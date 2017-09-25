Khẩu chiến Tâm Tít - Maya: Sau tất cả, ai là người hưởng lợi từ những ồn ào?

Giải trí 25/09/2017 13:44

Câu chuyện hot girl Tâm Tít và nữ ca sĩ Maya liên tục đăng đàn tố nhau liên quan đến người chồng hiện tại của Tâm Tít đang rất nóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu công tâm nhìn lại toàn bộ sự việc thì dường như tất cả mọi người, kể cả Tâm Tít, đã mắc phải cái bẫy mà nữ ca sĩ giăng ra.

Sau những màn khẩu chiến nảy lửa tố qua tố lại liên quan câu chuyện "chồng và người yêu cũ", Tâm Tít đã nhận ra mình sai khi vô tình trở thành bàn đạp cho Maya giẫm lên, nhằm đạt được mục đích sâu xa của mình.

Khẩu chiến Tâm Tít - Maya: Sau tất cả, ai là người hưởng lợi từ những ồn ào? - Ảnh 1
Tâm Tít cho rằng Maya đã cố tình dùng mình làm bàn đạp để nổi tiếng trở lại - Ảnh: FBNV

Trong khi Maya trước nay vẫn im lặng và nhất quyết giữ kín thông tin về người cha của con gái mình thì bỗng dưng lại dùng MV để khơi gợi lại chuyện trong quá khứ. Maya không chọn thời điểm trước hay sau mà chọn đúng thời khắc ra MV mới để nhắc lại những chuyện đã qua từ lâu lắm rồi.

Đi cùng với sức nóng scandal người thứ 3 liên quan đến vợ chồng Tâm Tít thì con số người xem MV Là vì ai của Maya cũng tăng lên không ngừng. Vì vậy, nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng việc Tâm Tít lên tiếng “mỉa mai” cũng đã nằm trong kế hoạch của Maya?

Khẩu chiến Tâm Tít - Maya: Sau tất cả, ai là người hưởng lợi từ những ồn ào? - Ảnh 2
Cuộc khẩu chiến giữa Maya và Tâm Tít đang là tâm điểm của dư luận - Ảnh: Internet

Mới đây, Tâm Tít cũng đã bắt đầu nhận ra vấn đề và cảm thấy mình hơi dại dột khi vô tình để cho Maya dắt mũi. Trả lời một người bạn, Tâm Tít bày tỏ sự ức chế khi một phút sai lầm đã để cho Maya có cơ hội kéo tên mình vào nhằm đánh bóng tên tuổi..

“PR anh ơi… Thôi coi như lấy mình làm bàn đạp… quyết nổi bằng mọi giá dù có bịa đặt chà đạp… đúng hình tượng luôn đó anh” - Tâm Tít bình luận.

Từng dính phải rất nhiều scandal liên quan đến chuyện tình cảm và mỗi lần như vậy Tâm Tít đều bị ném đá không thương tiếc. Thế nhưng, trong sự việc lần này, cựu hot girl Hà Thành lại được các fan đồng cảm, chia sẻ. Rất nhiều người đứng ra bênh vực Tâm Tít và không ngừng để lại bình luận trách móc, xỉa xói bên dưới bài chia sẻ của Maya.

Khẩu chiến Tâm Tít - Maya: Sau tất cả, ai là người hưởng lợi từ những ồn ào? - Ảnh 3
Maya trong buổi họp báo ra mắt MV Là vì ai cách đây ít ngày - Ảnh: Internet

Bởi suy cho cùng, nếu sự thật Maya mang thai con của đại gia Chu Đăng Khoa thì hiển nhiên cô đã là người thứ ba, mà người thứ ba lại còn lên tiếng trách móc một người thứ ba khác thì đúng là ngược đời.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, việc Tâm Tít viết status vu vơ mỉa mai khi Maya đưa chuyện tình yêu sai trái vào MV là điều có thể thông cảm, chỉ có điều hot girl Hà Thành dường như đã quá bốc đồng mà không nghĩ đến hậu quả “khủng khiếp” đằng sau nó.

Trong khi Tâm Tít mới chỉ hơi đá xoáy thì Maya lại nêu hẳn tên cô để gây chiến. Khi sự việc được đẩy đi quá xa thì ai là người được lợi? Theo nhiều người suy luận, sau tất cả, có lẽ chỉ có Maya là người rõ nhất...

Từ khóa:   Tâm Tít Maya Chồng Tâm Tít MV Là vì ai

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 28 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 28 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ