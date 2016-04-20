Cặp đôi trai tài gái sắc hiện là tâm điểm của showbiz Việt mỗi khi xuất hiện
Vĩnh Thụy - Hoàng Thùy Linh quen biết nhau cách đây 2 năm khi cùng hợp tác chung trong phim điện ảnh Thần tượng. Tuy nhiên, thời điểm đó, cặp đôi chỉ là bạn bè thân thiết. Khá nhiều lần trong các sự kiện hay đi chơi với những người bạn, cả hai pose hình vui vẻ bên nhau.
Chuyện cặp trai tài gái sắc đang tìm hiểu nhau được khởi xướng từ lần Hoàng Thùy Linh sóng đôi đi xem bóng đá cùng Vĩnh Thụy hồi đầu tháng 6/2015. Tuy nhiên cô nàng sau đó lên tiếng phủ nhận việc có mặt tại sự kiện này là theo lời mời của BTC chứ không phải đi cổ vũ cho nam người mẫu.
Tháng 8/2015, Vĩnh Thụy có mặt trong nhóm bạn thân cùng đón sinh nhật với giọng ca Rung động. Anh đã rất nhiệt tình mang bánh kem cho Hoàng Thùy Linh và pose hình nhắng nhít. Thời điểm này tin đồn vẫn tiếp tục âm ỉ dù người trong cuộc chọn thái độ im lặng.
Vĩnh Thụy không ít lần úp mở về "bạn gái giấu mặt" trên trang cá nhân. Hình ảnh anh nắm tay một cô gái được nhiều người phát hiện rất giống với bàn tay của Hoàng Thùy Linh. Cũng tại thời điểm này fan còn phát hiện cả hai đăng đàn trên trang cá nhân status chung nói về tình yêu.
Sau đó, anh chàng tiếp tục hé lộ khoảnh khắc ôm thân thiết một cô gái cùng status: "Nắm tay anh thật chặt. Giữ tay anh thật lâu". Nhiều fan phát hiện cô gái trong bức ảnh có thể là Hoàng Thùy Linh từ chiếc clutch Louis Vuitton màu đỏ nằm trên bàn. Đây là chiếc túi mà Hoàng Thùy Linh yêu thích và thường xuyên sử dụng. Tin đồn yêu đương của cặp đôi tiếp tục được củng cố.
Đỉnh điểm phải kể đến nụ hôn mà Vĩnh Thụy dành cho Hoàng Thùy Linh giữa đêm dường như đã "tố cáo" mọi chuyện. Fan vẫn mong ngóng đến một thời điểm chín muồi, Vĩnh Thụy - Hoàng Thùy Linh sẽ tiết lộ chuyện tình cảm này.
Đầu năm, Hoàng Thùy Linh cùng Vĩnh Thụy diện trang phục đỏ, rạng ngời xuất hiện tại một sự kiện.
Tối qua (19/3), nữ ca sĩ chính thức tiết lộ hình ảnh đi xem phim cùng bạn trai Vĩnh Thụy. Cô tựa đầu đầy tình cảm vào vai của nam người mẫu điển trai. Người đẹp viết: "Hôm nay được bạn ý đưa đi xem phim! Nhìn giống nhau như hai anh em nhỉ?!".
Sau một thời gian dài im lặng và từ chối chia sẻ chuyện tình cảm thì việc Hoàng Thùy Linh hẹn hò Vĩnh Thụy đã được chính cô ngầm công khai. Chỉ một giờ sau khi đăng tải, hai bức ảnh đã nhận được hơn hàng trăm nghìn lượt like (thích), bình luận chúc mừng cặp đôi đẹp của Vbiz.
Tối 19/4, buổi công chiếu phim Truy sát diễn ra tại TP HCM với sự góp mặt của đông đảo sao Việt. Trong ảnh, Hoàng Thùy Linh tay trong tay cùng Vĩnh Thụy xuất hiện gây chú ý với khách mời lẫn truyền thông. Hiện cặp đôi trai tài gái sắc đang được fan hâm mộ ủng hộ, chúc phúc...
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