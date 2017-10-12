'Em gái mưa' Hương Tràm mặc váy rách tơi tả, lộ nội y trong khi hát trước mắt nhiều em nhỏ: Từng bị phạt, vẫn không chừa?

Xuất hiện tại một vũ trường ở TP.Đà Nẵng, Hương Tràm diện bộ váy sexy đến mức lộ hết cả nội y ra ngoài khiến nhiều người nhức mắt.

Tối 10/10, Hương Tràm mang ca khúc đình đám Em gái mưa đến hâm nóng sân khấu một quán bar tại Đà Nẵng. Do hiệu ứng từ MV cùng tên quá lớn nên rất đông khán giá đã tập trung về vũ trường để nghe Hương Tràm hát, trong đó có khá nhiều phụ huynh bế theo con nhỏ.

Tuy nhiên, điều khiến nữ ca sĩ gốc Nghệ An gây chú ý nhất tại đêm nhạc không phải ở giọng hát mà từ bộ trang phục ngắn cũn cỡn và hở hang quá đà của cô.

Diện bộ đầm tua rua xẻ hai bên mông, mỗi lúc Hương Tràm ngồi xuống thì nguyên phần váy phía sau xòe ra, khiến nữ ca sĩ như lộ hết cả nội y ra ngoài. Thậm chí, phần đuôi chiếc váy được thiết kế khỏ hiểu đến nỗi nhiều người lầm tưởng trang phục biểu diễn của Hương Tràm vừa bị ai đó cấu rách.

Chứng kiến giọng ca Nghệ An ăn mặc phản cảm trên sân khấu, nhiều khán giả bức xúc vì lo sợ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những em bé có mặt tại đây.

“Là ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ thì phải ăn mặc sao cho phù hợp, chứ hở hang như vậy vừa phản cảm vừa ảnh hưởng đến nhiều người, chưa kể ở đó lại còn có trẻ con” - một fan bình luận trên trang fanpage chính thức của tụ điểm biểu diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-gai-mua-huong-tram-mac-vay-rach-toi-ta-lo-noi-y-trong-khi-hat-truoc-mat-nhieu-em-nho-tung-bi-phat-van-khong-chua-248162.html