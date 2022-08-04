Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’

Giải trí 04/08/2022 17:50

Các sao nữ đình đám làng giải trí Việt lần lượt lên xe hoa khiến người hâm mộ vui mừng. Sau đám cưới, cuộc sống tân hôn của các sao nữ này cũng là chủ đề khiến nhiều netizen quan tâm.

Có thể thấy, trong năm 2022, showbiz Việt liên tục có thêm nhiều đám cưới ‘thế kỉ’ với qui mô vô cùng hoành tráng. Những đám cưới gần đây khiến cộng đồng mạng được phen mừng rỡ vì đã ‘gả’ được idol của mình.

Có thể kể đến như: Đám cưới Minh Hằng – bạn trai đại gia; Ngô Thanh Vân – Huy Trần; Phương Trinh Jolie – Lý Bình. Bộ ba đám cưới được khán giả vô cùng mong đợi đã diễn ra trong năm 2022, ngay sau đó, khoảnh khắc tân hôn của dàn sao nữ cũng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội,  khiến khán giả vô cùng thích thú.

Ngô Thanh Vân – Huy Trần 

Hồi tháng 3, diễn viên công bố thông tin đính hôn với bạn trai Việt kiều, sau hai năm hẹn hò. Sau thời gian yêu nhau và âm thầm chuẩn bị, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại bờ biển một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng chiều 8/5.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân diễn viên công bố thông tin đính hôn với bạn trai Việt kiều, đám cưới được nhiều netizen mong chờ 


Tại hôn lễ, ’đả nữ’ đã có màn thổ lộ những lời từ tận đáy lòng: ‘Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần’.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 2
'Đả nữ' xúc động bày tỏ khi bản thân đã tìm thấy người đúng lúc mình cần.


Cô nàng đã vô cùng xúc động vì sau thời gian dài chờ đợi và tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm được người mà mình có thể tin tưởng trao cả phần đời còn lại, đã có thể diện lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Không còn hình tượng của một ‘đả nữ’, giờ phút ấy cô đã trở thành cô gái bé nhỏ, là công chúa xinh đẹp nhất tiến vào lễ dường với tình yêu đang chờ của mình. Khoảnh khắc cô bước vào lễ đường khiến ai nấy cũng đều xúc động.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ tại hôn lễ của Ngô Thanh Vân. 

Sau khi chính thức về chung một nhà, ‘đả nữ’ màn ảnh Việt được đánh giá là ngày càng ‘thăng hạng’ nhan sắc có phần trẻ trung hơn so với trước. Cuộc sống tân hôn của cặp vợ hồng son này  khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh được ông xã tự tay vào bếp nấu ăn. 

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 4
Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc được chồng nấu ăn mỗi ngày. 

Cả hai vợ chồng cũng nhanh chóng tận hưởng cuộc sống tân hôn hạnh phúc ở trời Tây. Ngô Thanh Vân liên tục cập nhật khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng vui chơi lên trang cá nhân, trong mỗi bức ảnh, người hâm mộ đều có thể dễ dàng nhìn thấy nữ diên viên đang thực sự rất hạnh phúc bên chồng. Cô nàng thường xuyên có những khoảnh khắc vô cùng ‘lầy lội’ với chồng trong chuyến du lịch Châu Âu. Những cảnh quay dễ thương, hài hước của cặp vợ chồng nổi tiếng Vbiz khiến người xem cảm thấy thích thú và mừng cho cô vì đã tìm được đúng người, đúng thời điểm để có thể trao cả quãng đời còn lại.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 5
Khoảnh khắc 'lầy lội' của vợ chồng son bị chính Ngô Thanh Vân 'bóc phốt'. 
Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 6
Cặp vợ chồng son 'khóa môi'  lãng mạn ở trời Tây. 
Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 7
Sau đám cưới, cả hai dành thời gian hưởng thụ cuộc sống tân hôn hạnh phúc ở nước ngoài. 

Cặp đôi đã có cuộc sống tân hôn vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Có lẽ trong thời gian sắp tới, các khán giả sẽ mong sớm nhận được tin vui ‘con cái’ của cặp đôi.

Phương Trinh Jolie – Lý Bình

Phương Trinh Jolie và Lý Bình được đánh giá là ‘cặp đôi vàng trong làng giải trí’. Hôm 14.2, Phương Trinh Jolie gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh giấy đăng ký kết hôn với diễn viên Lý Bình trên trang cá nhân. 

Sau đó, Lý Bình cùng bạn gái đã âm thầm dọn về ở cùng nhau trước khi tổ chức đám cưới khoảng 1 năm nay. Đám cưới của 'mối tình chị em' này lan tỏa, nhanh chóng trở thành tâm điểm showbiz.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 8
Phương Trinh Jolie bất ngờ thông báo sẽ kết hôn khiến người hâm mộ rần rần. 


Trước đó, cô và chồng tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM vào tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie - Lý Bình chính thức về chung nhà sau bằng đám cưới hoành tráng sau hơn 2 năm hẹn hò. Trong hôn lễ, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái - bé Mia. Ái nữ nhà Phương Trinh Jolie giữ vai trò đặc biệt là người đưa nhẫn cho cô dâu - chú rể đã hút sự quan tâm của công chúng.  Sau đó vào tháng 5/2022, cả hai nhanh chóng khiến người hâm mộ phải trầm trồ lần nữa khi tiếp tục tổ chức lễ cưới ở biển bên gia đình, người thân.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 9
Lần đầu tiên công khai 'ái nữ' trước truyền thông khiến nữ diễn viên vô cùng xúc động trong lễ cưới. 

 
Sau hôn lễ, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau ở những buổi live stream, cũng như ngoài đời luôn sát cánh cùng nhau như hình với bóng. Dù công việc bận rộn, nhưng cả hai đã tạm gác sang một bên để có thể tận cuộc sống tân hôn đúng nghĩa của một cặp vợ chồng son.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 10
Sau hôn lễ, vợ chồng son tạm gác công việc và đưa con gái cùng đi du lịch. 
Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 11
Chồng và con gái thường xuyên xuất hiện trên live của Phương Trinh Jolie, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. 

 
Sau đám cưới, Phương Trinh Jolie được chồng yêu chiều hết mực, cả hai thường xuyên có những chuyến nghỉ dưỡng và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Lý Bình còn tận tâm giúp đỡ việc chăm sóc và nuôi dạy Bé Mia cho vợ.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 12
Lý Bình Thay Phương Trinh Jolie chăm sóc bé Mia khiến nhiều người khen ngợi 'đúng chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng'.

Người hâm mộ có thể thấy được sự hạnh phúc luôn hiện diện trên khuôn mặt của nữ diễn viên mỗi khi cô xuất hiện. Giờ đây cô nàng đã có cuộc sống đủ đầy, có sự nghiệp rực rỡ và một gia đình nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Phương Trinh Jolie bên Lý Bình và con gái khiến nhiều người vui mừng thay cho bà mẹ đơn thân vì cuối cùng cũng tìm được một người sẽ trân trọng cô suốt quãng đời còn lại.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 13
Cả hai tận hưởng cuộc sống tân hôn hạnh phúc, viên mãn bằng những chuyến du lịch cùng nhau. 

 
Trước khi đám cưới, Phương Trinh Jolie, Lý Bình dọn về sống chung ở nhà mới. Cả hai thừa nhận quá trình sống thử họ không tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong nhiều việc. Tuy nhiên họ học cách nhẫn nhịn, thấu hiểu lẫn nhau. Phương Trinh Jolie và Lý Bình lên kế hoạch có con trong năm nay.

Minh Hằng – doanh nhân Quốc Bảo

Sau một thời gian dài chờ đợi ngày ‘gả bé heo’, cuối cùng người hâm mộ cũng được dịp xúc động khi nữ ca sĩ tuyên bố sẽ kết hôn. Đám cưới của Minh Hằng chính thức diễn ra vào chiều ngày 18/6 tại một resort ở Vũng Tàu. Hôn lễ của cô quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt và người thân, bạn bè.

Đám cưới diễn ra vô cùng tốt đẹp, ‘bé heo’ nay đã hóa thành nàng công chúa lộng lẫy trong bộ váy cưới tinh khôi và đang đi tìm hạnh phúc của đời mình.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 14
Minh Hằng trở thành 'đóa hoa' xinh đẹp duy nhất tại lễ cưới cùng chồng doanh nhân. 

Khác với hậu đám cưới của Ngô Thanh Vân và Phương Trinh Jolie, sau đám cưới hoành tráng, nhiều người hâm mộ cho rằng cô nàng sẽ có một khoảng thời gian trăng mật cùng ông xã doanh nhân vô cùng đáng nhớ. Bất ngờ, nữ ca sĩ lại chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc tất bật trở lại với công việc khi vừa mới kết hôn.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 15

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 16
Minh Hằng nhanh chóng trở lại công việc với lịch trình bận rộn, không đi hưởng tuần trăng mật cùng ông xã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. 

Nữ ca sĩ cũng hiếm khi nhắc tới doanh nhân Quốc Bảo, song cuộc sống tân hôn vẫn được cô chia sẻ qua những lần đăng ảnh đời thường. Qua loạt chia sẻ của Minh Hằng, có thể thấy, chồng đại gia là người rất biết thông cảm cho nghề nghiệp của vợ. Không chỉ ủng hộ nữ ca sĩ về công việc, anh thường xuyên dặn dò Minh Hằng ăn uống cẩn thận.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 17
Chồng doanh nhân thông cảm cho công việc của vợ và hứa sẽ bù đắp cho 'bé heo' sau. - 

 
Không chỉ vậy, anh còn thể hiện mình là người ‘cưng vợ’ hết mực khi tự mình lái xe đón vợ đi công tác, mua những thực phẩm tốt để bồi bổ cho vợ.

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 18

Hậu đám cưới viên mãn, cuộc sống sau kết hôn của các mỹ nhân Việt khiến nhiều người ganh tỵ: Người tận hưởng tuần trăng mật, người được chồng ‘cưng như em bé’ - Ảnh 19
Sau khi kết hôn, Minh Hằng được chồng doanh nhân hết mực cưng chiều, chăm sóc từng chút một. 


Có thể thấy, dù chưa có tuần trăng mật lung linh như nhiều người nghĩ, nhưng nữ ca sĩ vẫn vô cùng mãn nguyện với hạnh phúc ở hiện tại. Cô nàng vẫn đang trải qua một cuộc sống tân hôn theo cách riêng của mình. Dù vậy, các khán giả đều mong cô nàng có thể sắp xếp ổn định công việc và dành thời gian cho một chuyến du lịch trăng mật cùng chồng trong thời gian tới.

Trong một năm, showbiz Việt đã có quá nhiều những đám cưới 'thế kỉ', đã khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ hết lần này đến khác. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, mới đây, người hâm mộ lại bất ngờ nhận tin Mâu Thủy cũng chính thức được người yêu cầu hôn và hứa hẹn trong khoảng thời gian gần sẽ tổ chức lễ cưới. Đây có lẽ là đám cưới được mong chờ nhất nhì trong làng mẫu Việt.

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