Có mặt trong buổi tập luyện, nữ ca sĩ Thủy Top – Huỳnh Minh Thủy xuất hiện với mái tóc đỏ rực bắt mắt. Cô cho biết mái tóc mới mẻ này để dành riêng cho đêm thi nhạc rock sắp tới. Hà My đã rất ấn tượng trước hình ảnh này của Thủy Top. Cô ca sĩ xuất thân từ The Voice đã không bỏ qua cơ hội hỏi thăm về bí kíp chăm sóc tóc nhuộm. Thủy Top đã rất nhiệt tình tư vấn cho Hà My những phương pháp chăm sóc mái tóc “độc” của mình.