Gần một năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won bất ngờ làm điều này cho mẹ chồng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Giải trí 17/11/2017 14:54

Mặc dù là con dâu người nước ngoài, lại là nghệ sĩ nổi tiếng, bận rộn nhưng Hari Won vẫn khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ khi âm thầm làm điều này cho mẹ chồng.

Mới đây, MC Trấn Thành đã chia sẻ những hình ảnh về tiệc sinh nhật ấm cúng của mẹ anh trên trang cá nhân. Điều đặc biệt, Hari Won chính là người đã âm thầm tổ chức bữa tiệc này để tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ chồng.

Chứng kiến tình cảm của vợ dành cho mẹ, Trấn Thành không giấu nổi sự xúc động và đã gửi lời cảm ơn đến bà xã đáng yêu của mình.

Nam danh hài viết: "Buổi sinh nhật muộn cho mẹ chồng do bà con dâu ranh mãnh tổ chức bất ngờ làm cả nhà đều xúc động! Thiệt là dễ thương! Ghê thật, bả giấu tới phút cuối... Cảm ơn bà xã nha".

Gần một năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won bất ngờ làm điều này cho mẹ chồng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Buổi tiệc sinh nhật do Hari Won tự tay tổ chức dành riêng cho mẹ chồng khiến bà vô cùng xúc động - Ảnh: FBNV

Gần một năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won bất ngờ làm điều này cho mẹ chồng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Không ít lần nữ ca sĩ khoe được bố mẹ Trấn Thành cưng chiều còn hơn cả chồng. Đặc biệt, mẹ nam danh hài biết con trai và con dâu bận rộn nên bà luôn thông cảm và thay cả hai chăm sóc chuyện nhà cửa - Ảnh: FBNV

Gần một năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won bất ngờ làm điều này cho mẹ chồng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Dù chưa có nhiều cơ hội thể hiện vai trò của một nàng dâu, nhưng những hành động đáng yêu và bất ngờ như thế này của Hari Won đã đủ khiến cô ghi điểm trong lòng bố mẹ - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh của MC Trấn Thành đã thu hút nhiều sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. 

Một số bình luận tiêu biểu như: "Ngưỡng mộ tình cảm hạnh phúc gia đình anh quá. Anh giờ sướng nhất rồi, có bà xã giỏi giang tính tình dễ thương mến hiếu thảo ba mẹ chồng, hạnh phúc còn gì bằng. Chúc mừng anh, cặp đôi hoàn hảo... Sớm có em bé dễ thương, thông minh, đa tài thừa hưởng từ ba mẹ...".

"Yêu cả nhà, thấy hạnh phúc quá! Nhìn mẹ chồng phúc hậu, hiền lành thật! Sinh nhật muộn mà có ý nghĩa tuyệt vời là OK. Chúc Mẹ Chồng - Nàng Dâu Ri luôn vui vẻ và hạnh phúc!"- một người hâm mộ để lại lời chúc.

Gần một năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won bất ngờ làm điều này cho mẹ chồng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4
Rất nhiều lời khen ngợi dành cho hành động hiếu thảo của Hari Won đối với mẹ chồng - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Hari Won quà tặng sinh nhật Trấn Thành

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