĩ Quang Đại cùng ca sĩ Dương Hồng Loan, MC Minh Toàn và biên đạo Vĩnh Khương sẽ mang đến tiết mục Lụa phương Nam.

Khá đầu tư cho tiết mục, MC Minh Toàn đã cất công đi tìm chiếc áo lụa làng Tân Châu (lãnh Mỹ A, An Giang) nổi tiếng miền Tây để mặc trong tiết mục ra mắt của mình.

Lê Phương khoe chất giọng như 'đàn ông' khi song ca cùng người yêu Trung Kiên? - Ảnh 3
Dương Hồng Loan và Quang Đại.

Biên đạo Vĩnh Khương dàn dựng tiết mục thông qua những sinh hoạt quen thuộc của người dân miền sông nước bắt đầu ngày mới trên phiên chợ nổi. Phần vũ đạo được thể hiện bởi các vũ công của vũ đoàn Mặt Trời.

Ca sĩ Quang Đại, Dương Hồng Loan sẽ thể hiện liên khúc Áo bà ba - Phiên chợ trên sông - Mời anh về thăm quê em (Trần Kiết Tường - Hoài An - Thùy Linh). Đây là dòng nhạc khá phù hợp với Dương Hồng Loan và Quang Đại nên cả hai như “cá gặp nước”.

Dương Hồng Loan và Quang Đại cũng là 2 ca sĩ có lượng fan đông đảo ở miền Tây và sự kết hợp, song ca của cả hai trong chương trình khiến khán giả rất háo hức và chờ đợi. 

Đội ca sĩ Sơn ca, Bằng Cường, MC Phương Hiếu và biên đạo Lương Hòa sẽ mang đến tiết mục Hồn lụa. Trong phần dẫn vào tiết mục, MC Phương Hiếu sẽ dùng chính câu chuyện thật của mình khi thường xuyên phải đi lại giữa Vĩnh Long và TP.HCM để dẫn chương trình. 

Lê Phương khoe chất giọng như 'đàn ông' khi song ca cùng người yêu Trung Kiên? - Ảnh 4
Sơn Ca và Bằng Cường là ca sĩ chuyên về nhạc trẻ nên khi thể hiện các ca khúc dòng nhạc dân ca trữ tình, quê hương khiến cả 2 lo lắng vì không đúng sở trường.

Ca sĩ Bằng Cường và Sơn Ca chọn liên khúc gồm 2 ca khúc Áo lụa hà Đông và Dáng em lụa là (Dương Khắc Linh - Lương Bằng Quang) với phần vũ đạo của vũ đoàn HGH, được dàn dựng bởi biên đạo Lương Hòa. Lương Hòa dùng hình ảnh chiếc áo dài trắng gắn liền với hình ảnh đất nước, con người từ Bắc vào Nam, từ quá khứ đến hiện tại, từ chiếc áo lụa Hà Đông trong nhung nhớ đến hình ảnh chiếc áo dài lụa là ôm lấy tấm thân ngọc ngà của các cô gái hiện đại ngày nay…

Trong các cặp ca sĩ tham gia chương trình Ngôi sao phương Nam 2017, Sơn Ca và Bằng Cường là ca sĩ chuyên về nhạc trẻ nên khi thể hiện các ca khúc dòng nhạc dân ca trữ tình, quê hương khiến cả 2 lo lắng vì không đúng sở trường.

Một khó khăn khác của nhóm là tất cả đã tập tiết mục hơn 1 tháng nhưng đêm trước ngày ghi hình lại thay đổi đường dây kịch bản nên nên MC Phương Hiếu chỉ có đúng 1 tiếng đồng hồ để tập luyện với nhóm. 

Trong tập đầu tiên Ngôi sao phương Nam 2017, NSƯT Trọng Phúc cùng ca sĩ Trung Hậu, MC Tú Trinh và biên đạo Trung Thảo sẽ mang đến tiết mục Dáng lụa.

Biên đạo Trung Thảo cùng vũ đoàn Rạng Đông dàn dựng tiết mục với hình ảnh làng nghề và những công việc nhà nông bình dị nuôi tằm, quay tơ, dệt lụa…

Lê Phương khoe chất giọng như 'đàn ông' khi song ca cùng người yêu Trung Kiên? - Ảnh 5
NSƯT Trọng Phúc cùng ca sĩ Trung Hậu.

MC Tú Trinh dẫn dắt hình ảnh lụa đã gắn liền với người phụ nữ trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam từ miền Bắc vào Nam…

Trong chiếc áo bà ba, ca sĩ Trung Hậu vào vai người phụ nữ thôn quê sắt son chờ người thương NSƯT Trọng Phúc trở về.

Ca sĩ Trung Hậu cho biết đã đi hát lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên kết hợp cùng NSƯT Trọng Phúc. Đặc biệt, thay vì thể hiện riêng từng ca khúc, NSƯT Trọng Phúc và ca sĩ Trung Hậu sẽ hát xen kẽ những câu hát trong hai bài Chiếc áo bà ba - Thương lắm mình ơi (sáng tác Trần Thiện Thanh - Vũ Quốc Việt) và đưa vào tiết mục những câu hát cải lương ngọt ngào. 

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