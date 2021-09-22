Hoa hậu Phạm Hương công khai dung mạo quý tử thứ 2 khiến dân tình 'xỉu up xỉu down', 3 năm sang Mỹ vẫn nhất quyết giữ kín danh tính bạn đời

Mới chỉ hơn 2 tháng tuổi nhưng bé Apollo trộm vía cứng cáp và thừa hưởng các nét đẹp từ mẹ hoa hậu. Bức ảnh được hàng nghìn lượt thích chỉ sau thời gian ngắn. Hoa hậu cho biết vui vì vẫn được mọi người yêu quý, quan tâm dù vắng bóng lâu trong showbiz.

Phạm Hương sinh con trai thứ 2 vào tháng 7 và vừa công khai hôm 4/9, nhân dịp sinh nhật tuổi 30 của cô. Tuy nhiên, cho đến nay, danh tính về ba của hai bé trai đều là một câu hỏi lớn. Phạm Hương vẫn chưa công khai danh tính người đàn ông khiến cô tạm gác lại sự nghiệp ở thời kì đỉnh cao để sang Mỹ bắt đầu cuộc sống làm vợ, làm mẹ.

Phạm Hương tự nhận mình là người "nghiện con" - Ảnh: Internet

Trong một chia sẻ về ông xã, cô từng cho hay: "Cùng em đi khắp thế gian. Dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần bình yên bé nhỏ bên anh và hoàng tử bé là đủ". Ngoài ra, cô không chia sẻ gì thêm về tính cách hay công việc của bạn đời. Nhưng nhiều đồn đoán cho rằng chồng Phạm Hương là một doanh nhân thành đạt, sở hữu tài sản "khủng" và vì công việc kinh doanh nên họ không muốn xuất hiện trên truyền thông.

Lần hiếm hoi Phạm Hương đăng tải hình ảnh về người bạn đời - Ảnh: Internet

Dù giấu kín danh tính ông xã là vậy, nhưng mới đây, Hoa hậu Phạm Hương lại bất ngờ đăng tải hình ảnh trong tiệc sinh nhật của mẹ chồng. Đây là lần đầu tiên Phạm Hương công khai đăng ảnh mẹ chồng quyền lực lên mạng xã hội. Hiện tại bà đã 75 tuổi nhưng từ gương mặt, thần thái đến cách ăn mặc, diện mạo bên ngoài đều toát lên sự sang trọng, quý phái và quyền lực.

Mẹ chồng và quý tử đầu lòng của Phạm Hương

Phạm Hương được biết là một trong những người đẹp kín tiếng của showbiz, cô hạn chế chia sẻ với người hâm mộ về đời tư của mình. Từ ngày sang Mỹ và lập gia đình, Hoa hậu Phạm Hương dần rút khỏi làng giải trí để dành toàn thời gian vun vén và chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Hiện tại, cô nàng đang tận hưởng cuộc sống làm vợ, làm mẹ ở xứ sở cờ hoa.

Phạm Hương hài lòng với vai trò làm vợ, làm mẹ - Ảnh: Internet

Mặc dù các fan đều mong chờ sự trở lại của Phạm Hương, tuy nhiên cô vẫn chưa muốn hoạt động trở lại và hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Tôi không còn hoạt động trong showbiz, không còn bị áp lực bởi cuộc sống của một người nổi tiếng hay danh hiệu Hoa hậu. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường như bao người, học cách làm một người vợ, người mẹ tốt. Sau tất cả, tôi hài lòng với cuộc sống ổn định hiện tại, cả về công việc và gia đình".