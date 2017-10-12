'Em gái mưa' Hương Tràm mặc váy rách tơi tả, lộ nội y trong khi hát trước mắt nhiều em nhỏ: Từng bị phạt, vẫn không chừa?

Giải trí 12/10/2017 10:20

Xuất hiện tại một vũ trường ở TP.Đà Nẵng, Hương Tràm diện bộ váy sexy đến mức lộ hết cả nội y ra ngoài khiến nhiều người nhức mắt.

Tối 10/10, Hương Tràm mang ca khúc đình đám Em gái mưa đến hâm nóng sân khấu một quán bar tại Đà Nẵng. Do hiệu ứng từ MV cùng tên quá lớn nên rất đông khán giá đã tập trung về vũ trường để nghe Hương Tràm hát, trong đó có khá nhiều phụ huynh bế theo con nhỏ.

Tuy nhiên, điều khiến nữ ca sĩ gốc Nghệ An gây chú ý nhất tại đêm nhạc không phải ở giọng hát mà từ bộ trang phục ngắn cũn cỡn và hở hang quá đà của cô.

'Em gái mưa' Hương Tràm mặc váy rách tơi tả, lộ nội y trong khi hát
Diện váy hở táo bạo cùng nội y màu da biểu diễn dưới ánh đèn, nhiều người lầm tưởng Hương Tràm quên mặc quần chip - Ảnh: Internet

Diện bộ đầm tua rua xẻ hai bên mông, mỗi lúc Hương Tràm ngồi xuống thì nguyên phần váy phía sau xòe ra, khiến nữ ca sĩ như lộ hết cả nội y ra ngoài. Thậm chí, phần đuôi chiếc váy được thiết kế khỏ hiểu đến nỗi nhiều người lầm tưởng trang phục biểu diễn của Hương Tràm vừa bị ai đó cấu rách.

Chứng kiến giọng ca Nghệ An ăn mặc phản cảm trên sân khấu, nhiều khán giả bức xúc vì lo sợ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những em bé có mặt tại đây.

'Em gái mưa' Hương Tràm mặc váy rách tơi tả, lộ nội y trong khi hát
Không ít phụ huynh mang theo con nhỏ đến xem Hương Tràm biểu diễn - Ảnh: Internet

“Là ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ thì phải ăn mặc sao cho phù hợp, chứ hở hang như vậy vừa phản cảm vừa ảnh hưởng đến nhiều người, chưa kể ở đó lại còn có trẻ con” - một fan bình luận trên trang fanpage chính thức của tụ điểm biểu diễn.

'Em gái mưa' Hương Tràm mặc váy rách tơi tả, lộ nội y trong khi hát
Đây không phải là lần đầu tiên Hương Tràm mặc váy hở hang quá đà đi hát. Cách đây khoảng 1 năm, giọng ca Em gái mưa từng bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng cũng vì lỗi này - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Tràm Em gái mưa Hương Tràm mặc đồ phản cảm Hương Tràm lộ nội y

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 50 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ