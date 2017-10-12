Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị cô lập, mất liên lạc khi tham gia dự án từ thiện tại vùng lũ quét Yên Bái

Giải trí 12/10/2017 13:07

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện tham gia một dự án từ thiện tại Yên Bái, nơi đang xảy ra trận lũ quét kinh hoàng. Chiều 11/10, gia đình của Mỹ Linh cho biết gần như không thể liên lạc được với Hoa hậu Việt Nam 2016 cùng ê kip dự án.

Chỉ còn vài ngày nữa Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự cuộc thi Miss World 2017. Người đẹp cùng ê kip đang gấp rút hoàn thành dự án thiện nguyện Miss World “Cõng điện lên bản”.

Cụ thể, hoa hậu sẽ hỗ trợ ê kip trong việc lắp điện năng lượng mặt trời cho một số hộ dân và những con đường tại Yên Bái.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị cô lập, mất liên lạc khi tham gia dự án từ thiện tại vùng lũ quét Yên Bái - Ảnh 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng ê kip thực hiện dự án nhân ái "Cõng điện lên bản" - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những ngày gần đây do ảnh hưởng của áp thấp, Yên Bái mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, đặc biệt khu vực hoa hậu tham gia thực hiện dự án thiện nguyện đang bị chia cắt và cô lập hoàn toàn.

Theo Người Đưa Tin, ban đầu Mỹ Linh và ê kip vẫn thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh. Cả đoàn vẫn cố hết sức để hoàn thành dự án nhanh chóng và hiệu quả nhất dù đang trong hoàn cảnh không nước sạch, không điện, nước ngập không có chỗ ngủ. Song, sau đó, vì địa bàn bị cô lập, không có sóng wifi và sóng điện thoại nên hai bên đã bị mất liên lạc. Đặc biệt, vì mưa lớn kéo dài kèm theo sạt lở đất rất nguy hiểm nên cả đoàn không thể rời đi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị cô lập, mất liên lạc khi tham gia dự án từ thiện tại vùng lũ quét Yên Bái - Ảnh 2
Vì ảnh hưởng của áp thấp nên ê kip thực hiện dự án thiện nguyện có sự tham gia của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: Internet

Đến chiều ngày 11/10, Đỗ Mỹ Linh và ê kip hoàn toàn bị mất liên lạc, chính quyền địa phương đang cố nối lại giao thông và liên lạc. Tuy nhiên, cả ê kip phải chờ áp thấp suy giảm mới có thể rời đi vì đường sá vô cùng hiểm trở.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng quyết tâm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cả ê kip cho biết quyết tâm hoàn thành tốt nhất công việc.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị cô lập, mất liên lạc khi tham gia dự án từ thiện tại vùng lũ quét Yên Bái - Ảnh 3
Do ảnh hưởng của mưa lớn và sạt lở đất, hiện Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ê kip đang bị cô lập, mất liên lạc với người thân - Ảnh: Internet

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