Hoài Linh lần đầu chia sẻ về sự xâu xé, mặt trái của showbiz Việt

Thông qua chủ đề này, 4 đội chơi đã mang đến những tiểu phẩm ca múa nhạc được dàn dựng đặc sắc, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như cải lương, hát bội,... để thể hiện những suy tư, trăn trở của mình về nghề và nghiệp.

Tập thứ 8 của chương trình Ngôi sao phương Nam 2016 có chủ đề “Sân khấu cuộc đời” vừa phát sóng vào tối qua, ngày 22/4 đã mang đến cho khán giả những lát cắt đầy cảm xúc về cuộc đời của người nghệ sĩ lắm thăng trầm, đầy cám dỗ và cả những thị phi.

Đặc biệt, Giám khảo – NSƯT Hoài Linh đã không ít lần rơi lệ khi đồng cảm với các tiểu phẩm về tình yêu sân khấu. Lần đầu tiên trên sóng truyền hình, anh đã chia sẻ những nỗi đau của mình về mặt trái của showbiz, sự sâu xé của những người cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và cả những tin đồn ác ý nhắm vào anh trong thời gian qua.

Sự góp mặt của NSƯT Phượng Hằng và NSƯT Quỳnh Hương trong vai trò trợ diễn cũng đã góp phần làm nên thành công cho các tiểu phẩm.

Anh nói thỉnh thoảng mình cũng buồn khi nghe những tin đồn anh bị xe đụng, bị bệnh chết nhưng khi đã làm nghệ sĩ, chấp nhận những thị phi thì anh vui vẻ chấp nhận và xem đó là điều bình thường.

Bởi, trên sân khấu hay những lúc quay phim, vì vai diễn, người nghệ sĩ cũng không ít lần bị “giết” trên sân khấu, cũng bị để hình trên bàn thờ và nhìn mọi người thắp nhang cho mình.

Anh xem đó cũng là một niềm vui bởi nếu mình chết thật thì sẽ không nhìn thấy được những điều đó. Khi đã chọn nghiệp “làm dâu trăm họ” này thì khen hay chê, anh cũng đều cảm ơn.

Ở tiểu phẩm của đội Duyên Quê, Hoài Linh cho rằng Hoàng Châu cần phải thể hiện sâu hơn về những ganh tị, đố kỵ của những người cùng nghề với nhau. Anh nói “Có thể điều đó là vạch áo cho người xem lưng nhưng hơn ai hết, anh em mình làm trong nghề này mình hiểu điều đó hơn ai hết.

Đó cũng là điều làm tôi cảm thấy đau lòng nhất. Ông bà mình thường nói “thừa trong nhà mới ra ngoài đường”, anh em trong nhà không yêu thương nhau thì ai yêu chúng ta bây giờ? Cũng may là cái nghiệp chúng ta còn có khán giả xung quanh mình. Anh em mình có lúc yêu thương nhau dữ lắm, chia sẻ nhau dữ lắm nhưng cũng có lúc mổ xẻ nhau dữ lắm.

Hễ 1 đứa bị là 4-5 đứa xúm nhau mổ, xúm nhau xẻ. Đó là cái tôi cảm thấy đau lắm. Ăn cùng chén cơm của tổ mà lại...! Bởi vậy nhiều khi tôi nghĩ mình nằm ở nhà cho khỏe, không dám đụng chạm tới ai”.

“Người Cáo” giành điểm tuyệt đối:

Giành được 50 điểm tuyệt đối trong đêm thi tối qua là đội Hương Phù Sa với 4 thành viên gồm ca sĩ Diệu Hiền, ca sĩ Lê Minh Trung, MC Hoài Hương và biên đạo múa Lê Hải.

Tiết mục “Người Cáo” của nhóm lồng ghép tích Hồ Nguyệt Cô hóa cáo với câu chuyện về anh chàng nghệ sĩ của đoàn hát bội Lê Minh Trung đã chạy theo cám dỗ vật chất và vinh hoa phù phiếm mà bỏ nghề, bỏ cả gia đình để rồi nhận lấy thất bại đắng cay.

Qua tiết mục này, đội Hương Phù Sa muốn nói người nghệ sĩ có rất nhiều cám dỗ và cạm bẫy, nếu không sáng suốt chọn lựa và giữ mình sẽ rất dễ sa ngã mà để mất “ngọc nghề” và cả “ngọc người”.

Tiểu phẩm sử dụng nhiều ca khúc như: Khổ vì yêu nàng, Quê mẹ, Tằm vương tơ. Trong đó, Á quân Solo cùng Bolero mùa đầu tiên đã khiến cho giám khảo Phi Nhung bất ngờ khi hát nhạc trẻ và xuất hiện với hình ảnh “sành điệu”.

Diễn xuất của anh cũng được đánh giá là tiến bộ hơn so với các tập trước đây. MC Hoài Hương – Én đồng của cuộc thi Người dẫn chương trình 2014 - trong vai “Người Cáo” đã nhận được nhiều lời khen của giám khảo Phước Lập vì cô đã tiết chế thoại khéo léo hơn, ngữ điệu lên xuống rất thích hợp. Xuất sắc nhất trong tiểu phẩm là biên đạo múa Lê Hải trong vai người mẹ của ca sĩ Diệu Hiền và Lê Minh Trung.

Chị khiến người xem xúc động khi thể hiện nỗi đau của người mẹ khi chứng kiến đứa con mình đang có những bước đi sai lầm và niềm mong muốn của một người nghệ sĩ trong việc truyền nghề lại cho thế hệ sau.

Theo giám khảo Hoài Linh, Lê Hải đã rút ruột gan của mình để diễn nên tiểu phẩm đã tạo được rất nhiều cảm xúc. Nội dung tiểu phẩm rất hay và nhân văn.

Đặc biệt, tiết mục có sự góp mặt của NSƯT Quỳnh Hương và các nghệ sĩ trong đoàn Hát bội thành phố. Dù chỉ diễn một vai rất nhỏ trong tiểu phẩm đó là vai cô người yêu đã dùng tiền và cả ma túy để dụ dỗ Lê Minh Trung sa ngã nhưng NSƯT Quỳnh Hương đã đến rất sớm và tập luyện rất kỹ cùng với nhóm Hương Phù Sa. Giám khảo Phước Lập cho hành động đó của NSƯT Quỳnh Hương chính là minh chứng của chủ đề “sân khấu cuộc đời”, chính là “lửa nghề” để các nghệ sĩ trẻ noi theo.

Video clip tiết mục đội Hương Phù Sa:

Én Bạc 2015 Đào Duy khiến Hoài Linh che mặt khóc nức nở:

Đứng vị trí thứ 2 với số điểm 49,5 là đội Sắc Màu gồm ca sĩ Uyên Trang, ca sĩ Vân Quang Long, MC Đào Duy và biên đạo múa Khoa Nguyễn.

Tiết mục nói về những khó khăn của những nghệ sĩ trẻ trong việc theo đuổi nghệ thuật cải lương với thông điệp kêu gọi bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị nghệ thuật độc đáo của nghệ thuật sân khấu cải lương.

Tiết mục đã khiến cho NSƯT Hoài Linh nhiều lần rơi nước mắt. Đặc biệt, ở đoạn kết của tiểu phẩm khi MC Đào Duy nói rằng tiểu phẩm này đội anh muốn dành tặng cho những ai xem sân khấu và nghệ thuật là nghiệp của mình thì NSƯT Hoài Linh đã lấy giấy che mặt và bật khóc nức nở.

Anh chia sẻ rằng mình biết rất nhiều bạn trẻ khi bước vào nghề đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng một khi đã bưng chén cơm tổ ăn thì suốt đời cũng không bỏ được.

“Người nghệ sĩ khi đã chọn nghiệp dĩ này, không ai mơ sau này mình được tạc bia đá tượng đồng cả, chỉ biết như con tằm rút ruột nhả tơ, được bao nhiêu tơ đẹp dâng tặng cho đời đó là đam mê và nghiệp của mình”.

Giám khảo Phước Lập đánh giá cao kịch bản hoàn hảo của đội Sắc Màu và đặc biệt là phần thể hiện xuất sắc của Én Bạc 2015 Đào Duy.

Ở các đêm thi trước, Đào Duy thường hóa thân vào các nhân vật và tham gia diễn xuất, tuần này anh trở về với vai trò người dẫn chuyện, nói vừa đủ những gì cần nói và nói bằng bằng cảm xúc chân thật.

NSND Hà Thế Dũng cho rằng với tiểu phẩm này, Khoa Nguyễn đã một lần nữa cho thấy mình là một biên đạo giỏi về kết cấu.

Tiết mục của đội Sắc Màu có sự góp mặt của NSƯT Phượng Hằng trong vai một nghệ sĩ cải lương đã từng phải bỏ nghề vì hoàn cảnh gia đình. Phong thái và diễn xuất của ngôi sao cải lương đã góp phần rất lớn cho thành công của đội.

Trong tiểu phẩm, ca sĩ Uyên Trang cũng thể hiện khả năng hát cải lương với nhiều trích đoạn nổi tiếng như Lan và Điệp, Đời nghệ sĩ... Do tình trạng bệnh của ca sĩ Vân Quang Long nên gần như nữ ca sĩ phải gánh vai trò hát cho cả đội.

Video clip đội Sắc Màu:

Phi Nhung bỏ rơi bạn già Quốc Đại vì biên đạo múa điển trai:

Đứng vị trị thứ 3 với 49 điểm là đội Hồn Việt của ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Vi Thảo, MC Anh Thơ và biên đạo múa Lê Việt.

Tiết mục của đội nói về những trăn trở của nữ biên kịch Anh Thơ khi viết về chân dung của người lãnh đạo tài ba: cố thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Sau nhiều lần trăn trở, suy nghĩ, cô quyết định viết về ông dưới góc độ rất đời thường của một người chồng “trọn nghĩa thủy chung” với câu chuyện tình cảm động của ông và người vợ đầu là bà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Giám khảo Phước Lập cho rằng đội Hồn Việt đã dũng cảm tiếp cận một màu sắc khác biệt và mang đến một phong cách rất riêng trong chủ đề Sân khấu cuộc đời.

Tiết mục được biên đạo Lê Việt dàn dựng rất đẹp. Không chỉ vậy, anh còn vào vai Hai Sướng một gã ác ôn đã chỉ điểm cho máy bay Mỹ thả bom làm chìm phà Thuận Phong, giết chết bà Kim Hạnh cùng con của mình.

Diễn xuất của Lê Việt khiến Phi Nhung rất thích thú và mong muốn được đóng phim chung với Lê Việt, thay vì với ca sĩ Quốc Đại như các tập trước.

Chị nói: “Bạn già Quốc Đại bỏ qua một bên”. Ca sĩ Quốc Đại vào vai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ca sĩ Vi Thảo vào vai bà Kim Hạnh.

Cũng như các đêm thi trước, cặp đôi ca sĩ luôn giữ vững phong độ với giọng hát xuất sắc cả tân nhạc và cải lương. Các ca khúc sử dụng trong tiểu phẩm gồm: Mẹ yêu con, Vọng cổ: Cây sầu riêng trổ bông, Tình em, Bài ca hy vọng.

Video clip đội Hồn Việt:

Ca sĩ da màu Randy trồng cây si “nữ hoàng nhạc sến miền Tây” Hoàng Châu:

Đứng vị trí thứ 4 với 48,75 điểm là đội Duyên Quê gồm ca sĩ Hoàng Châu, ca sĩ Randy, MC Phan Phúc Thắng và biên đạo múa Ngọc Xuân.

Tiết mục của Duyên Quê nói về mặt trái của nghề ca hát với những ganh ghét và đố kỵ lẫn nhau. Ca sĩ Hoàng Châu vào vai một ca sĩ phòng trà xinh đẹp và bị mẹ con của ca sĩ Hoàng Xuân ức hiếp.

Ca sĩ Randy vào vai chàng trai si tình, nhiều lần tỏ tình nhưng luôn bị Hoàng Châu từ chối bởi cô đang mắc phải căn bệnh nan y.

Tuy sức khỏe ngày càng yếu đi nhưng Hoàng Châu vẫn quyết định lên sân khấu và hát cho đến lúc cô gục ngã. Trong tiểu phẩm, Hoàng Châu và Randy thể hiện nhiều ca khúc bolero làm say đắm khán giả như: Nếu được làm người tình, Tình đời, Tương tư nàng ca sĩ, Phận tơ tằm.

Video clip đội Duyên Quê:

Đêm thi thứ 8 của Ngôi sao phương Nam vẫn chưa có đội bị loại. Số điểm sẽ được cộng dồn đến đêm thi thứ 10 để quyết định đội đầu tiên phải dừng cuộc thi.

Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất, với sự tài trợ độc quyền của Trà thảo mộc Dr. Thanh.

Tập thứ 9 của chương trình có chủ đề “Sóng nước phương Nam” sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 30/4/2016 trên kênh THVL1.