Hoa hậu Phạm Hương công khai dung mạo quý tử thứ 2 khiến dân tình 'xỉu up xỉu down', 3 năm sang Mỹ vẫn nhất quyết giữ kín danh tính bạn đời

Sau bao phen để dân tình chờ đợi, sáng 22/9, hoa hậu Phạm Hương đăng hai bức ảnh chụp lúc mới sinh của con trai trên Instagram cùng chú thích: "My name is Apollo" (tên mình là Apollo).

Mới chỉ hơn 2 tháng tuổi nhưng bé Apollo trộm vía cứng cáp và thừa hưởng các nét đẹp từ mẹ hoa hậu. Bức ảnh được hàng nghìn lượt thích chỉ sau thời gian ngắn. Hoa hậu cho biết vui vì vẫn được mọi người yêu quý, quan tâm dù vắng bóng lâu trong showbiz.