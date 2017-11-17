Gần một năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won bất ngờ làm điều này cho mẹ chồng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Mặc dù là con dâu người nước ngoài, lại là nghệ sĩ nổi tiếng, bận rộn nhưng Hari Won vẫn khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ khi âm thầm làm điều này cho mẹ chồng.

Mới đây, MC Trấn Thành đã chia sẻ những hình ảnh về tiệc sinh nhật ấm cúng của mẹ anh trên trang cá nhân. Điều đặc biệt, Hari Won chính là người đã âm thầm tổ chức bữa tiệc này để tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ chồng. Chứng kiến tình cảm của vợ dành cho mẹ, Trấn Thành không giấu nổi sự xúc động và đã gửi lời cảm ơn đến bà xã đáng yêu của mình.

Nam danh hài viết: "Buổi sinh nhật muộn cho mẹ chồng do bà con dâu ranh mãnh tổ chức bất ngờ làm cả nhà đều xúc động! Thiệt là dễ thương! Ghê thật, bả giấu tới phút cuối... Cảm ơn bà xã nha".