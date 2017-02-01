Lâm Tâm Như trở lại với công việc sau khi sinh con

Sau một thời gian nghỉ sinh con những hình ảnh đầu tiên của nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã được hé lộ trên tạp chí Vogue số tháng 2 phiên bản Đài Loan.

Hai người đẹp Lâm Tâm Như và Hầu Bội Sâm là nhân vật chính của tạp chí Vogue số tháng 2 phiên bản Đài Loan. Mặc dù mới sinh con nhưng Lâm Tâm Như vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và sinh con, cuộc sống đời tư của nữ diễn viên nổi tiếng Lâm Tâm Như được rất nhiều người quan tâm tới. Đối với Lâm Tâm Như công việc luôn được quan tâm hàng đầu. Ngay cả trong thời gian mang thai Lâm Tâm Như cũng luôn hoàn thành tốt mọi công việc đã lên kế hoạch trước đó.

Chủ đề được nói đến trong bộ ảnh đó là phong cách hoài cổ và cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của một số người nổi tiếng, nữ diễn viên Lâm Tâm Như mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào.

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