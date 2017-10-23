Lâm Vinh Hải đập tan tin đồn vô trách nhiệm sau ly hôn chỉ với hành động nhỏ này

Giải trí 23/10/2017 12:31

Sau ồn ào bị tố là người vô trách nhiệm, Lâm Vinh Hải lần đầu chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên con gái, xóa tan tin đồn mà anh cho là ác ý này.

Thời gian gần đây, Lâm Vinh Hải luôn là cái tên được công chúng chú ý. Sau khi ly hôn với Lý Phương Châu, Lâm Vinh Hải nhanh chóng hạnh phúc bên tình mới, người mẫu Linh Chi.

Tuy nhiên, sau 1 năm hẹn hò, Linh Chi cho biết cả hai đã chia tay. Lùm xùm chuyện tình cảm cá nhân đã khiến Quán quân Thử thách cùng bước nhảy 2012 nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và dân mạng.

Sau khi vướng hàng loạt lùm xùm, mới đây, Lâm Vinh Hải đăng ảnh hạnh phúc cùng con gái trên trang Facebook cá nhân. Sau khi bị tố vô trách nhiệm thì đây là lần hiếm hoi nam vũ công đăng ảnh chụp chung cùng con gái. Trước khi đi công tác, Lâm Vinh Hải đã đích thân gặp con gái để mừng sinh nhật sớm cho bé. 

Lâm Vinh Hải đập tan tin đồn vô trách nhiệm sau ly hôn chỉ với hành động nhỏ này - Ảnh 1
Trên trang Facebook cá nhân, Lâm Vinh Hải chia sẻ hình ảnh hạnh phúc khi tổ chức sinh nhật sớm cho con gái - Ảnh: Internet

Lâm Vinh Hải đập tan tin đồn vô trách nhiệm sau ly hôn chỉ với hành động nhỏ này - Ảnh 2
Hình ảnh tình cảm của nam vũ công bên con gái đã xóa tan tin đồn vô trách nhiệm trước đó - Ảnh: Internet

Lâm Vinh Hải đập tan tin đồn vô trách nhiệm sau ly hôn chỉ với hành động nhỏ này - Ảnh 3
Sau khi chia tay với Lý Phương Châu, đây là lần hiếm hoi anh chia sẻ ảnh bên cạnh bé - Ảnh: Internet

Trước đó, việc Lâm Vinh Hải công khai tình cảm với người mẫu Linh Chi đã vấp phải sự chỉ trích, lên án từ dư luận. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết khẳng định không hối hận về quyết định của mình: "Điều tôi hối tiếc duy nhất là không giữ được một gia đình đúng nghĩa cho con gái".

Ngoài ra, khi chia sẻ với báo chí, nam vũ công từng cho biết anh để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ và ra đi tay trắng.

Lâm Vinh Hải đập tan tin đồn vô trách nhiệm sau ly hôn chỉ với hành động nhỏ này - Ảnh 4
Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Lý Phương Châu - Lâm Vinh Hải khi còn bên nhau. Ảnh: Internet

Lâm Vinh Hải đập tan tin đồn vô trách nhiệm sau ly hôn chỉ với hành động nhỏ này - Ảnh 5
Lâm Vinh Hải và bạn gái Linh Chi khi mới quen nhau. Song, mới đây, cặp đôi đã chính thức chia tay - Ảnh: Internet

Sau chia tay, Linh Chi vẫn thân thiết với em trai Lâm Vinh Hải

Sau chia tay, Linh Chi vẫn thân thiết với em trai Lâm Vinh Hải

Dù đã chia tay với Lâm Vinh Hải nhưng người đẹp Linh Chi vẫn thân thiết với em trai của nam vũ công này.

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