Hồ Ngọc Hà 'mệt' sau chuyến du lịch cùng Kim Lý, Cường Đô la một mình đưa con đi khai giảng

Giải trí 05/09/2017 17:19

Cường Đô la đưa bé Subeo đến trường tham dự lễ khai giảng năm học mới mà không có mẹ Hồ Ngọc Hà đi cùng. Sau chuyến đi chơi Đà Nẵng cùng người tình, có vẻ như "Nữ hoàng giải trí" đang rất mệt nên không thể tham dự buổi lễ tựu trường cùng con trai.

Nhân ngày đầu tiên của năm học mới, bé Subeo được ba chở đến trường trên chiếc xe siêu sang. Cậu bé trông rất bảnh bao trong bộ đồng phục của trường quốc tế và luôn miệng cười tươi khi lâu lắm rồi mới gặp lại bạn bè.

Hồ Ngọc Hà 'mệt' sau chuyến du lịch cùng Kim Lý, Cường Đô la một mình đưa con đi khai giảng - Ảnh 1
Cường Đô la chở con trai đi khai giảng - Ảnh: FBNV

Mặc dù công việc kinh doanh khá bận rộn nhưng dường như chưa có năm nào Cường Đô la không ở bên cạnh con trai trong ngày tựu trường. Riêng Hồ Ngọc Hà không rõ vì lý do gì nhưng sự vắng mặt của cô cũng là một điều khá lạ, vì xưa nay Hà Hồ rất ít khi để cho cậu quý tử phải buồn trong những dịp quan trọng như thế này.

Hồ Ngọc Hà 'mệt' sau chuyến du lịch cùng Kim Lý, Cường Đô la một mình đưa con đi khai giảng - Ảnh 2
Bé Subeo rất vui vì được gặp lại bạn bè - Ảnh: FBNV

Trước khi bước vào năm học mới, bé Subeo vừa được mẹ Hồ Ngọc Hà đưa đi du lịch Đà Nẵng, trong chuyến đi có sự tháp tùng của diễn viên Kim Lý. "Nữ hoàng giải trí" cũng tranh thủ chuyến đi này để tham gia show diễn phục vụ khán giả thành phố biển xinh đẹp.  

Hồ Ngọc Hà 'mệt' sau chuyến du lịch cùng Kim Lý, Cường Đô la một mình đưa con đi khai giảng - Ảnh 3
Cậu bé vừa được mẹ cho đi du lịch Đà Nẵng trước khi bước vào năm học mới - Ảnh: FBNV

Nhiều fan cho rằng, có thể do quá mệt sau chuyến đi dài ngày nên Hồ Ngọc Hà chỉ kịp đưa con trở về kịp ngày khai giảng chứ không thể đến tham dự. Một số dư luận khác cho rằng cũng có thể "Nữ hoàng giải trí" đang quá bận rộn giải quyết những tồn dư sau khi bị tố hủy show nước ngoài vì thiếu sự tham gia của Trấn Thành cách đây 2 ngày.

Tình trường sóng gió của Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la: "Đôi lứa xứng đôi"

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Tuy nhiên, Cường Đô la chưa thể so sánh về kinh nghiệm với vợ cũ trong chuyện tình trường.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Cường đô la Bé Subeo khai giảng năm học mới

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