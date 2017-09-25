Sau những màn khẩu chiến nảy lửa tố qua tố lại liên quan câu chuyện "chồng và người yêu cũ", Tâm Tít đã nhận ra mình sai khi vô tình trở thành bàn đạp cho Maya giẫm lên, nhằm đạt được mục đích sâu xa của mình.

Đi cùng với sức nóng scandal người thứ 3 liên quan đến vợ chồng Tâm Tít thì con số người xem MV Là vì ai của Maya cũng tăng lên không ngừng. Vì vậy, nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng việc Tâm Tít lên tiếng “mỉa mai” cũng đã nằm trong kế hoạch của Maya?

Trong khi Maya trước nay vẫn im lặng và nhất quyết giữ kín thông tin về người cha của con gái mình thì bỗng dưng lại dùng MV để khơi gợi lại chuyện trong quá khứ. Maya không chọn thời điểm trước hay sau mà chọn đúng thời khắc ra MV mới để nhắc lại những chuyện đã qua từ lâu lắm rồi.

Mới đây, Tâm Tít cũng đã bắt đầu nhận ra vấn đề và cảm thấy mình hơi dại dột khi vô tình để cho Maya dắt mũi. Trả lời một người bạn, Tâm Tít bày tỏ sự ức chế khi một phút sai lầm đã để cho Maya có cơ hội kéo tên mình vào nhằm đánh bóng tên tuổi..

“PR anh ơi… Thôi coi như lấy mình làm bàn đạp… quyết nổi bằng mọi giá dù có bịa đặt chà đạp… đúng hình tượng luôn đó anh” - Tâm Tít bình luận.

Từng dính phải rất nhiều scandal liên quan đến chuyện tình cảm và mỗi lần như vậy Tâm Tít đều bị ném đá không thương tiếc. Thế nhưng, trong sự việc lần này, cựu hot girl Hà Thành lại được các fan đồng cảm, chia sẻ. Rất nhiều người đứng ra bênh vực Tâm Tít và không ngừng để lại bình luận trách móc, xỉa xói bên dưới bài chia sẻ của Maya.

Bởi suy cho cùng, nếu sự thật Maya mang thai con của đại gia Chu Đăng Khoa thì hiển nhiên cô đã là người thứ ba, mà người thứ ba lại còn lên tiếng trách móc một người thứ ba khác thì đúng là ngược đời.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, việc Tâm Tít viết status vu vơ mỉa mai khi Maya đưa chuyện tình yêu sai trái vào MV là điều có thể thông cảm, chỉ có điều hot girl Hà Thành dường như đã quá bốc đồng mà không nghĩ đến hậu quả “khủng khiếp” đằng sau nó.

Trong khi Tâm Tít mới chỉ hơi đá xoáy thì Maya lại nêu hẳn tên cô để gây chiến. Khi sự việc được đẩy đi quá xa thì ai là người được lợi? Theo nhiều người suy luận, sau tất cả, có lẽ chỉ có Maya là người rõ nhất...