Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans

Giải trí 23/01/2022 10:55

Tiệc cuối năm của Hồ Văn Cường và fan khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý.

Tối qua (22/1), Hồ Văn Cường và các fan của mình đã tổ chức một buổi họp mặt kết họp cùng tiệc tất niên cuối năm với quy mô lớn. Trong bữa tiệc này, các thành viên tham dự đều diện trang phục màu xanh lá có đính kèm hình ảnh của Hồ Văn Cường giữa áo. Điểm gây chú ý là những lẳng hoa do FC Hồ Văn Cường trên mọi miền tổ quốc cũng được gửi về đây để chung vui cùng nam ca sĩ.

Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 1
Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 2

Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 3

Fan đến dự họp mặt cuối năm khá đông cùng Hồ Văn Cường

Vài tiếng sau khi mọi người đã chuẩn bị tươm tất và đến đông đủ, cuối cùng Hồ Văn Cường cũng đã xuất hiện trong sự tiếp đón nồng nhiệt của cộng đồng người hâm mộ. Nam ca sĩ lại để lộ vẻ ngoài gầy gò, gương mặt xanh xao thiếu sức sống khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 4 
Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 5
Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 6 
Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 7

Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 8

Hồ Văn Cường xuất hiện với diện mạo gầy gò

Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 9
Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 10

Hồ Văn Cường được chăm sóc từng chút một, ngoại hình gầy gò trong tiệc cuối năm với fans - Ảnh 11

Nam ca sĩ nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ 

Dù bị nhiều chỉ trích vì những scandal nhưng Hồ Văn Cường được fans chăm sóc từng chút một. Nam ca sĩ cũng thể hiện tình yêu với fans khi liên tục đưa mic cho mọi người hát khiến không khí trở nên gần gũi và vui vẻ.

 

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